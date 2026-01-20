Кэти Перри появилась на Joy Awards 2026 в светящейся накидке Clara Daguin

Американская певица Кэти Перри на церемонии Joy Awards 2026, прошедшей в Эр-Рияде в рамках масштабного фестиваля Riyadh Season, появилась сразу в нескольких запоминающихся образах, однако главным модным акцентом вечера стала футуристичная светящаяся накидка бренда Clara Daguin.





Кутюрное изделие было создано из четырех тысяч плотных белых перьев, каждое из которых оснащено встроенной подсветкой. За счет этого наряд мягко мерцал и создавал эффект светящегося облака, напоминающего звездное небо. Скульптурный крой формировал вокруг фигуры певицы своеобразный кокон.

Светящуюся накидку Перри дополнила бриллиантовыми серьгами-каплями и серебристыми остроносыми туфлями. Волосы певицы были собраны в гладкий пучок с центральным пробором. Это подчеркнуло архитектурность образа и не отвлекало внимание от сложного дизайна наряда.

Ранее на том же мероприятии, но уже на лиловой дорожке Кэти Перри появилась в платье Mother of Pearl из коллекции весна–лето 2026 саудовского дизайнера Ваад Алокайли. Корсет платья был выполнен из слоистых панелей натурального перламутра, а юбку украшала вертикальная бахрома из кристаллов и бисера. Выбор локального бренда стал жестом уважения к культуре принимающей страны.





На самой церемонии Перри не только выступила с музыкальным номером, но и вручила награду в категории "Любимая певица". Joy Awards 2026 объединила артистов, спортсменов и общественных деятелей со всего мира, подтвердив статус одного из самых амбициозных светских событий Ближнего Востока.