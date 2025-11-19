"Искусство костюма" станет темой Met Gala 2026

Организаторы ежегодного благотворительного бала Met Gala объявили тему мероприятия, запланированного на 4 мая 2026 года. Следующее крупное модное событие будет посвящено концепции "Искусство костюма", что подчеркивает равнозначность моды и традиционных видов искусства.

Выставка Института костюма при "Метрополитен-музее", которая откроется после проведения бала, представит уникальную экспозицию, объединяющую исторические и современные предметы гардероба с произведениями искусства разных эпох. В рамках проекта будут демонстрироваться работы, созданные за последние пять тысячелетий, включая живописные полотна, скульптурные композиции и различные артефакты.

Знаковым событием станет открытие новых выставочных пространств Condé Nast Galleries площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Архитектурное решение предусматривает специальные подиумы для демонстрации костюмов, что позволит посетителям сосредоточить внимание на художественной ценности представленных образцов.

Кураторская концепция экспозиции делает акцент на взаимосвязи человеческого тела и одежды. Выставка будет структурирована по тематическим разделам, охватывающим различные аспекты телесности – от классических канонов до современных интерпретаций. Также внимание будет уделено разнообразию типов фигур, включая возрастные изменения и особенности телосложения.

Финансовую поддержку проекта обеспечивают Джефф Безос и Лорен Санчес при участии модного дома Saint Laurent и медиахолдинга Condé Nast. Выставочная программа продлится с 10 мая 2026 года по 10 января 2027 года, предлагая посетителям новый взгляд на место моды в современной художественной культуре.