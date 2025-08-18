Модная обувь на осень 2025 года: обзор популярных женских и мужских моделей

 18

Какая обувь будет в моде осенью 2025 года. Главные тренды, стильные модели и советы, как подобрать идеальную пару для осенних образов.

Смена сезона – повод уделить внимание обновлению гардероба, и особое значение при этом имеют функциональные детали. Именно поэтому представительницы прекрасного пола будут подбирать модную обувь на осень 2025 года с особой тщательностью, стремясь достичь баланса между практичностью и эффектным внешним видом. В этой статье Клео.ру сделает обзор самых популярных новинок, на которые должна обратить внимание каждая уважающая себя модница.

Основные тренды обуви на осень 2025

Комбинирование классики и авангарда – основная тенденция, которой руководствуются дизайнеры при создании обувных коллекций этого года. Тренды обуви осени 2025 выражаются в сочетании функциональности и ярких запоминающихся деталей, придающих образу особую изюминку. Среди основных актуальных тенденций сезона можно отметить следующие:

  • выраженные детали, придающие обуви объема, такие как квадратный мыс или широкое голенище;
  • придание ярких акцентов за счет металлизированной поверхности либо декорирования металлическими элементами;
  • модели, являющиеся отражением бунтарского духа, такие как сапоги либо ботинки-казаки, байкерские фасоны;
  • добавление обуви массивности за счет утолщенной подошвы, которая может иметь прямое оформление или дополняться тракторным рельефом;
  • модели, предназначенные стать акцентом образа: украшенные анималистическими принтами, тиснением, аппликацией, вышивкой, пряжками и ремешками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Женская обувь осень 2025

Для любой представительницы прекрасного пола выбор элементов гардероба играет важную роль. Женская обувь на осень 2025 года способна удовлетворить любые вкусовые предпочтения за счет разнообразия моделей и дизайнов. К числу самых популярных трендов сезона относятся следующие:

  • Шнуровка – служит элементом декора разных моделей, начиная от ботинок и заканчивая сапогами с высоким голенищем. Последнее может дополняться шнуровкой в любой части: передней, задней или боковой. Дополнительным декоративным атрибутом будут выступать металлические люверсы, сквозь которые продеваются шнурки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Оксфорды – ботинки, идеально подходящие для дополнения луков в классическом стиле. В этом сезоне данные обувные модели представлены в новых необычных интерпретациях: с контрастной шнуровкой, оригинальными принтами, металлическими деталями.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Сапоги в байкерском стиле станут настоящей находкой для модниц, желающих привнести в образ дерзкие нотки. Модели украшаются такими атрибутами как металлические цепочки и заклепки, крупные пряжки. Такие сапоги идеально сочетаются с "косухами" и рваными джинсами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Сапоги-казаки отлично подойдут любительницам образов в стиле бохо. В дизайнерских коллекциях можно встретить модели, выполненные из замши или из кожи с элементами тиснения. Казаки допускается сочетать как с брутальными джинсами, так и с романтичными платьями либо юбками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Сапоги-трубы характеризуются широким свободным голенищем и подчеркивают стройность ног. Однако обладательницам пышных форм стоит быть осторожными с выбором подобной модели. Трубы можно носить с юбками длины мини, с узкими джинсами-скинни, заправленными внутрь.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Обувь с квадратным и острым мысом. Два тренда, на первый взгляд противоречащих друг другу, найдут своих поклонниц в зависимости от предпочитаемого стиля. Носок в виде квадрата придаст образу четкости и смелости, в то время как острый мыс выступит отсылкой к стилю ретро и подчеркнет элегантность обладательницы такой обуви.
  • Сапоги с голенищем-сборкой придаст образу динамичности и сделает его более интересным. Модели великолепно смотрятся в сочетании с юбками либо платьями длины мини, а также миди, дополненной плиссировкой либо складкой. Подобный дизайн обуви на осень 2025 года подчеркнет романтичность образа и придаст женственности и утонченности.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Туфли представлены моделями, которые станут незаменимыми для ранней осени. Дизайнерский ассортимент представлен слинг-бэками с открытой пяткой и ремешком, оплетающим щиколотку, классическими лодочками, являющимися отражением элегантности, моделями "Мэри Джейн" с закругленным мысом, представляющим собой отсылку к стилю ретро.
  • Ботфорты – сапоги с голенищем, длина которого заканчивается выше уровня колена, при этом оно может как плотно облегать ногу, так и быть достаточно широким. Лучшее сочетание с подобной обувью – платья либо юбки мини, а также укороченные шорты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мужская обувь осень 2025

Выглядеть стильно и гармонично хотят не только девушки, но и представители сильной половины человечества. Клео.ру предлагает их вниманию обзор модной мужской обуви на осень 2025 года:

  • Челси – модель, которая идеально подойдет любителям классики, но в то же время заслуживает особого внимания благодаря своей практичности. При желании подобрать обуви, которая будет особенно износостойкой, рекомендуется отдать предпочтение не замше, а гладкой коже с влагоотталкивающей пропиткой. При выборе брюк или джинсов стоит учесть, что они должны быть слегка зауженными.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Оксфорды – еще одна классическая модель, которая придет на помощь мужчинам при необходимости дополнить деловой гардероб. Подобные модели великолепно сочетаются с офисными костюмами. Дополнительной комфортности придаст утолщенная подошва.
  • Дезерты – ботинки, характеризующиеся круглым носом и шнуровкой. Универсальности придаст аккуратная фурнитура и спокойные темные оттенки. Дезерты отлично комбинируются как с джинсами, так и со строгими брюками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Утепленные кроссовки незаменимы для любителей спортивного стиля. Рекомендуется отдавать предпочтение высоким моделям, прикрывающим щиколотку и препятствующим попаданию влаги внутрь обуви.
  • Ботинки на шнуровке представлены в разнообразном ассортименте, начиная от моделей, приближенных к классике и заканчивая хайкерами или хайтопами, характеризующимися рифленой массивной подошвой и плотными шнурками. Последний вариант допускается совмещать с джинсами-оверсайз или с джоггерами. Еще одна популярная модель – мартинсы, выигрывающие в плане практичности за счет утолщенной подошвы-платформы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Итог

Модная обувь на осень 2025 года представлена разнообразием женских и мужских моделей, способных удовлетворить самый взыскательный вкус. Делайте выбор, основываясь на собственных индивидуальных предпочтениях и в зависимости от стилистики вашего образа.

Элина Ширяева

Стилист

 

