Предсказываем будущее: анализ модных трендов, которые с нами надолго

Начало года – лучшее время предсказывать будущее. Нет, колоду карт Таро мы сейчас раскладывать не будем, а посмотрим прогнозы аналитиков моды из мировых тренд-агентств, которые ежегодно анализируют модные тенденции будущего на несколько лет вперед. Модные дома к этим прогнозам прислушиваются и используют в своих коллекциях.

Как определяют тренды?

Мода отражает социальные сдвиги: в экономике, политике, искусстве. И каждое из этих явлений так или иначе влияет на то, что мы хотим носить и создавать, как меняется наше восприятие себя и мира.

Крупные тренд-агентства, такие как французское Trend Union и британское WGSN (Worth Global Style Network), проводят исследования изменений во всех сферах: от моды и культуры до интерьера и еды, и делают прогнозы на два-три года вперед. Они выделяют макротренды, которые с нами надолго, и микротренды (ситуативные). Кстати, WGSN вместо обычного для всех агентств трендбука, который продают брендам и компаниям, предлагают платную ежемесячную онлайн-подписку с обзором тенденций.





Макротренды

1. Endcore или "тренд на конец"





На показе Miu Miu сезона весна-лето 2025 гостям предлагали перейти по qr-коду и прочитать эссе We are in the Endcore британского писателя и философа Шумона Басара. Он пишет о том, что два-три года назад мы вошли в "фазу переосознания" хрупкости мира, когда понимаем, что Апокалипсис и конец света – это не просто конспирологические теории, но реальный исход событий. На это влияют политические, геополитические, технологические факторы.

"Дизайнеры и художники в своем творчестве отражают это настроение. Мы начинаем свои эмоции переживать через искусство", – уточнила Лина Дембикова.

2. Постоянно меняющийся ландшафт

Мир перенасыщен информацией. Экономика, музыка, культура… Новость не живет больше трех дней. Люди устали от этой гонки, нам хочется замедлиться. И мы начинаем бороться с этой перенасыщенностью, опять же, с помощью моды и искусства.

3. Искусственный интеллект

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни, и хотим мы того или нет, мы будем его использовать.

4. Новая экономика

В истории мировой экономики всегда происходило чередование роста и падения. Как пишут некоторые исследователи, сейчас мы находимся на этапе глобального спада в экономике, после которого последует рост.

Микротренды

1. Роль женщины меняется







"В сложные времена, когда обществу нужна рука помощи и выживания, женщина выходит на первый план. Женщина наделена добрым сердцем, она способна дарить тепло и уют, – считает Лина Дембикова. – На подиумах мы снова видим женственные формы – оверсайз и объемные силуэты сохраняются, но отходят на второй план"

И еще: женщина возвращается в офис – отсюда мода на офискор. Это последствия пандемии, которая заставила нас устать от отсутствия дисциплины и делового дресс-кода.

2. Осознанное отношение к жизни

"Сейчас в моде также как и в других сферах происходит переосмысление того, что то, как было раньше не работает, – объяснила Лина. – 10 лет назад люди были помешаны на скорости потребления, теперь мы устали от вещей, нам важны эмоции и смысл. Поэтому сегодня такой большой спрос на осознанность. Меняются парадигмы и устои – в отношении к себе, к семье, к своей внешности и одежде"

Множество прозрачных тканей и кружева в коллекциях говорит о том, что тело не так важно, оно больше не кажется чем-то, что привлекает внимание, гораздо важнее духовность. Современная мода должна создавать смыслы – просто красивая картинка не продает.





3. Сочетание несочетаемого

Мы носим кроссовки и платья с кружевами, грубую джинсу и бархат, босоножки с шерстяными гетрами. Нет больше правил – нигде.

4. Роскошь стала другой





В эпоху перенасыщения информацией и необходимости "всегда быть на связи" роскошью стали тишина и минимализм. Богатые люди перестали показывать доход, демонстрируя лейблы и статусные аксессуары. Они предпочитают скрытое, тайное, аккуратное, но говорящее о принадлежности к определенному социальному кругу.

"Если у вас продукт дорогой, сделайте его тише, если массовый – сделайте его громче, чтобы он не потерялся в потоке других предложений", – советует Лина Дембикова.

5. Вторичное потребление.





Комиссионки, аренда дорогих вещей, винтаж… Апсайклинг – это уже отдельное направление модной индустрии. Ключевой тренд – долговечность и практичность одежды.

6. Мировая миграция

Люди меняют место жительства, переезжают в другие страны и города, другие, наоборот, возвращаются на родину. Границ больше нет, и это вызывает потребность в принадлежности к какому-то сообществу. Мы стали интересоваться национальной культурой.

"Год назад в мировую моду ворвался образ Slavic Girl, сейчас самый частый запрос, с которым ко мне обращаются – "Анна Каренина". Эстетика российской моды XIX, аристократизм и элегантная роскошь. Мы исследуем свои корни, и если переезжаем – интересуемся культурой места, куда переезжаем" – добавила Лина Дембикова.

По мнению Лины, это одновременно и бунт моды против искусственного интеллекта. Мы боимся, что все будет только технологично и хотим, чтобы оставалась крепкая связь с землей.



В следующие два-три года дизайнеры чаще будут работать с натуральными материалами, природных оттенков, чуть потертыми.

7. Стилизация простых вещей





Стремление к осознанности и попытка замедлиться в бешеном ритме современного города отразились в нашей любви к простым, лаконичным вещам. Появилось много брендов, которые выпускают базовый гардероб – вне моды. Главная роль в создании образа переходит от дизайнера к стилисту, который умеет стилизовать простые вещи оригинально. Мы “наслаиваем” юбку на леггинсы, сочетаем лонгслив с рубашкой или майкой и так далее.

8. Смешение реальностей





Все чаще модные бренды используют в своей работе искусственный интеллект – создают лукбуки, эскизы, видео с помощью нейросетей.

Нам придется учиться находить баланс между рукотворным и технологичным.

Выводы:

В будущем будет еще больший спрос на стилистов, которые умеют "упаковать" простую одежду интересно и создавать разные образы из базового гардероба. Модные бренды должны вводить смыслы а свои коллекции. Людям уже недостаточно купить просто модную вещь, они хотят принадлежать к комьюнити. Делать ставку на качество и долговечность. В приоритете – покупатели. Раньше бренды делали ставку на знаменитостей, сейчас привлекают блогеров и главное внимание уделяют работе с клиентами.





"Сейчас важнее говорить не про тренды, а про эстетики. Поэтому в модном лексиконе появилось слово “кор” – офискор, барбикор, теннискор. Стилисты стали соавторами дизайнеров именно потому, что мы создаем образы – один и тот же тренд можно стилизовать совершенно по-разному. Например, леопардовый принт уже не ассоциируется только с сексуальностью, агрессией, мы видим, что его можно стилизовать множеством способов. И такие микротренды, как короткие шорты, бахрома на подиуме у каждого дизайнера означают разное. Кто сегодня задает тренды? Мне кажется, это кино и журнальные съемки", – сказал аналитик моды Андрей Аболенкин.