Наверно, у каждой опытной хозяйки, есть свой рецепт чебуреков с мясом. Ведь их довольно просто приготовить в домашних условиях и порадовать своих родных. И поэтому никогда не будет лишним попробовать еще один пошаговый рецепт с фото.

По сути, чебурек можно назвать маленьким пирогом с мясом, который готовится из пресного не дрожжевого теста и заранее делится на порционные кусочки. Такое блюдо лучше всего подавать горячим, но также его нередко берут на природу, в дорогу и даже на работу, чтобы было чем перекусить во время обеда.

Домашние чебуреки с водкой

Представленный рецепт считается одним из самых распространенных, так как быстро готовится и получается очень вкусным. А секрет его невероятно прост – за счет водки тесто становится мягким и пышным, что делает чебуреки такими особенными.

Ингредиенты:

500 г свежего свиного фарша;

480 г просеянной муки;

240 мл фильтрованной воды + ¾ стакана;

100 г лука (репчатого);

4 ст. л. растительного масла (рафинированного);

1, 5 ч. л. поваренной соли;

1 ч. л. водки;

1 пучок свежей петрушки;

1 щепотка белого сахара.

Приготовление:

В высокий стакан или глубокую емкость вливается 240 мл воды. Хорошо, если она будет холодной, но это условие выполнять необязательно. После к ней добавляется ¾ чайной ложки соли, щепотка сахара, 4 большие ложки подсолнечного масла и ложечка водки. Все хорошо перемешивается вилкой до однородности.

Если все ингредиенты смешивались в стакане, то самое время перелить их в миску или в кастрюлю. К ним небольшими порциями всыпается просеянная мука и хорошо перемешивается. В самом начале можно пользоваться венчиком, так как он отлично разбивает комочки. А после этого лучше всего пользоваться столовой ложкой.

Когда тесто станет густым, рабочая поверхность посыпается мукой и дальше нужно будет поработать руками. При этом, чем дольше вымешивать массу вручную, тем эластичнее и податливее она станет.

Из теста формируется небольшой шар, который заворачивается в пищевую пленку или целлофановый пакет. Его стоит на время отложить в холодильник – хотя бы на 10-15 минут.

За это время готовится начинка. Кусок мяса (лучше всего свинина) пропускается через мясорубку. То же самое необходимо сделать с луком или же, в крайнем случае, его можно мелко нарезать острым ножом.

На следующем этапе моется петрушка, промачивается полотенцем и нарезается. При этом стебли можно выбросить или оставить – все зависит от предпочтений человека.

В самом конце добавляется немного воды, чтобы начинка получилась сочнее, и любимые специи. Фарш перемешивается обязательно руками, чтобы лучше его прочувствовать.

Тесто извлекается из холодильника и делится на небольшие кусочки, приблизительно одного размера. Их поочередно раскатывают до 2-3 мм. Не должно быть слишком тонких участков, так как при жарке они разорвутся, и мясо вывалится наружу.

На одну сторону чебурека выкладывается начинка. Ее не должно быть слишком много, чтобы можно было спокойно защипнуть края. Тесто складывается вдвое, а края хорошенько скрепляются между собой пальцами. Так же можно воспользоваться вилкой, чтобы внутри не осталось воздуха, а края выглядели нарядными и очень аппетитными.

Большая сковорода ставится на средний огонь, в нее вливается столько масла, чтобы чебурек покрылся наполовину или даже полностью погрузился в масло. Жарятся чебуреки до тех пор, пока не появится золотистая корочка. В зависимости от мощности плиты, на это может уйти разное количество времени.

После приготовления, чебуреки снимаются с огня и перекладываются на салфетку, чтобы стек лишний жир. Через 3-5 минуты их уже можно перекладывать на тарелку.

Блюдо подается к столу горячим. К нему отлично подойдет томатный сок или холодное пиво.

Несколько полезных советов для новичков

Чтобы рецепт чебуреков с мясом удался в домашних условиях, следует придерживаться следующих рекомендаций: