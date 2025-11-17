Новый год к нам мчится: Tiffany, Burberry и Dior выпустили праздничные коллекции

Накануне Рождественского сезона мировые люксовые бренды традиционно представляют свои главные коллекции и рекламные кампании. В этом году акцент сместился на сторителлинг и эмоциональную глубину, отходя от стандартных студийных съемок. Tiffany & Co. и Burberry делают ставку на атмосферные истории со звездными составами, в то время как Dior удивляет уникальным лимитированным предметом, который идеально вписывается в зимний нарратив.

Что же приготовили нам гиганты моды и ювелирного искусства к Новому году и Рождеству?

Tiffany & Co.: в поиске лучшего подарка

Праздничная кампания Tiffany & Co. этого года, названная "Любовь – это дар" (Love is a Gift), представляет собой путешествие в мир грез. Главной героиней стала мировой амбассадор Дома – Аня Тейлор-Джой.

Сюжет рассказывает о путешествии актрисы сквозь заснеженный Лондон, Токио и Нью-Йорк, а путь ей путь направляет белая атласная лента, разворачивающаяся вокруг заветной "голубой коробки" Tiffany Blue Box.

Героиня становится свидетельницей интимных моментов обмена подарками, демонстрируя знаковые украшения Дома: от ожерелья HardWear до браслета Knot. Завершается эта волшебная одиссея, как и положено зимней сказке, на заснеженных улицах Нью-Йорка, прямо у входа в ресторан The Landmark. Послание простое, но мощное: любовь во всех ее проявлениях – самый драгоценный дар. И, конечно, лучше всего, когда она упакована в голубую коробочку Tiffany.





Рождественский экшен или идеальная британская вечеринка от Burberry

Burberry отправляется прямо в эпицентр новогодней суеты. Их праздничный кампейн – это настоящий британский мини-фильм, воспевающий предпраздничную суматоху и семейные ценности.

Действие разворачивается в уютном лондонском таунхаусе, где хозяйка дома, актриса Дженнифер Сондерс, готовится принять гостей. И не просто гостей, а звездный состав: супермодель Наоми Кэмпбелл и Роузи Хантингтон-Уайтли.

В атмосфере праздничного хаоса, Burberry не забывает продемонстрировать не только чудеса Рождества, но и их новой коллекции верхней одежды. Наоми Кэмпбелл одета в классический бежевый тренчкот Trerose, а Роузи Хантингтон-Уайтли – в укороченном пальто с обновленным силуэтом.





Dior: сумка, застывшая во льду

В то время как другие бренды сосредоточились на праздничном кино, Dior представил уникальный арт-объект, который идеально резонирует с эстетикой зимы. Речь идет о культовой сумке Lady Dior, трансформированной художником Айзеком Монте.

Lady Dior превратилась в кристаллизованный предмет искусства, процесс создания которого включал выращивание кристаллов непосредственно на материале. На это ушли месяцы, в течение которых минералы и оксиды превращали поверхность сумки в сверкающую текстурированную корку, похожую на замерзший лед.



