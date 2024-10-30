История бренда Valentino: от итальянского шика до всемирного признания

Valentino – это один из самых известных брендов модной одежды и белья, аксессуаров и парфюмерии. Но путь к славе и успеху был далеко не самым коротким и простым. Клео.ру предлагает детальнее познакомиться с историей бренда Valentino от его основания до сегодняшних дней.

Рождение модного дома Valentino

Одним из основателей Valentino и главным вдохновителем модного дома является Валентино Гаравани. Будущий модельер родился в Италии в 1932 году. С самого детства итальянец проявлял любовь к искусству и научился рисовать еще в ранние годы. В возрасте 17 лет Гаравани отправился во Францию, где учился в школе моды, а затем работал в модных домах Жана Десса и Ги Лароша.

В 1960 году Валентино вернулся в Италию, где основал собственный модный дом. В этом деле Гаравани помог его отец, а деловым партнером стал Джанкарло Джамметти. Но, по слухам, Валентино и Джанкарло связывала не только работа, но и романтические отношения: оба итальянца не скрывали свою нетрадиционную ориентацию, но не демонстрировали связь между собой на публику.

Спустя 2 года после основания модного дома Valentino, состоялся первый показ во Флоренции, которая на то время считалась столицей моды. В представленных коллекциях были наряды из красного материала, и этот цвет впоследствии стал частью знаменитого стиля Valentino. Работы модельера были восприняты крайне положительно, суля Гаравани и Джамметти огромные успехи в будущем. Валентино стал главным дизайнером модного дома, а Джанкарло занял пост генерального директора.





Взлет к мировой славе

Быстро став популярным, бренд Valentino начал сотрудничество со знаменитостями. В 1963 году Гаравани получил заказ от вдовы Джона Кеннеди на комплект черных платьев, которые она планировала носить на время траура. В различные годы среди его клиенток были Одри Хепберн, Мариса Беренсон, иранская императрица Фара Диба, принцесса Великобритании Маргарет Роуз, принцесса Диана и множество других знаменитостей с мировым именем.

В 1966 году Гаравани провел показ в Риме. К тому времени модельер уже заработал себе имя и считался одним из ведущих мастеров своего дела. Годом позднее Валентино получил премию Неймана Маркуса, выдаваемую за выдающиеся заслуги в области моды.

В 1968 году модельер выпустил знаменитую коллекцию Collezione Bianca, которая была выполнена в белых тонах и разительно отличалась от предпочтений того периода: в это время популярными были яркие и необычные цвета. Платье из этой коллекции выбрала Жаклин Кеннеди для церемонии бракосочетания с предпринимателем Аристотелем Онассисом. Фотографии с нарядом невесты украсили обложки самых модных журналов того времени, сделав модельера известным по всему миру.

По мере роста популярности расширялась и география присутствия модного дома Valentino. Помимо Италии, знаковыми стало появление бутиков в Париже (в 1968 году), Токио (в 1976 году) и США (в 1980х годах).

За заслуги перед Италией знаменитый модельер был награжден Орденом Великого офицера в 1985 году, годом позднее стал Кавалером Большого креста, а в 1996 году стал обладателем Ордена за заслуги в труде.

В 1990 году Гаравани и Джамметти, при поддержке Элизабет Тейлор, открыли благотворительный фонд. Годом позднее актриса выбрала свадебный наряд от модного дома Valentino на свою свадьбу с Ларри Фортенски.





Эволюция бренда и переход к новым креативным направлениям

С ростом узнаваемости бренда основатели Valentino решили развиваться и в других направлениях, не зацикливаясь только на женской модной одежде. Так, в 1969 году общественности была представлена мужская линейка бренда, а в 1983 году было открыто направление для молодежи.

В 1970 году модным домом было начато изготовление аксессуаров.

В 1978 году Valentino начал выпуск парфюмерии. Новый женский аромат был представлен Михаилом Барышниковым после премьеры в театре на Елисейских полях.

В 1998 году Валентино и Джанкарло продали свою компанию конгломерату HdP, а спустя 4 года она перешла во владение текстильному гиганту Marzotto Appareli. При этом модельер оставался главным дизайнером модного дома до 2007 года: в сентябре Гаравани анонсировал свой уход из модельного бизнеса. В январе 2008 года он организовал финальный показ. Выход последней женской коллекции прет-а-порте состоялась в Париже в октябре.

После ухода мастера произошли организационные перемены. Должность главного дизайнера женской одежды досталась Алессандре Факкинетти, мужское направление возглавил Ферруччо Поццони, а аксессуарами занялись Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли.

Новые руководители по-своему видели дальнейшее развитие модного дома, и эти взгляды не всегда сохраняли фирменный стиль Valentino. По слухам, Алессандру Факкинетти уволили с поста в конце 2008 года именно за отход от традиций. Ее должность перешла к Марии Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли.





Valentino сегодня: современные тенденции

Совместное руководство Пиччоли и Кьюри оказалось очень плодотворным. Одним из узнаваемых символов такого сотрудничества стала коллекция босоножек Valentino Rockstuds в 2010 году, отдающая дань уважения Древнему Риму, но включающая при этом и современные модные тенденции. Переосмысление стиля Valentino тоже пошло на пользу бренду. К 2015 году доходы компании превысили 1 млрд. долларов ежегодно.

В 2016 году модный дом объявил, что Мария Грация Кьюри покидает свою должность, и все руководство переходит к Пьерпаоло Пикколи. Дизайнер сохраняет приверженность к красному цвету, но вносит и собственные элементы в фирменный стиль. Так, в 2022 году Пикколи представил осенне-зимнюю коллекцию Pink PP, выполненную в розовых тонах. С тех пор этот оттенок используется повсеместно.

Спустя 25 лет работы Пьерпаоло покинул должность креативного директора. В 2024 году его заменил Алессандро Микеле, который двумя годами ранее завершил свою деятельность в модном доме Gucci. Модельер известен своими зрелищными, но часто спорными коллекциями, поэтому его видение моды наверняка отразиться и на стиле Valentino.

На сегодняшний день модный дом Valentino – это компания, имеющая более 130 бутиков в 70 странах мира. Она пользуется особой популярностью у звезд кино и искусства, а современные взгляды на моду привлекают и молодежь.





Завершение

За более чем 60-летнюю историю бренд Valentino прошел огромный путь. Модный дом, создавший в свое время целую империю, славится своим отменным стилем и высоким качеством продукции.