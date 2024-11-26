История Burberry: от изобретения тренча до иконы стиля

Burberry – это один из самых известных и уважаемых брендов в истории британской моды. С момента своего основания компания прошла долгий путь, став при этом синонимом знаменитого английского стиля и роскоши. Клео.ру предлагает узнать больше об истории бренда Burberry и инновациях, которые внедрил его основатель.

Основание бренда и изобретение габардина

Основатель бренда Томас Берберри родился в 27 августа 1835 года в деревне Брокхэм, графство Суррей в Англии. После обучения у торговца тканями он открыл собственный магазин в Бейзингстоке в 1856 году. Британцу был всего 21 год, когда он начал свой бизнес.

При создании своих первых моделей Берберри вдохновлялся повседневной одеждой, которую носили простые люди. Впоследствии Томас начал эксперименты с тканями, материалами, стилями кроя. Это позволило мастеру разработать одежду для активного отдыха – охоты, рыбалки и экстремальных развлечений.

Главным интересом Берберри стала разработка водонепроницаемой и водоотталкивающей ткани и расширение ассортимента на ее основе. Для этого британцу пришлось заводить связи среди местных производителей хлопка, чтобы получать нужный ему материал. Новая продукция пользовалась большой популярностью, так как была очень актуальной для среднего класса и подходила для сельской местности.

В 1879 году произошло одно из ключевых событий, которое записало Burberry и его основателя в историю – изобретение габардина. Эта прочная водоотталкивающая ткань стала настоящей революцией в производстве одежды. Это изобретение было запатентовано в 1888 году.

Благодаря качеству и инновационному подходу в изготовлении продукция Томаса Берберри быстро завоевывала популярность. В 1891 году мастер открыл брендовый магазин в Лондоне. Спустя 10 лет появился и знаменитый логотип – конный рыцарь с флагом, на котором написано слово "Prorsum" (вперед или прямо).





Развитие бренда в начале XX века

В 1901 году Томас Берберри представил проект модели водонепроницаемого плаща для офицеров британской армии в Военное министерство Британии. Этот элемент одежды стал необязательным и разрешался носить в частном порядке только офицерам и уорент-офицерам I класса.

Такие плащи стали особо популярными в период Первой мировой войны и получили среди солдат название "тренчкот" (в переводе – окопный плащ). Военные модели треча не пропускали воду, имели крепления для знаков различия и дополнительного вооружения, обладали множеством карманов для хранения карт и инструментов. После войны тренч начали носить как мужчины, так и женщины, обеспечив ему место в британской моде. С 1920-х годов для подкладки тренчкотов стала использоваться ткань в оформлении, которое позднее назовут клеткой Burberry.

Продукция бренда Burberry была популярна и среди путешественников. Компания поставляла одежду Руалу Амундсену и Эрнесту Шеклтону, а Джордж Мэллори носил габардиновую куртку во время покорения Эвереста. Сестры-мотоциклистки Бетти и Нэнси Дебенхэм надевали тренчи для гонок и даже рекламировали торговую марку в своей книге. В 1937 году Артур Эдмунд Клоустон и Бетти Кирби-Грин побили мировой рекорд по скорости перелета из Лондона в Кейптаун, а их спонсором выступил бренд Burberry.

Компания оставалась независимой до 1955 года, когда ее выкупил британский конгломерат GUS.





Период расцвета и узнаваемый символ

Оказавшись в руках крупной финансовой компании, в стиле ведения бизнеса Burberry начались изменения. В 70-80-х годах XX века бренд подписал ряд соглашений с мировыми производителями товаров, дополняющих уже имеющуюся коллекцию – костюмы, брюки, рубашки, спортивная одежда, аксессуары для мужчин, женщин и детей.

Продукция разрабатывалась под строгим контролем лондонской штаб-квартиры, а затем распространялась через партнерские и брендовые магазины Burberry. Такая деятельность способствовала стабильному росту и развитию до самого конца 90-х годов.

В 1997 году директор конгломерата GUS Виктор Барнетт пригласил на пост генерального директора Burberry Роуз Мари Браво – предпринимательницу из США. Ее главной задачей было провести реорганизацию бренда и вернуть ему статус производителя одежды класса люкс.

В 2001 году пост креативного директора занял Кристофер Бейли, на котором задержался аж до 2014 года. После этого дизайнер возглавлял бренд еще 4 года в качестве генерального директора, окончательно покинув компанию лишь в 2018 году.

Акции компании Burberry Group plc были размещены на Лондонской фондовой бирже в середине 2002 года, и за 3 года GUS полностью продала свою долю.

В начале 2000-х продукция Burberry ассоциировалась с футбольными фанатами и группой лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Такая репутация была связана с массовым распространением дешевой поддельной продукции в узнаваемой клетке Burberry. Ситуацию удалось изменить только новому руководству.

После ухода Роуз Мари Браво на пенсию в 2006 году, пост генерального директора перешел у другой американке – Анджеле Арендтс. Вместе с креативным директором ей удалось восстановить репутацию. Знаменитый клетчатый узор остался лишь на десятой части продукции. Арендтс удалось вернуть в компанию лицензии на производство парфюмерии и косметики, а также полностью выкупить испанскую франшизу.

В середине 2000-х продукцию известного бренда стало возможным приобрести онлайн. Продажи были запущены в 2006 году в США и Великобритании, а годом позднее – в других европейских странах.

Арендтс стала одним из самых успешных руководителей в Burberry. За период ее руководства 2006-2014 годов продажи компании выросли до 2 млрд фунтов стерлингов, а капитализация возросла втрое.

В 2017 году на посту генерального директора Кристофера Бейли сменил Марко Гоббетти. В этом же году бренд Burberry запустил производство парфюма "Mr Burberry". Годом позднее, после ухода Бейли, пост креативного директора занял Риккардо Тиши. Спустя несколько месяцев он презентовал новый логотип и монограмму (переплетенные буквы T и B – инициалы основателя компании).





Современный Burberry

В 2020-е годы бренду Burberry пришлось пройти через множество неприятностей. Компания закрыла почти половину своих китайских брендовых магазинов в связи с пандемией коронавируса. Но сокращения не ограничились только восточным направлением. Под сокращение попало более 500 рабочих мест, включая 150 в самой Великобритании.

В 2022 году прошли очередные кадровые изменения – на посту генерального директора появился Джонатан Акеройд после ухода Марко Гоббетти. В том же году глобальным амбассадором Burberry стал тайский художник Вачиравит Чиваари. Пост креативного директора занял дизайнер Дэниела Ли.

Февраль 2023 года ознаменовался возвратом знаменитого логотипа конного рыцаря.

В середине 2024 года сменился генеральный директор, им стал Джошуа Шульман. Одновременно с этим компания Burberry объявила о крупном падении продаж. Известие обвалило стоимость акций, что, в свою очередь привело к приостановке выплаты дивидендов.

Для стабилизации финансовой ситуации компании принято решение о ежегодном сокращении расходов и переориентации производства на верхнюю одежду и тренчи.





Подведем итог

Бренд Burberry является неотъемлемой частью британской и мировой истории моды. Компания прошла путь от небольшой мастерской в Бейсингстоке до глобального модного дома. Инновации и качество всегда были главными ценностями Burberry, обеспечившими модному дому место среди других знаменитых брендов.