Шепелева уличили в заносчивости
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Дмитрий Шепелев - в центре оживленной дискуссии. Накануне стало известно о том, что шоумен приступает к работе над ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Дмитрий не просто заменит Бориса Корчевникова, ранее выступавшего в качестве ведущего, но и в некотором роде изменит формат. Об этом сам шоумен заявил вчера в соцсетях. Но от заявления Шепелева публика не в восторге.
По некоторым данным, Корчевников покидает шоу из-за проблем со здоровьем, при этом Борис продолжит работу на телеканале. «Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я? :-)» — написал Дмитрий в Instagram.
Однако юмор шоумена оценили не все. Некоторые даже обвинили его в заносчивости и претенциозности. «Хороший повод для радости, хвальбы и самолюбования. Ведущий серьёзно заболел и ушёл, а Дмитрий опять чудом занял место», «Самовлюбленный актеришка», «Очень самовлюбленно вы выразились "Кто, если не я". С чего вы считаете себя таким незаменимым? Прежний ведущий еще не ушел, а вы дождаться прямо не можете. Некрасиво», «Простите, Дмитрий... Но хоть кто, только не Вы! Только не Вы. Передачки уровня "Дом-2" Вам подошли бы больше. Там Вы раскроете весь свой "талант", хотя куда уже», «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Получается, Дмитрия никуда и не брали. А он радостно пишет, что каникулы заканчиваются, на чужом горе».
Некоторые поклонники Дмитрия, напротив, считают, что программа «Прямой эфир», в которой в свое время выступал Владимир Фриске, не уровень Шепелева: «Серьезно? Вы опустились до уровня этой передачи? И папафри будет к Вам ходить? Честно говоря, в шоке», «Дима, первым делом зовите Владимира Борисовича. Он любит такие шоу».
Ранее мы писали:Джигурда высказался о драке с Корчевниковым. Никита прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир".
Дмитрий Шепелев старается не жить прошлым. Шоумену не хватает любимой.
Дмитрий Шепелев возвращается к светской жизни. Шоумен замечен на одной из звездных пати.
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Обсуждение 6
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АнКто, если не я- придурок Шепелев ,не воспитанный и не тактичный. Смотреть передачу не буду. Рейтинг упало на %
10.02.17 15:25
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aleks1956 sochiгнать с тв в шею!
10.02.17 15:15
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Ромашка БалашихаСмотреть я точно не буду эту передачу. Не хочу видеть эту лживую,слащавую физиономию. Может он кому то и нравится, Жанне то он нравился.Но мне он просто противен,хотя мы даже не знакомы. Так бывает. Интуитивно. Мне кажется канал делает большую ошибку. И теряет зрителей.
10.02.17 12:18
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ЯсШепелев высокого мнения о себе.
10.02.17 07:30
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Марианна СанктПетербургПредлагают смотреть на непорядочного Шепелева .... для нас эта передача пропала. Борису Корчевникову здоровья и скорейшего возвращения на программу !
09.02.17 17:59
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ЛотоssДа ладно, Корчевников ведь не из-за него уходит, а совсем по другим причинам, т.е. его так или иначе заменят. И человек пошутил, смайлик поставил, чего сразу кудахтать-то?
09.02.17 15:43