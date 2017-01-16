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Джигурда высказался о драке с Корчевниковым


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Актер Никита Джигурда прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир".

Во время передачи артист вел себя довольно эмоционально, и ведущий в какой-то момент набросился на него.

 

По словам Джигурды, Корчевников намеренно пытался его спровоцировать. «На "Прямом эфире" произошла очередная провокация через ведущего программы Бориса Корчевникова! – рассказал Никита корреспонденту издания Dni.Ru. – Редакторы хотели – ждали, что я щенка ударю! И делали для этого все возможное, чтобы устроить драку, обвинив в ней Никиту Джигурду, и отправить его – меня – в дурку, через моего, подкупленного ими, не видевшего меня и не общавшегося со мной больше двух с половиной лет моего старшего брата. Это звучит фантастически и невероятно, но это так».

Никита утверждает, что в эфир попало не все. «За кадром осталось, как Борюсик нагло, без спроса снимает с меня очки и говорит: "Пошел вон отсюда!" По их плану Никита Джигурда уходит, а они зовут в студию Иуду – Женю Ильина – нашего водителя, который врет, что им надо. А меня нет, и некому развеять его клевету... Но я остался, предвидя их план, и не поддался на провокации, говоря: "Бог поругаем не бывает!"» – продолжил актер.

«Кроме того, из передачи убрали слова присутствовавшего на съемках психиатра. В конце программы он всех ее участников пристыдил, сказав примерно следующее: "Как вам не стыдно мучить и провоцировать ранимого, уважаемого человека, находящегося длительное время в нечеловеческом стрессе после загадочной смерти любимой кумы!" Но его слова вырезали из эфира, который создатели программы для массового зрителя выдают за прямой эфир!» – возмутился Никита Борисович.

Напомним, в одном из выпусков передачи "Прямой эфир" произошла потасовка между Никитой Джигурдой и Борисом Корчевниковым. Пытаясь что-то объяснить зрителям, актер принялся размахивать руками, и ведущий, видимо, расценил это как проявление агрессии. «Руки свои убрал, убрал свои руки, понял?!» – выкрикнул Корчевников и несколько раз грубо оттолкнул Джигурду. «Бей!» – в ответ подставил щеку Никита. «Да даже руки о тебя марать не хочу», – отмахнулся ведущий.

В другой раз, когда актер принялся что-то эмоционально говорить и кричать на всю студию, Корчевников вновь не выдержал: «Заткнись! – крикнул он. – Ты у меня здесь не будешь говорить!»

Фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 16.01.2017 Теги: никита джигурда прямой эфир Борис Корчевников

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