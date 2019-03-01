 
 
 

Клео.ру
 
 

Вкусные пирожки на кефире как пух

  • Категория:
    выпечка
  • Время приготовления:
    2 часа

Ингредиенты

  • кефир
  • мука
  • сода
  • растительное масло
  • картофель
  • специи
  • зелень
0 0

Далеко не всегда и не у каждой хозяйки пирожки получаются вкусными. Очень часто в них ощущается привкус соды, они плохо пропекаются и совсем не поднимаются, оставаясь плоскими.  Мы предлагаем вам рецепты пирожков на кефире без дрожжей в духовке. Приготовив по данными рецептам вы получите воздушные пирожки как пух.

В чем же секрет и преимущества приготовления теста на кефире? На самом деле достаточно знать всего лишь три хитрости, какой именно кефир использовать, что в него добавить кроме муки, чтобы оно не рассыпалось и не рвалось во время вылупливания, и на каком этапе и сколько добавлять соды.  

Советы и рекомендации:

  1. Для теста необходимо выбирать продукт максимальной густоты и жирности, желательно даже добавить к нему сметаны. Благодаря смешению кисломолочных продуктов тесто будет оставаться долго нежным, влажным и воздушным;
  2. И свежий кефир использовать не стоит, лучше, если он будет «старый» 2-3 дневной давности. Чем больше кефиру дней, тем больше в нем молочнокислых бактерий, а именно это гарантирует, что сода будет активно работать в тесте. Тогда тесто отлично поднимется и станет воздушным и пушистым;
  3. Сода нужна для того, чтобы тесто на основе кефира эффективно поднималось, и вводить ее необходимо только тогда, когда введено половины нормы просеянной муки.

 

Жареные пирожки на кефире с картошкой

Рецепт предполагает один из самых лёгких вариантов по замешиванию теста. К картофелю в начинку можно добавить для вкуса дополнительные ингредиенты, например сыр, свежую зелень, грибы или обжаренный до золотистого цвета репчатый лук.

И тогда пирожки на кефире как пух рецепт без дрожжей в духовке или жаренные на сковороде получатся очень вкусными.

Для приготовления потребуется:

  • 1 стакан вчерашнего густого кефира;
  • 0,5 ч. ложки пищевой соды;
  • 3,5-4 стакана пшеничной муки;
  • 65 мл. сливочного масла;
  • 1 кг. картофеля;
  • растительное масло для обжаривания;
  • соль и черный перец – по вкусу;
  • свежая сзелень укропа и петрушки – по желанию.

Приготовление:

  • Чтобы приготовить пирожки на кефире как пух рецепт без дрожжей нужно очистить картофель, порезать его средними кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Воду слить, немного оставив для приготовления пюре.
  • Картофель еще немного подсолить, размять толкушкой с добавлением сливочного масла и отвара и приготовить достаточно нежное, но не жидкое пюре. По желанию в него добавляется свежемолотый черный перец и измельченная свежая зелень.

  • Для приготовления теста все компоненты для приготовления теста должны быть одинаковой температуры, желательно комнатной. Тогда тесто получится нежным и воздушным.
  • В кефир необходимо добавить соду, тщательно перемешать ее венчиком и оставить минут на 7-10 для того, чтобы она начала работать в кислой среде.

  • Теперь в кефир нужно добавить соль, растительное масло и при желании немного сахарного песка – для общего вкусового баланса. Тщательно все перемешать с добавлением яиц, так, чтобы все крупинки растворились.

  • Добавить просеянную муку, и постепенно замешать упругое и эластичное тесто, ну а рецепт с фото не позволит совершить ошибку.

  • Присыпать рабочую поверхность стола мукой, раскатать тесто, поделить его на небольшие порции, из которых слепить пирожки с картофельной начинкой, тщательно защипывая края, чтобы начинка не вывалилась.

  • В глубоком сотейнике разогреть сливочное масло, выложить в горячее масло пирожки и обжаривать их по 4-5 минут с каждой стороны, в конце приготовления прогреть под крышкой.

Подавать к столу в горячем или холодном виде, с чаем, кофе или молоком.

 

Пирожки на кефире «Как пух»  без дрожжей

Рецепт без дрожжей, особенно если будет мясная начинка, прекрасно дополнит первые блюда и бульоны, станет отличным перекусом в течение дня.

Для приготовления потребуется:

  • 2-3 стакана кефира;
  • 650 гр. пшеничной муки;
  •  0,5 ч. ложки соды;
  • щепотка соли;
  • растительное масло для обжаривания пирожков;
  • 2 ст. ложки сахарного песка;
  • 65 мл. растительного масла без запаха;
  • соль;
  • начинка для пирожков – по вкусу.

  • А вы готовите пирожки в духовке?

Приготовление:

  • Если кефиру несколько дней, что очень хорошо для теста, то он может иметь неоднородную консистенцию. Поэтому его стоит тщательно взболтать венчиком перед приготовлением теста.

  • Кефир желательно немного подогреть, добавить в него соду, хорошенько перемешать и оставить ненадолго в сторонке. Тем временем можно заняться приготовлением начинки.
  • Через 10-15 минут в кефир добавить соли и сахара, яйца, и все хорошенько перемешать.

  • Присыпать мукой рабочую поверхность стола, выложить тесто и продолжить замес далее руками, формируя упругий шарик.

  • Теперь тесто нужно поделить на небольшие порции для лепки пирожков. Распределить руками или скалкой тесто, выложить в центр начинку и тщательно залепить края.

  • Разогреть масло для обжаривания в сковороде или глубоком сотейнике, выложить пирожки и обжарить их на небольшом огне с обеих сторон, а потом прогреть немного под крышкой, чтобы тесто внутри точно пропеклась.

  • Как подать и приготовить пирожки на кефире как пух рецепт без дрожжей в духовке видео подробно вам поведает.

Теперь домашнюю выпечку можно подавать к столу с любыми напитками или первым блюдом.

Пирожки на кефире с адыгейским сыром

Пирожки как пух на кефире с содой можно не только обжаривать на сковороде в масле, но и выпекать в духовке. Так они лучше поднимаются и растут, и получаются менее калорийными.

Для приготовления потребуется:

Для теста:

  • 550 мл. густого и жирного кефира;
  • 2-3 ст. ложки сахарного песка;
  • 1 щедрая щепотка соли;
  • 1 ч. ложка пищевой соды;
  • 65 мл. растительного масла;
  • 3,4-4 стакана белой пшеничной муки;
  • 1 яйцо чтобы смазать пирожки перед выпечкой.

Для начинки:

  • 225 гр. адыгейского сыра;
  • 200 гр. любого твердого сыра;
  • 1 яйцо;
  • немного соли и свежемолотого черного перца;
  • свежая зелень – по желанию.

Приготовление:

  1. Пирожки на кефире как пух рецепт без дрожжей в духовке от бабушки Эммы  очень легко готовятся. Нужно замешать все ингредиенты в миске для приготовления теста. Оставить на 20 минут – за это время сода вступит в реакцию с кислой средой кефира, а клейковина в тесте равномерно разойдется.
  2. Адыгейский сыр размять вилкой или потереть вместе с твердым сыром на терке среднего размера.
  3. Добавить к сыру яйцо, соли и черного перца и измельченную свежую зелень по необходимости и тщательно перемешать начинку.
  4. Присыпать рабочий стол мукой, раскатать тесто, разделить его на небольшие порции и завернув начинку в тесто сформировать пирожки.
  5. Вложить подготовленные пирожки на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу, обмазать взбитым яйцом для золотистой корочки и поставить противень в духовку. Ее необходимо предварительно разогреть до 180С.
  6. Выпекаются пирожки в духовке достаточно быстро, хватит приблизительно 25-28 минут, температуру в процессе выпекания можно немного уменьшить.

Горячие пирожки снять с противня, остудить, выложить на красивую тарелку и можно подавать к столу.

Вот и все хитрости по приготовлению теста на кефире, достаточно выбрать подходящий рецепт и начинку и приступить к приготовлению. Удачно замешанное тесто – залог вкусной выпечки, которая долго будет оставаться мягкой и свежей. Ну и не стоит забывать о  рекомендациях по приготовлению, тогда точно все получится.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
01.03.2019
Теги: пирожки рецепт в духовке

Читайте также

 

А какой рецепт вам понравился больше? 2  

Оставить комментарий
  • Ольга / 01.03.19 22:50
    -
    0
    +
    Всегда делала для пирожков дрожжевое тесто, решила попробовать сделать на соде и кефире и пожарить на сковороде. Очень понравилось, особенно хороша такая выпечка летом, когда не хочется разогревать из-за жары духовку.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна / 01.03.19 22:49
    -
    0
    +
    Никогда бы не подумала, что первым ингредиентом в кефир нужно добавлять соду, и только через некоторое время остальные продукты. Спасибо за отличный рецепт!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору