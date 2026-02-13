Игорь Чапурин: "Сегодня взращивается новое поколение дизайнеров, которые ничего не могут инициировать в моде"

На днях в ГУМе на Красной площади состоялся финальный гала-показ первой международной Атомной недели моды – масштабного образовательного проекта госкорпорации "Росатом". Вечер стал кульминацией проекта "Территория успеха: Мода" для детей и молодежи, амбассадором которого выступил известный российский дизайнер, заслуженный художник России, обладатель двух "Золотых манекенов" Игорь Чапурин.

В свое время он работал с Уитни Хьюстон, Шер, Светланой Ходченковой, Полиной Гагариной и многими другими, а сегодня вместе с юными талантами создал образ для актрисы Нонны Гришаевой. Перед премьерой Чапурин пообщался с журналистами, рассказав о своей роли в качестве наставника, о перспективах жителей маленьких городов и о том, как важно вовремя реализовывать свои мечты.

– Игорь, в чем заключается ваша роль в данном проекте? Насколько, на ваш взгляд, важно поддерживать молодых дизайнеров?

– Это удивительный проект, открывающий массу возможностей для реализации талантливых детей, возможность реализации их мечтаний, творческого потенциала. Быть в этот момент рядом, быть полезным – в этом я вижу свою большую любопытную задачу. А еще – задать высокую профессиональную планку, показать, как мыслят и работают в индустрии. Не могу сказать, что это прямо моя миссия, больше ответственность. Кто-то же должен идти следом. И если ты кому-то даешь поддержку, шанс, то очень хочется, чтобы именно их творчество стало впоследствии той базой, о которой можно будет говорить в будущем.

Многим нашим дизайнерам не хватает, на мой взгляд, смелости сделать что-то свое, а не подражать, и именно юность, молодость непредсказуема, дает возможность творить. Мы видим, как наши вчерашние участники становятся студентами ведущих вузов, открывают свои мастерские и возвращаются в регионы, чтобы развивать там моду и дизайн.

– Кстати, вы сегодня подчеркнули, что настоящие таланты рождаются не в столицах, а в маленьких городах.

– Человек не зависит от города. Но чаще всего, – и история мировой моды это показывает, – именно маленькие городки рождают очень душевных, талантливых людей. А творчество в этом как раз нуждается. Большой город перегружает информацией, общением, соблазнами. Человек постоянно отвлекается, не может сконцентрироваться на себе, на анализе своего творчества.

Я сам родился в маленьком северном городе в Псковской области, мало кто о нем слышал даже, – в Великих Луках. После армии поступил в Витебский технологический институт. Для поступления у меня была мотивация: я мечтал участвовать в конкурсе молодых дизайнеров французского дома Nina Ricci в Москве, а к нему допускались только студенты. Я поступил, победил, и это открыло передо мной многие двери в Москве и за рубежом. Я сделал мировую карьеру и теперь являюсь небольшим примером того, как следует минимум не бояться, реализовывать свои мечты. Многие художники из разных стран были рождены не в столицах, и они смогли проявиться, они смогли рассказать о себе миру. И поэтому то, что мы делаем, – это важно.





– Как звездный наставник вы вместе с финалистами разработали наряд для актрисы театра и кино Нонны Гришаевой, который был представлен на гала-показе.

– В номинации "Одень звезду" две девочки-победительницы из Электростали под моим руководством разработали эскиз костюма для Нонны, который был отшит в Доме моды CHAPURIN. Я внимательно изучил представленные работы и отметил точное ощущение стиля актрисы. В итоге мы остановились на варианте, который легко сочетать с разными форматами, когда один ансамбль может "жить" в разных ситуациях. Такой подход соответствует современным тенденциям. И на подиум Нонна вышла в платье с черной юбкой и белым топом с крупными черными пуговицами.

– Во время показа были представлены и авторские мини-коллекции международных детских проектов на тему народных художественных промыслов. Как вы относитесь к "национальной ноте" в коллекциях?

– На мой взгляд, главная задача дизайнера – добиться эмоционального отклика аудитории, и здесь важнее честность, открытость, хороший вкус. Разумеется, у каждого дизайнера есть своя национальность и каждый транслирует свои корни в ровно той степени, который необходим ему для самовыражения.

Разумеется, как истинно русский человек, рожденный и воспитанный здесь, на русской живописи, музыке, на всем русском, я нормально все это чувствую и называю себя русским дизайнером.

– Как вы считаете, данный проект привнесет в современную моду талантливых "новобранцев"? Есть уже те, кто пойдет вслед за вами?

– Это покажет лишь время. Хочется в это верить, в то, что их не накроет ленью, и они, как скалолазы, доберутся до тех вершин, с которых мы их будем рассматривать. Говоря о молодых специалистах, обожаю людей, влюбленных в моду, с любопытством в глазах! Это те алмазы, которые хочется огранять, чтобы они стали бриллиантами.

К сожалению, сегодня взращивается новое поколение дизайнеров, которые ничего не могут инициировать в моде, потому что эти знания надо приобретать, а уровень образования в нашей сфере сейчас оставляет желать лучшего.

Кстати, частью программы Атомной недели моды стал обучающий курс для финалистов, юных дизайнеров, которые посещали лекции, мастер-классы, а одна из участниц прошла однодневную стажировку в доме моды CHAPURIN.





– А можно о дальнейших планах вашего дома моды?

– Здесь я не буду оригинальным, если скажу, что мне бы хотелось новых интересных проектов. Важно реализовать свои амбиции в смежных сферах – театре, архитектуре, промышленном дизайне, сохраняя и наш огромный опыт работы в направлении haute couture. А так, планы большие: я уже в будущем и отбираю ткани на 2028 год.