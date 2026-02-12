День святого Валентина дома: готовый гастро-план для романтического ужина

Подготовили для вас полное меню на 14 февраля. Все рецепты из простых ингредиентов и не требуют долгой готовки.

14 февраля многие по привычке бронируют столик в ресторане или покупают билеты в театр или кино. Это красиво, но предсказуемо. Между тем ресторанный формат легко повторить дома – и добавить то, чего не купишь ни в одном заведении: личное внимание к деталям.

Клео.ру подготовил для вас удобный мини-гайд ко Дню святого Валентина. Внутри – закуска, салат, горячее, десерт и советы по выбору вина. Рецепты простые, без сложных техник и редких ингредиентов.

Закуска: канапе с лососем и огурцом-сердечком

Легкая, эффектная и быстрая в сборке. Подойдет к белому вину или игристому.

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Багет или чиабатта – 1 шт.

  • Слабосоленый лосось – 150 г

  • Сливочный сыр – 150 г

  • Огурец – 1 шт.

  • Лимонный сок – 1 ч. л.

  • Укроп или микрозелень

Приготовление:

  1. Нарезать багет ломтиками и слегка подсушить в духовке/тостере/аэрогриле 5–7 минут при 180°C.

  2. Смешать сливочный сыр с лимонным соком.

  3. Огурец нарезать тонкими кружками, затем маленькой формочкой вырезать сердечки.

  4. Намазать хлеб сыром, выложить ломтик лосося, сверху – огуречное сердечко и зелень.

Минимум усилий – максимум атмосферы.

Салат: руккола, клубника и страчателла

Легкий, свежий, с балансом сладкого и соленого. Смотрится эффектно без лишней декорации.

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Руккола – 70–100 г

  • Клубника – 150 г

  • Сыр страчателла или моцарелла – 150 г

  • Кедровые или грецкие орехи – 1 ст. л.

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Бальзамический крем – по вкусу

  • Соль, свежемолотый перец

Приготовление:

  1. Вымыть и обсушить рукколу.

  2. Клубнику разрезать пополам.

  3. Выложить зелень на тарелку, добавить клубнику и сыр.

  4. Посыпать орехами, сбрызнуть маслом и бальзамическим кремом.

По желанию можно выложить салат на тарелке в форме сердца – просто сдвинув ингредиенты к центру.

Горячее: паста с креветками в сливочном соусе

Ресторанная классика, которую легко повторить дома.

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Спагетти – 200 г

  • Очищенные креветки – 300 г

  • Сливки 20% – 200 мл

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Пармезан – 50 г

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Соль, перец

  • Петрушка

Приготовление:

  1. Отварить пасту до состояния al dente.

  2. Обжарить чеснок на оливковом масле 30 секунд.

  3. Добавить креветки, готовить 2–3 минуты.

  4. Влить сливки, довести до легкого загустения.

  5. Соединить с пастой, добавить тертый пармезан и зелень.

Подавать сразу. По желанию пасту можно аккуратно выложить на тарелку с помощью сервировочного кольца.

Десерт: шоколадный фондан

Насыщенный, эффектный и при этом простой.

Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • Темный шоколад – 100 г

  • Сливочное масло – 100 г

  • Яйца – 2 шт.

  • Сахар – 70 г

  • Мука – 50 г

  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. Растопить шоколад и масло на водяной бане.

  2. Взбить яйца с сахаром до однородности.

  3. Соединить смеси, добавить муку и соль.

  4. Разлить по формочкам, заполняя на ¾.

  5. Выпекать 8–10 минут при 200°C.

Центр должен остаться жидким. Подавать с ягодами или шариком мороженого.

Как выбрать вино к романтическому ужину

Фото: unsplash.com

  • К рыбе и салату с клубникой подойдет сухое белое: совиньон блан или пино гриджио.

  • К пасте с креветками – шардоне без выраженной дубовой выдержки.

  • К шоколадному десерту – легкое красное с ягодными нотами или игристое розе.

Если хочется универсальный вариант – охлажденное просекко закрывает почти все позиции.

Детали, которые создают настроение

  • Скатерть нейтрального оттенка.

  • Свечи или мягкий теплый свет.

  • Живые цветы – даже один букет.

  • Легкая романтичная музыка

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

