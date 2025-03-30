Polka dot: возрождение узора в горошек

В 2025 году одежда в горошек переживает триумфальное возвращение. По данным платформы Trendalytics, поисковые запросы, связанные с "гороховым принтом", выросли на 260% по сравнению с январем прошлого года. "Polka dot" ворвалась на подиумы парижской Недели моды сначала на показе Acne Studios, потом у Jacquemus, а дальше и вовсе захватив высокую моду.





История принта: название "polka dot" происходит от популярного европейского танца "полька". Игривый, кокетливый и женственный горошек часто появлялся на танцевальных площадках. Пик популярности "польки-дот" пришелся на 50-е годы благодаря Кристиану Диору. Купальник в горошек Мэрилин Монро. Образ Джулии Робертс в фильме "Красотка". Практически все платья, которые носила принцесса Диана в 80-х. Как показывает история, наряды в горошек уже давно стали классикой в моде.





Сегодня дизайнеры переосмысливают классический принт, предлагая новые вариации. Одежда в горошек может быть не только черно-белой, но и любой другой цветовой гаммы. Например, американская марка Marissa Wilson превратила традиционную "польку-дот" в сюрреалистический принт с летним настроением.





Но если к экстремально насыщенным узорам вы еще не готовы, переходите к аксессуарам. Marc Jacobs выпустил сабо на массивной платформе целиком "в горох". У Charles & Keith вышла трендовая модель туфель "Мэри Джейн" в мелкую крапинку, а американский бренд Kate Spade решил сфокусироваться на сумках с гороховым принтом.





Если дело дизайнеров – создавать новые изделия, то дело инфлюенсеров – все это стилизовать. Кто-то предпочитает аккуратно вводить гороховый принт в свой гардероб, разбавляя повседневный образ колготками. Поклонницы Y2K делают маникюр в горошек. Более смелые идут ва-банк: total polka dot наряд.





Гороховый узор – тренд, который, судя по всему, только набирает обороты. Пока он остается свежим и оригинальным, стоит воспользоваться моментом и включить его в свой гардероб.