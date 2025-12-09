Pinterest назвал главные тренды 2026 года

Платформа Pinterest представила ежегодный отчет Pinterest Predicts, который традиционно формирует образ будущего в моде, красоте, путешествиях и лайфстайле. Анализ миллиардов поисковых запросов и сохранений позволил сервису выделить 21 тенденцию, которые зададут тон 2026 году. Главная идея – стремление к комфорту, индивидуальности и мягкому эскапизму на фоне усталости от перегрузки информацией.

Одним из самых неожиданных трендов стал Cabbage Crush – массовое увлечение капустой. По данным Pinterest, пользователи поколений бэби-бумеров и Gen X переходят от цветной капусты к новым вариациям блюд на основе капусты: от хрустящих стейков до кимчи-коктейлей и супов по семейным рецептам. Рост запросов укладывается в популярный курс на питание, богатое клетчаткой.





В бьюти-направлении ключевой тенденцией станет Glitchy Glam – намеренная асимметрия и ошибки в макияже. Пользователи все чаще ищут идеи разноцветного маникюра, двухцветной помады и ярких теней с авангардным настроением. Это продолжает уход от идеализированного образа, доминировавшего последние несколько лет.





Не обойдется и без ностальгии: тренд Throwback Kid возвращает внимание к ретро-игрушкам, винтажной детской одежде и рукодельным аксессуарам. Зумеры и миллениалы переключают фокус на уют и воспоминания детства, стремясь компенсировать усталость от цифровой среды.





Параллельно усиливается интерес к Scent Stacking – созданию персональных ароматов путем сочетания масел и нишевых парфюмов. Пользователи стремятся к уникальности и самостоятельному формированию собственного "ароматного кода".





В категории интерьеров и моды Pinterest выделяет Extra Celestial – эстетический курс на космические мотивы, голографические текстуры, опаловые оттенки и футуристичные силуэты. На платформе стремительно растут запросы на alien core, опаловую косметику и фантазийные элементы в гардеробе.





Хрестоматийный максимализм также возвращается в виде тренда Glamoratti: массивные украшения, строгие костюмы с широкими плечами, высокие воротники и отсылки к роскоши 1980-х. На другой стороне спектра находится романтическая готика в стиле Vamp Romantic – черные ногти, кохль-эффект, мрачные прически и драматичный макияж.





Не менее популярными станут Poetcore – мода на поэтичные силуэты, винтажные пиджаки и теплые водолазки, и Khaki Coded – палитра охотников и исследователей с преобладанием утилитарных рубашек, жилетов и бермуд.





Отдельного внимания заслуживает тренд Gimme Gummy – причудливая эстетика с тактильными аксессуарами, 3D-украшениями и "желейными" текстурами. Он укладывается в общий запрос на игровые, антистрессовые элементы в повседневной среде.





По данным отчета, все это – следствие стремления пользователей к эмоциональному укрытию, индивидуальному самовыражению и оптимизму здесь и сейчас. Pinterest отмечает, что у трендов 2026 года нет универсальных правил: каждый адаптирует их под себя, избегая копирования и давления массовой моды.

С ростом числа пользователей до 600 миллионов в месяц и увеличением выручки компания фиксирует глобальный разворот от однообразия к персонализации. И, судя по точности прошлых отчетов Pinterest Predicts, 2026 год действительно станет годом ностальгии, ледяных оттенков, фантазийных сюжетов и, неожиданно, капусты.