Морозилка под контролем: как превратить хаос в систему питания

Современный ритм жизни требует системы, поэтому заготовки в морозилку – не способ является продуманной стратегией питания. Грамотно организованная заморозка позволяет экономить время, деньги и силы, снижать пищевые отходы и при этом питаться разнообразно. Речь идет о четком зонировании, правильной упаковке и понимании, какие продукты действительно выдерживают холод без потери качества.





Почему еда становится ледяным кирпичом

На это есть три причины:

медленное замораживание (крупные кристаллы портят текстуру);

лишний воздух (обезвоживание и замерзший ожог );

перепады температуры.

Система порядка: зонирование

Разделите морозильник на 4 зоны:

Внизу – сырое мясо/рыба, мороженое, все чувствительное к перепадам (у дверцы обычно теплее).

В центре – готовые блюда порциями на будни.

Вверху – то, что можно быстро задействовать на ужин: кубики бульона/соуса, нарезка для горячих блюд.

В дверце – хлеб, орехи, ягоды для смузи (то, что меньше страдает от колебаний).

Чтобы хаос не возвращался, держите одну корзину "входящие" для новых пакетов и раз в неделю сдвигайте старое ближе. Это прием из кухонной практики.





Упаковка и прием