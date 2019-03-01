Вкусные пирожки на кефире как пух

Далеко не всегда и не у каждой хозяйки пирожки получаются вкусными. Очень часто в них ощущается привкус соды, они плохо пропекаются и совсем не поднимаются, оставаясь плоскими. Мы предлагаем вам рецепты пирожков на кефире без дрожжей в духовке. Приготовив по данными рецептам вы получите воздушные пирожки как пух.

В чем же секрет и преимущества приготовления теста на кефире? На самом деле достаточно знать всего лишь три хитрости, какой именно кефир использовать, что в него добавить кроме муки, чтобы оно не рассыпалось и не рвалось во время вылупливания, и на каком этапе и сколько добавлять соды.

Советы и рекомендации:

Для теста необходимо выбирать продукт максимальной густоты и жирности, желательно даже добавить к нему сметаны. Благодаря смешению кисломолочных продуктов тесто будет оставаться долго нежным, влажным и воздушным; И свежий кефир использовать не стоит, лучше, если он будет «старый» 2-3 дневной давности. Чем больше кефиру дней, тем больше в нем молочнокислых бактерий, а именно это гарантирует, что сода будет активно работать в тесте. Тогда тесто отлично поднимется и станет воздушным и пушистым; Сода нужна для того, чтобы тесто на основе кефира эффективно поднималось, и вводить ее необходимо только тогда, когда введено половины нормы просеянной муки.

Жареные пирожки на кефире с картошкой

Рецепт предполагает один из самых лёгких вариантов по замешиванию теста. К картофелю в начинку можно добавить для вкуса дополнительные ингредиенты, например сыр, свежую зелень, грибы или обжаренный до золотистого цвета репчатый лук.

И тогда пирожки на кефире как пух рецепт без дрожжей в духовке или жаренные на сковороде получатся очень вкусными.

Для приготовления потребуется:

1 стакан вчерашнего густого кефира;

0,5 ч. ложки пищевой соды;

3,5-4 стакана пшеничной муки;

65 мл. сливочного масла;

1 кг. картофеля;

растительное масло для обжаривания;

соль и черный перец – по вкусу;

свежая сзелень укропа и петрушки – по желанию.

Приготовление:

Чтобы приготовить пирожки на кефире как пух рецепт без дрожжей нужно очистить картофель, порезать его средними кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Воду слить, немного оставив для приготовления пюре.

Картофель еще немного подсолить, размять толкушкой с добавлением сливочного масла и отвара и приготовить достаточно нежное, но не жидкое пюре. По желанию в него добавляется свежемолотый черный перец и измельченная свежая зелень.

Для приготовления теста все компоненты для приготовления теста должны быть одинаковой температуры, желательно комнатной. Тогда тесто получится нежным и воздушным.

В кефир необходимо добавить соду, тщательно перемешать ее венчиком и оставить минут на 7-10 для того, чтобы она начала работать в кислой среде.

Теперь в кефир нужно добавить соль, растительное масло и при желании немного сахарного песка – для общего вкусового баланса. Тщательно все перемешать с добавлением яиц, так, чтобы все крупинки растворились.

Добавить просеянную муку, и постепенно замешать упругое и эластичное тесто, ну а рецепт с фото не позволит совершить ошибку.

Присыпать рабочую поверхность стола мукой, раскатать тесто, поделить его на небольшие порции, из которых слепить пирожки с картофельной начинкой, тщательно защипывая края, чтобы начинка не вывалилась.

В глубоком сотейнике разогреть сливочное масло, выложить в горячее масло пирожки и обжаривать их по 4-5 минут с каждой стороны, в конце приготовления прогреть под крышкой.

Подавать к столу в горячем или холодном виде, с чаем, кофе или молоком.

Пирожки на кефире «Как пух» без дрожжей

Рецепт без дрожжей, особенно если будет мясная начинка, прекрасно дополнит первые блюда и бульоны, станет отличным перекусом в течение дня.

Для приготовления потребуется:

2-3 стакана кефира;

650 гр. пшеничной муки;

0,5 ч. ложки соды;

щепотка соли;

растительное масло для обжаривания пирожков;

2 ст. ложки сахарного песка;

65 мл. растительного масла без запаха;

соль;

начинка для пирожков – по вкусу.

Приготовление:

Если кефиру несколько дней, что очень хорошо для теста, то он может иметь неоднородную консистенцию. Поэтому его стоит тщательно взболтать венчиком перед приготовлением теста.

Кефир желательно немного подогреть, добавить в него соду, хорошенько перемешать и оставить ненадолго в сторонке. Тем временем можно заняться приготовлением начинки.

Через 10-15 минут в кефир добавить соли и сахара, яйца, и все хорошенько перемешать.

Присыпать мукой рабочую поверхность стола, выложить тесто и продолжить замес далее руками, формируя упругий шарик.

Теперь тесто нужно поделить на небольшие порции для лепки пирожков. Распределить руками или скалкой тесто, выложить в центр начинку и тщательно залепить края.

Разогреть масло для обжаривания в сковороде или глубоком сотейнике, выложить пирожки и обжарить их на небольшом огне с обеих сторон, а потом прогреть немного под крышкой, чтобы тесто внутри точно пропеклась.

Как подать и приготовить пирожки на кефире как пух рецепт без дрожжей в духовке видео подробно вам поведает.

Теперь домашнюю выпечку можно подавать к столу с любыми напитками или первым блюдом.

Пирожки на кефире с адыгейским сыром

Пирожки как пух на кефире с содой можно не только обжаривать на сковороде в масле, но и выпекать в духовке. Так они лучше поднимаются и растут, и получаются менее калорийными.

Для приготовления потребуется:

Для теста:

550 мл. густого и жирного кефира;

2-3 ст. ложки сахарного песка;

1 щедрая щепотка соли;

1 ч. ложка пищевой соды;

65 мл. растительного масла;

3,4-4 стакана белой пшеничной муки;

1 яйцо чтобы смазать пирожки перед выпечкой.

Для начинки:

225 гр. адыгейского сыра;

200 гр. любого твердого сыра;

1 яйцо;

немного соли и свежемолотого черного перца;

свежая зелень – по желанию.

Приготовление:

Пирожки на кефире как пух рецепт без дрожжей в духовке от бабушки Эммы очень легко готовятся. Нужно замешать все ингредиенты в миске для приготовления теста. Оставить на 20 минут – за это время сода вступит в реакцию с кислой средой кефира, а клейковина в тесте равномерно разойдется. Адыгейский сыр размять вилкой или потереть вместе с твердым сыром на терке среднего размера. Добавить к сыру яйцо, соли и черного перца и измельченную свежую зелень по необходимости и тщательно перемешать начинку. Присыпать рабочий стол мукой, раскатать тесто, разделить его на небольшие порции и завернув начинку в тесто сформировать пирожки. Вложить подготовленные пирожки на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу, обмазать взбитым яйцом для золотистой корочки и поставить противень в духовку. Ее необходимо предварительно разогреть до 180С. Выпекаются пирожки в духовке достаточно быстро, хватит приблизительно 25-28 минут, температуру в процессе выпекания можно немного уменьшить.

Горячие пирожки снять с противня, остудить, выложить на красивую тарелку и можно подавать к столу.

Вот и все хитрости по приготовлению теста на кефире, достаточно выбрать подходящий рецепт и начинку и приступить к приготовлению. Удачно замешанное тесто – залог вкусной выпечки, которая долго будет оставаться мягкой и свежей. Ну и не стоит забывать о рекомендациях по приготовлению, тогда точно все получится.