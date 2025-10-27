Николь Кидман в платье с обнаженными плечами открыла показ Vogue World 2025

В Лос-Анджелесе прошел вечер Vogue World: Hollywood – масштабное событие, объединившее моду и кинематограф. Первой на подиуме появилась Николь Кидман, представшая в образе, напоминающем культовые кадры старого Голливуда.

Для выхода актриса выбрала длинное платье из черного атласа с открытыми плечами и высоким разрезом по ноге, созданное Chanel. Украшением стали камелии – фирменный символ модного дома. Образ стал переосмыслением культового аутфита актрисы Риты Хейворт из киноленты "Гильда" 1946 года.

Появление Кидман сопровождалось коротким черно-белым видео, где актриса предстала на сцене в окружении танцоров. Автором режиссуры выступил Баз Лурманн, снявший Кидман в "Мулен Руж". Звезда также исполнила небольшой танцевальный номер под композицию Put the Blame on Mame.



Визажисты выбрали для нее классический мейкап с акцентом на губы и мягкие локоны цвета меда – узнаваемый стиль звезд голливудской эпохи.



После шоу Николь опубликовала закулисные кадры, где запечатлена вместе с Анной Винтур, и выразила благодарность организаторам.

Поклонники отметили, что Кидман выглядела особенно элегантно и подчеркнуто женственно, назвав ее "олицетворением настоящего Голливуда".

Появление звезды сериала "Большая маленькая ложь" на подиуме стало ее первым публичным выходом после новостей о разводе с музыкантом Китом Урбаном. После почти 20 лет брака супруги приняли решение расстаться. Их дочери – 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет – живут с матерью, сохраняя контакт с отцом.