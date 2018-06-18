Чебуреки с мясом в домашних условиях: рецепты с фото пошагов
По сути, чебурек можно назвать маленьким пирогом с мясом, который готовится из пресного не дрожжевого теста и заранее делится на порционные кусочки. Такое блюдо лучше всего подавать горячим, но также его нередко берут на природу, в дорогу и даже на работу, чтобы было чем перекусить во время обеда.
Домашние чебуреки с водкой
Представленный рецепт считается одним из самых распространенных, так как быстро готовится и получается очень вкусным. А секрет его невероятно прост – за счет водки тесто становится мягким и пышным, что делает чебуреки такими особенными.
Ингредиенты:
- 500 г свежего свиного фарша;
- 480 г просеянной муки;
- 240 мл фильтрованной воды + ¾ стакана;
- 100 г лука (репчатого);
- 4 ст. л. растительного масла (рафинированного);
- 1, 5 ч. л. поваренной соли;
- 1 ч. л. водки;
- 1 пучок свежей петрушки;
- 1 щепотка белого сахара.
Приготовление:
В высокий стакан или глубокую емкость вливается 240 мл воды. Хорошо, если она будет холодной, но это условие выполнять необязательно. После к ней добавляется ¾ чайной ложки соли, щепотка сахара, 4 большие ложки подсолнечного масла и ложечка водки. Все хорошо перемешивается вилкой до однородности.
Если все ингредиенты смешивались в стакане, то самое время перелить их в миску или в кастрюлю. К ним небольшими порциями всыпается просеянная мука и хорошо перемешивается. В самом начале можно пользоваться венчиком, так как он отлично разбивает комочки. А после этого лучше всего пользоваться столовой ложкой.
Когда тесто станет густым, рабочая поверхность посыпается мукой и дальше нужно будет поработать руками. При этом, чем дольше вымешивать массу вручную, тем эластичнее и податливее она станет.
Из теста формируется небольшой шар, который заворачивается в пищевую пленку или целлофановый пакет. Его стоит на время отложить в холодильник – хотя бы на 10-15 минут.
За это время готовится начинка. Кусок мяса (лучше всего свинина) пропускается через мясорубку. То же самое необходимо сделать с луком или же, в крайнем случае, его можно мелко нарезать острым ножом.
На следующем этапе моется петрушка, промачивается полотенцем и нарезается. При этом стебли можно выбросить или оставить – все зависит от предпочтений человека.
В самом конце добавляется немного воды, чтобы начинка получилась сочнее, и любимые специи. Фарш перемешивается обязательно руками, чтобы лучше его прочувствовать.
Тесто извлекается из холодильника и делится на небольшие кусочки, приблизительно одного размера. Их поочередно раскатывают до 2-3 мм. Не должно быть слишком тонких участков, так как при жарке они разорвутся, и мясо вывалится наружу.
На одну сторону чебурека выкладывается начинка. Ее не должно быть слишком много, чтобы можно было спокойно защипнуть края. Тесто складывается вдвое, а края хорошенько скрепляются между собой пальцами. Так же можно воспользоваться вилкой, чтобы внутри не осталось воздуха, а края выглядели нарядными и очень аппетитными.
Большая сковорода ставится на средний огонь, в нее вливается столько масла, чтобы чебурек покрылся наполовину или даже полностью погрузился в масло. Жарятся чебуреки до тех пор, пока не появится золотистая корочка. В зависимости от мощности плиты, на это может уйти разное количество времени.
После приготовления, чебуреки снимаются с огня и перекладываются на салфетку, чтобы стек лишний жир. Через 3-5 минуты их уже можно перекладывать на тарелку.
Блюдо подается к столу горячим. К нему отлично подойдет томатный сок или холодное пиво.
Несколько полезных советов для новичков
Чтобы рецепт чебуреков с мясом удался в домашних условиях, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Для представленного пошагового рецепта с фото используется мука высшего сорта. Она должна быть хорошо упакована и находится в бумажном пакете или тканевом мешочке. В противном случае мука не будет «дышать» и консистенция теста будет отличаться.
- Не стоит забывать о том, что у муки есть срок годности. В ней не должно быть комочков, посторонних вкраплений и воды. Если говорить о цвете, то пшеничная мука должна быть исключительно белой.
- Если человек покупает не готовый фарш, а кусок мяса, то его стоит приобрести в мясной лавке и в свежем виде. Замороженный продукт не подойдет. О высоком качестве свинины говорит нежно-розовый цвет и волокна белого жира. Мясо не должно липнуть к рукам.
- В случае, когда покупается магазинный фарш, то обязательно нужно обращать внимание на его маркировку. Там должна быть представлена информация о составе, адрес предприятия, срок годности и энергетическая ценности продукта.
- И еще несколько слов о растительном масле. Оно должно быть без запаха и обязательно высокого качества. В противном случае, чебуреки просто «провоняют» жиром и их невозможно будет есть, особенно детям.
- Если придерживаться всех этих советов и следовать пошаговому фото-рецепту, то все обязательно получиться. И, кстати, при желании можно использовать не только традиционное мясо, но и грибы, картошку и даже слегка обжаренную колбасу с луком.