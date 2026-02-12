День святого Валентина дома: готовый гастро-план для романтического ужина

14 февраля многие по привычке бронируют столик в ресторане или покупают билеты в театр или кино. Это красиво, но предсказуемо. Между тем ресторанный формат легко повторить дома – и добавить то, чего не купишь ни в одном заведении: личное внимание к деталям.

Клео.ру подготовил для вас удобный мини-гайд ко Дню святого Валентина. Внутри – закуска, салат, горячее, десерт и советы по выбору вина. Рецепты простые, без сложных техник и редких ингредиентов.

Закуска: канапе с лососем и огурцом-сердечком

Легкая, эффектная и быстрая в сборке. Подойдет к белому вину или игристому.





Ингредиенты:

Багет или чиабатта – 1 шт.

Слабосоленый лосось – 150 г

Сливочный сыр – 150 г

Огурец – 1 шт.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Укроп или микрозелень

Приготовление:

Нарезать багет ломтиками и слегка подсушить в духовке/тостере/аэрогриле 5–7 минут при 180°C. Смешать сливочный сыр с лимонным соком. Огурец нарезать тонкими кружками, затем маленькой формочкой вырезать сердечки. Намазать хлеб сыром, выложить ломтик лосося, сверху – огуречное сердечко и зелень.

Минимум усилий – максимум атмосферы.

Салат: руккола, клубника и страчателла

Легкий, свежий, с балансом сладкого и соленого. Смотрится эффектно без лишней декорации.





Ингредиенты:

Руккола – 70–100 г

Клубника – 150 г

Сыр страчателла или моцарелла – 150 г

Кедровые или грецкие орехи – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Бальзамический крем – по вкусу

Соль, свежемолотый перец

Приготовление:

Вымыть и обсушить рукколу. Клубнику разрезать пополам. Выложить зелень на тарелку, добавить клубнику и сыр. Посыпать орехами, сбрызнуть маслом и бальзамическим кремом.

По желанию можно выложить салат на тарелке в форме сердца – просто сдвинув ингредиенты к центру.

Горячее: паста с креветками в сливочном соусе

Ресторанная классика, которую легко повторить дома.





Ингредиенты:

Спагетти – 200 г

Очищенные креветки – 300 г

Сливки 20% – 200 мл

Чеснок – 2 зубчика

Пармезан – 50 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец

Петрушка

Приготовление:

Отварить пасту до состояния al dente. Обжарить чеснок на оливковом масле 30 секунд. Добавить креветки, готовить 2–3 минуты. Влить сливки, довести до легкого загустения. Соединить с пастой, добавить тертый пармезан и зелень.

Подавать сразу. По желанию пасту можно аккуратно выложить на тарелку с помощью сервировочного кольца.

Десерт: шоколадный фондан

Насыщенный, эффектный и при этом простой.





Ингредиенты:

Темный шоколад – 100 г

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 70 г

Мука – 50 г

Щепотка соли

Приготовление:

Растопить шоколад и масло на водяной бане. Взбить яйца с сахаром до однородности. Соединить смеси, добавить муку и соль. Разлить по формочкам, заполняя на ¾. Выпекать 8–10 минут при 200°C.

Центр должен остаться жидким. Подавать с ягодами или шариком мороженого.

Как выбрать вино к романтическому ужину





К рыбе и салату с клубникой подойдет сухое белое : совиньон блан или пино гриджио.

К пасте с креветками – шардоне без выраженной дубовой выдержки .

К шоколадному десерту – легкое красное с ягодными нотами или игристое розе.

Если хочется универсальный вариант – охлажденное просекко закрывает почти все позиции.

Детали, которые создают настроение