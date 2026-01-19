Бывший редактор Vogue Филипа Фино выпустит роман с откровениями о мире моды

Бывший редактор американского Vogue Филипа Фино завершила работу над романом Best Dressed, который уже сравнивают с культовым "Дьявол носит Prada", но называют более жестким и детализированным взглядом на индустрию изнутри. Книга должна выйти в мае и, по информации источников, станет одним из самых откровенных художественных высказываний о закулисье глянца.

В отличие от романа Лорен Вайсбергер, написанного от лица ассистентки, история Фино строится на опыте человека, находившегося в самой сердцевине редакционной системы. Автор более десяти лет работала в Vogue, а также сотрудничала с Allure и Harper’s Bazaar, что позволило ей наблюдать за индустрией не со стороны начинающего сотрудника, а с позиции полноценного участника процессов.

Сообщается, что в книге сохранен принцип художественной маскировки: имена персонажей изменены, однако реальные дизайнеры, модели и знаковые события модного мира легко угадываются. В частности, роман подробно затрагивает скандальный визит Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс на Кубу в конце 1990-х годов, вызвавший резонанс на фоне американского эмбарго. В тексте фигурируют детали, ранее не получавшие широкой огласки, включая закулисные требования и конфликтные эпизоды той поездки.

Выход книги совпадает с важным этапом в истории Vogue. Летом 2025 года Анна Винтур покинула пост главного редактора американского издания после 37 лет работы, сохранив при этом ключевые глобальные должности в Condé Nast. На фоне этих изменений интерес к прошлым десятилетиям "эпохи Винтур" заметно усилился.

Дополнительное внимание к теме подогревает и возвращение "Дьявол носит Prada" на экраны: продолжение культового фильма запланировано на май 2026 года. В результате роман Филипы Фино может оказаться не просто литературной сенсацией, а частью масштабного переосмысления модной индустрии начала XXI века – времени роскоши, скандалов и полной власти печатного глянца.