Наука вкуса: что не стоит подавать к белому вину

Некоторые продукты и вкусовые сочетания деформируют восприятие белого вина настолько, что даже удачный и дорогой напиток может показаться металлическим, странно сладким или просто водянистым. Вино может показаться плохим, потому что еда меняет то, как вы ощущаете кислотность, горечь и сладость. Например, если продукты кислее вина – вино кажется плоским; горечь не любит горечь; сладкое "выкручивает" неприятные стороны вина (кислотность, жжение алкоголя, горчинку). Плюс есть особенные случаи, когда дело в конкретной молекуле.

Овощи, которые превращают белое вино в металл

Если вы планируете блюда к белому вину, два овоща стоит вынести за скобки в первую очередь.





Спаржа (особенно зеленая)

Она содержит соединения вроде аспарагусовой кислоты (органосернистое соединение), и именно они делают многие вина металлическими и жесткими. Нужно держаться подальше от дубовых белых и выбирать недубовые, цитрусово‑травянистые стили. Кроме того, овощи с высоким содержанием органосернистых соединений при контакте с вином дают ощущение дефектного вкуса – вплоть до оттенков жженой резины и тухлых яиц.

Артишоки (глобус)

Он считается одним из самых сложных продуктов для пары с любым вином: у большинства людей после него вкус становится странно сладким и металлическим. Артишок содержит цинарин и производные хлорогеновой кислоты, которые временно меняют работу сладких рецепторов – поэтому все, что вы едите или пьете после артишока, кажется слаще обычного.

Яйца и соусы на желтке: почему вино становится резким

Яйца – еще один продукт, который часто недооценивают, подбирая блюда к белому вину. Неприятный эффект складывается из двух факторов: текстуры и сернистых оттенков. Желток обволакивает рот клейко, а яйца вкрутую дают сернистое ощущение, и поэтому логичнее ориентироваться не на яйцо вообще, а на самый яркий вкус в блюде (бекон, лук, лосось, соус).





Если вы все-таки ставите на стол яйца Бенедикт или пашот, то главный "переключатель" – соус. К голландскому часто лучше работает шардоне с кремовостью и некоторой дубовой составляющей; если соус более лимонный, тогда нужен яркий, высокий по кислотности стиль.

Кислота без тормозов: уксус, маринады и лишний лимон

Самый токсичный для вина ингредиент в домашнем меню – уксус. Это один из тех случаев, где "чуть‑чуть" тоже имеет значение: уксусные заправки и маринады легко ломают баланс вина.





Если вино по кислотности уступает еде, оно будет казаться плоским. После глотка рядом с кислой заправкой вино может восприниматься плоским и водянистым, потому что рецепторы уже привыкли к уровню кислоты и перестают ее замечать в вине.