Не все так просто: что не стоит подавать к розовому вину

Розовое вино принято считать универсальным, потому что легкое и фруктовое. Его берут на пикник, открывают к пасте, ставят на стол к романтическому ужину. Но именно эта кажущаяся простота и вводит в заблуждение.

Важно знать, что розовое вино обычно делают с коротким контактом с кожицей, поэтому танинов меньше, чем у красного. Ягодная фруктовость легко перекрывается сильными вкусами. Этот напиток – про свежесть и воздух, поэтому агрессия в тарелке лишает его этого. То есть чем тоньше стиль, тем спокойнее должны быть блюда к розовому вину.





Продукты, которые портят вкус розового вина

Жирные копчености (бекон, грудинка, ребрышки). Дым дает горечь, жир утяжеляет – и розовое рядом быстро кажется плоским и чувствуется в основном спирт. Спаржа и брокколи (сырые/на пару). Сернистые соединения могут дать серную ноту вроде жженой резины или металлическую жесткость. Яркие фруктовые ноты у розового не замечаются. Блюда с уксусом (маринады, пикули, соленья, заправки). Уксусная кислотность делает вино плоским, резким и менее фруктовым – риск есть даже от капли в соусе. Голубые сыры (рокфор, горгонзола, дор блю). Соль и пикантность плесени легко перебивают сухое розовое. Сухие вина рядом часто кажутся кислее и жестче. Хотите сыр с плесенью – берите сладкое, не сухое розе. Карри и сложные специи плюс острый перец. Алкоголь усиливает жгучесть, специи перекрикивают аромат: остается тепло и резкость. Работает только "чуть сладкое и очень фруктовое" – и то при умеренной остроте. Горькая зелень (руккола, радиккьо, эндивий). Из-за горечи чувствуется терпкость, вино ощущается суше и грубее, чем есть.

Стейк rare, тартар и другое "кровяное" красное мясо. Классическая пара со стейком держится на танинах: белок/жир смягчают их. У большинства розовых вин танинов мало – поэтому по вкусу мясо кажется более железным, а напиток – пустым. Исключение: очень структурные розе, например из региона Тавель. Сильно обжаренные орехи и арахис (особенно с солью/приправами). Поджаристая горчинка и специи подчеркивают сухость и терпкость.





Как не ошибаться дальше

Если в тарелке дым, уксус, экстремальная горечь или очень насыщенные специи, почти наверняка пострадает и напиток. В будущем проще считать розовое вино деликатным напитком и подбирать к нему такую же еду.