Шепелева уличили в заносчивости

Дмитрий Шепелев - в центре оживленной дискуссии. Накануне стало известно о том, что шоумен приступает к работе над ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Дмитрий не просто заменит Бориса Корчевникова, ранее выступавшего в качестве ведущего, но и в некотором роде изменит формат. Об этом сам шоумен заявил вчера в соцсетях. Но от заявления Шепелева публика не в восторге.

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По некоторым данным, Корчевников покидает шоу из-за проблем со здоровьем, при этом Борис продолжит работу на телеканале. «Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я? :-)» — написал Дмитрий в Instagram.

Однако юмор шоумена оценили не все. Некоторые даже обвинили его в заносчивости и претенциозности. «Хороший повод для радости, хвальбы и самолюбования. Ведущий серьёзно заболел и ушёл, а Дмитрий опять чудом занял место», «Самовлюбленный актеришка», «Очень самовлюбленно вы выразились "Кто, если не я". С чего вы считаете себя таким незаменимым? Прежний ведущий еще не ушел, а вы дождаться прямо не можете. Некрасиво», «Простите, Дмитрий... Но хоть кто, только не Вы! Только не Вы. Передачки уровня "Дом-2" Вам подошли бы больше. Там Вы раскроете весь свой "талант", хотя куда уже», «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Получается, Дмитрия никуда и не брали. А он радостно пишет, что каникулы заканчиваются, на чужом горе».

Некоторые поклонники Дмитрия, напротив, считают, что программа «Прямой эфир», в которой в свое время выступал Владимир Фриске, не уровень Шепелева: «Серьезно? Вы опустились до уровня этой передачи? И папафри будет к Вам ходить? Честно говоря, в шоке», «Дима, первым делом зовите Владимира Борисовича. Он любит такие шоу».

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