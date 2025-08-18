Модная обувь на осень 2025 года: обзор популярных женских и мужских моделей

Смена сезона – повод уделить внимание обновлению гардероба, и особое значение при этом имеют функциональные детали. Именно поэтому представительницы прекрасного пола будут подбирать модную обувь на осень 2025 года с особой тщательностью, стремясь достичь баланса между практичностью и эффектным внешним видом. В этой статье Клео.ру сделает обзор самых популярных новинок, на которые должна обратить внимание каждая уважающая себя модница.

Основные тренды обуви на осень 2025

Комбинирование классики и авангарда – основная тенденция, которой руководствуются дизайнеры при создании обувных коллекций этого года. Тренды обуви осени 2025 выражаются в сочетании функциональности и ярких запоминающихся деталей, придающих образу особую изюминку. Среди основных актуальных тенденций сезона можно отметить следующие:

выраженные детали, придающие обуви объема, такие как квадратный мыс или широкое голенище;

придание ярких акцентов за счет металлизированной поверхности либо декорирования металлическими элементами;

модели, являющиеся отражением бунтарского духа, такие как сапоги либо ботинки-казаки, байкерские фасоны;

добавление обуви массивности за счет утолщенной подошвы, которая может иметь прямое оформление или дополняться тракторным рельефом;

модели, предназначенные стать акцентом образа: украшенные анималистическими принтами, тиснением, аппликацией, вышивкой, пряжками и ремешками.





Женская обувь осень 2025

Для любой представительницы прекрасного пола выбор элементов гардероба играет важную роль. Женская обувь на осень 2025 года способна удовлетворить любые вкусовые предпочтения за счет разнообразия моделей и дизайнов. К числу самых популярных трендов сезона относятся следующие:

Шнуровка – служит элементом декора разных моделей, начиная от ботинок и заканчивая сапогами с высоким голенищем. Последнее может дополняться шнуровкой в любой части: передней, задней или боковой. Дополнительным декоративным атрибутом будут выступать металлические люверсы, сквозь которые продеваются шнурки.





Оксфорды – ботинки, идеально подходящие для дополнения луков в классическом стиле. В этом сезоне данные обувные модели представлены в новых необычных интерпретациях: с контрастной шнуровкой, оригинальными принтами, металлическими деталями.





Сапоги в байкерском стиле станут настоящей находкой для модниц, желающих привнести в образ дерзкие нотки. Модели украшаются такими атрибутами как металлические цепочки и заклепки, крупные пряжки. Такие сапоги идеально сочетаются с "косухами" и рваными джинсами.





Сапоги-казаки отлично подойдут любительницам образов в стиле бохо. В дизайнерских коллекциях можно встретить модели, выполненные из замши или из кожи с элементами тиснения. Казаки допускается сочетать как с брутальными джинсами, так и с романтичными платьями либо юбками.





Сапоги-трубы характеризуются широким свободным голенищем и подчеркивают стройность ног. Однако обладательницам пышных форм стоит быть осторожными с выбором подобной модели. Трубы можно носить с юбками длины мини, с узкими джинсами-скинни, заправленными внутрь.





Обувь с квадратным и острым мысом. Два тренда, на первый взгляд противоречащих друг другу, найдут своих поклонниц в зависимости от предпочитаемого стиля. Носок в виде квадрата придаст образу четкости и смелости, в то время как острый мыс выступит отсылкой к стилю ретро и подчеркнет элегантность обладательницы такой обуви.

Сапоги с голенищем-сборкой придаст образу динамичности и сделает его более интересным. Модели великолепно смотрятся в сочетании с юбками либо платьями длины мини, а также миди, дополненной плиссировкой либо складкой. Подобный дизайн обуви на осень 2025 года подчеркнет романтичность образа и придаст женственности и утонченности.





Туфли представлены моделями, которые станут незаменимыми для ранней осени. Дизайнерский ассортимент представлен слинг-бэками с открытой пяткой и ремешком, оплетающим щиколотку, классическими лодочками, являющимися отражением элегантности, моделями "Мэри Джейн" с закругленным мысом, представляющим собой отсылку к стилю ретро.

Ботфорты – сапоги с голенищем, длина которого заканчивается выше уровня колена, при этом оно может как плотно облегать ногу, так и быть достаточно широким. Лучшее сочетание с подобной обувью – платья либо юбки мини, а также укороченные шорты.





Мужская обувь осень 2025

Выглядеть стильно и гармонично хотят не только девушки, но и представители сильной половины человечества. Клео.ру предлагает их вниманию обзор модной мужской обуви на осень 2025 года:

Челси – модель, которая идеально подойдет любителям классики, но в то же время заслуживает особого внимания благодаря своей практичности. При желании подобрать обуви, которая будет особенно износостойкой, рекомендуется отдать предпочтение не замше, а гладкой коже с влагоотталкивающей пропиткой. При выборе брюк или джинсов стоит учесть, что они должны быть слегка зауженными.





Оксфорды – еще одна классическая модель, которая придет на помощь мужчинам при необходимости дополнить деловой гардероб. Подобные модели великолепно сочетаются с офисными костюмами. Дополнительной комфортности придаст утолщенная подошва.

Дезерты – ботинки, характеризующиеся круглым носом и шнуровкой. Универсальности придаст аккуратная фурнитура и спокойные темные оттенки. Дезерты отлично комбинируются как с джинсами, так и со строгими брюками.





Утепленные кроссовки незаменимы для любителей спортивного стиля. Рекомендуется отдавать предпочтение высоким моделям, прикрывающим щиколотку и препятствующим попаданию влаги внутрь обуви.

Ботинки на шнуровке представлены в разнообразном ассортименте, начиная от моделей, приближенных к классике и заканчивая хайкерами или хайтопами, характеризующимися рифленой массивной подошвой и плотными шнурками. Последний вариант допускается совмещать с джинсами-оверсайз или с джоггерами. Еще одна популярная модель – мартинсы, выигрывающие в плане практичности за счет утолщенной подошвы-платформы.





Итог

Модная обувь на осень 2025 года представлена разнообразием женских и мужских моделей, способных удовлетворить самый взыскательный вкус. Делайте выбор, основываясь на собственных индивидуальных предпочтениях и в зависимости от стилистики вашего образа.