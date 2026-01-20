Кэти Перри появилась на Joy Awards 2026 в светящейся накидке Clara Daguin

Артистка выбрала кутюр с подсветкой для церемонии в Эр-Рияде.

Американская певица Кэти Перри на церемонии Joy Awards 2026, прошедшей в Эр-Рияде в рамках масштабного фестиваля Riyadh Season, появилась сразу в нескольких запоминающихся образах, однако главным модным акцентом вечера стала футуристичная светящаяся накидка бренда Clara Daguin.

Кэти Перри. Фото: соцсети / @katyperry

Кутюрное изделие было создано из четырех тысяч плотных белых перьев, каждое из которых оснащено встроенной подсветкой. За счет этого наряд мягко мерцал и создавал эффект светящегося облака, напоминающего звездное небо. Скульптурный крой формировал вокруг фигуры певицы своеобразный кокон.

Светящуюся накидку Перри дополнила бриллиантовыми серьгами-каплями и серебристыми остроносыми туфлями. Волосы певицы были собраны в гладкий пучок с центральным пробором. Это подчеркнуло архитектурность образа и не отвлекало внимание от сложного дизайна наряда.

Ранее на том же мероприятии, но уже на лиловой дорожке Кэти Перри появилась в платье Mother of Pearl из коллекции весна–лето 2026 саудовского дизайнера Ваад Алокайли. Корсет платья был выполнен из слоистых панелей натурального перламутра, а юбку украшала вертикальная бахрома из кристаллов и бисера. Выбор локального бренда стал жестом уважения к культуре принимающей страны.

Кэти Перри. Фото: соцсети / @katyperry

На самой церемонии Перри не только выступила с музыкальным номером, но и вручила награду в категории "Любимая певица". Joy Awards 2026 объединила артистов, спортсменов и общественных деятелей со всего мира, подтвердив статус одного из самых амбициозных светских событий Ближнего Востока.

