Модная кавалерия: как гусарский жакет стал маст-хэвом всех it-girl

В мире, где границы между историей и высокой модой стремительно стираются, на подиумы возвращается знаковая вещь мужского военного гардероба – гусарский жакет, или, как его называли в XIX веке, доломан.

Этот приталенный красавец, увешанный золотыми шнурами и рядами пуговиц, обещает стать главным трендом 2025-2026 года. Готовьтесь: шик военной эпохи Наполеона снова с нами, но на этот раз – в безупречно стильной и современной интерпретации.





Гусарский мундир, родившийся как практичная форма для легкой венгерской кавалерии в XIX веке, быстро превратился в символ статуса и роскоши. Его уникальность заключается в деталях: приталенная куртка из плотного материала со стоячим воротником, украшенная рядами золотых или серебряных шнуров и петель – галунов. Эта богатая отделка, изначально служившая для защиты от сабельных ударов, быстро стала признаком значимости и статуса.

Первым среди дизайнеров, ностальгирующих по прошлому, желая вернуть былую славу гусарскому жакету, был Кристоф Декарнен. В 2000-х модный Дом Bamain представил коллекцию, заполненную доломанами с тяжелой отделкой и гранжевым настроением.

Однако настоящий парад гусарских жакетов развернулся в коллекциях сезона весна 2025-2026 года, предлагая самые разнообразные интерпретации. Наиболее классический вариант представил бренд Ann Demeulemeester в черном цвете с золотыми пуговицами и такими же погонами. Kenzo показал огненно-красный жакет из атласного материала, стилизуемый с длинными перчатками. Коллекция Alexander McQueen выделилась разнообразием узоров: некоторые жакеты были выполнены из ткани с цветочным принтом; получилось своеобразное сочетание силы мундира и нежности материала.





Остается главный вопрос: с чем носить такой экстравагантный элемент одежды? Чтобы не выглядеть как жертва исторической реконструкции, надо не "перегружать" образ. Гусарский жакет отлично сочетается с базовыми джинсами в расслабленном стиле и классической белой футболкой. Поэтому не бойтесь добавить что-то эдакое в гардероб: смело пробуйте тренд на гусарские жакеты, пока они не стали мейнстримом!