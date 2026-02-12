День святого Валентина дома: готовый гастро-план для романтического ужина

Подготовили для вас полное меню на 14 февраля. Все рецепты из простых ингредиентов и не требуют долгой готовки.
14 февраля многие по привычке бронируют столик в ресторане или покупают билеты в театр или кино. Это красиво, но предсказуемо. Между тем ресторанный формат легко повторить дома – и добавить то, чего не купишь ни в одном заведении: личное внимание к деталям.
Клео.ру подготовил для вас удобный мини-гайд ко Дню святого Валентина. Внутри – закуска, салат, горячее, десерт и советы по выбору вина. Рецепты простые, без сложных техник и редких ингредиентов.
Закуска: канапе с лососем и огурцом-сердечком
Легкая, эффектная и быстрая в сборке. Подойдет к белому вину или игристому.
Ингредиенты:
-
Багет или чиабатта – 1 шт.
-
Слабосоленый лосось – 150 г
-
Сливочный сыр – 150 г
-
Огурец – 1 шт.
-
Лимонный сок – 1 ч. л.
-
Укроп или микрозелень
Приготовление:
-
Нарезать багет ломтиками и слегка подсушить в духовке/тостере/аэрогриле 5–7 минут при 180°C.
-
Смешать сливочный сыр с лимонным соком.
-
Огурец нарезать тонкими кружками, затем маленькой формочкой вырезать сердечки.
-
Намазать хлеб сыром, выложить ломтик лосося, сверху – огуречное сердечко и зелень.
Минимум усилий – максимум атмосферы.
Салат: руккола, клубника и страчателла
Легкий, свежий, с балансом сладкого и соленого. Смотрится эффектно без лишней декорации.
Ингредиенты:
-
Руккола – 70–100 г
-
Клубника – 150 г
-
Сыр страчателла или моцарелла – 150 г
-
Кедровые или грецкие орехи – 1 ст. л.
-
Оливковое масло – 2 ст. л.
-
Бальзамический крем – по вкусу
-
Соль, свежемолотый перец
Приготовление:
-
Вымыть и обсушить рукколу.
-
Клубнику разрезать пополам.
-
Выложить зелень на тарелку, добавить клубнику и сыр.
-
Посыпать орехами, сбрызнуть маслом и бальзамическим кремом.
По желанию можно выложить салат на тарелке в форме сердца – просто сдвинув ингредиенты к центру.
Горячее: паста с креветками в сливочном соусе
Ресторанная классика, которую легко повторить дома.
Ингредиенты:
-
Спагетти – 200 г
-
Очищенные креветки – 300 г
-
Сливки 20% – 200 мл
-
Чеснок – 2 зубчика
-
Пармезан – 50 г
-
Оливковое масло – 2 ст. л.
-
Соль, перец
-
Петрушка
Приготовление:
-
Отварить пасту до состояния al dente.
-
Обжарить чеснок на оливковом масле 30 секунд.
-
Добавить креветки, готовить 2–3 минуты.
-
Влить сливки, довести до легкого загустения.
-
Соединить с пастой, добавить тертый пармезан и зелень.
Подавать сразу. По желанию пасту можно аккуратно выложить на тарелку с помощью сервировочного кольца.
Десерт: шоколадный фондан
Насыщенный, эффектный и при этом простой.
Ингредиенты:
-
Темный шоколад – 100 г
-
Сливочное масло – 100 г
-
Яйца – 2 шт.
-
Сахар – 70 г
-
Мука – 50 г
-
Щепотка соли
Приготовление:
-
Растопить шоколад и масло на водяной бане.
-
Взбить яйца с сахаром до однородности.
-
Соединить смеси, добавить муку и соль.
-
Разлить по формочкам, заполняя на ¾.
-
Выпекать 8–10 минут при 200°C.
Центр должен остаться жидким. Подавать с ягодами или шариком мороженого.
Как выбрать вино к романтическому ужину
-
К рыбе и салату с клубникой подойдет сухое белое: совиньон блан или пино гриджио.
-
К пасте с креветками – шардоне без выраженной дубовой выдержки.
-
К шоколадному десерту – легкое красное с ягодными нотами или игристое розе.
Если хочется универсальный вариант – охлажденное просекко закрывает почти все позиции.
Детали, которые создают настроение
-
Скатерть нейтрального оттенка.
-
Свечи или мягкий теплый свет.
-
Живые цветы – даже один букет.
-
Легкая романтичная музыка