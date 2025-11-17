Дизайнер Вика Газинская заявила о дефиците стиля и красоты: "Модная жизнь Москвы сегодня не блещет"

Российский дизайнер Вика Газинская обозначила свое отношение к текущей культурной и модной повестке столицы. По ее словам, город переживает явный упадок стиля, – именно это ощущение стало поводом для выхода ее новой коллекции.

"Будем честны, культурная и модная жизнь Москвы сегодня совсем не блещет. И мне захотелось создать такой творческий повод, чтобы собраться", – рассказал дизайнер в эксклюзивном интервью с Клео.ру.

Газинская признается, что хотела вернуть ощущение красоты, которого, по ее мнению, москвичам сейчас критически не хватает. Поэтому показ Vika Gazinskaya прошел в Московском дворце пионеров – образце советского модернизма, к которому она привязана со школьных времен. Выбор места стал частью манифеста: напоминанием о ценности архитектуры, которую, как отмечает дизайнер, все чаще "безжалостно сносят".

Осенняя коллекция стала ее ответом на стилистический застой в городе, но сама Газинская уточняет: работает она не под влиянием внезапного вдохновения, а благодаря постоянному диалогу с искусством, архитектурой и путешествиями. В беседе с Клео.ру, она рассказала, что недавно вернулась из Парижа, где посетила Art Basel, однако по-прежнему придерживается своей творческой задачи – создавать вещи, которые помогают человеку выглядеть индивидуально, а не сливаться с "толпой".