Такаси Мураками выпустил 11 сумок в рамках сотрудничества с Louis Vuitton

В рамках парижской арт-ярмарки Art Basel модный Дом Louis Vuitton представил седьмую главу своей коллекционной линии Artycapucines, вновь обратившись к своему самому культовому соавтору – японскому художнику, скульптору и дизайнеру Такаси Мураками.

Мураками – архитектор движения Superflat. Его философия, родившаяся как японский ответ американскому поп-арту, сознательно стирает иерархию между многовековой живописной традицией, мифологией, мангой и графикой аниме. Художник, который открыто называет себя предпринимателем, использует язык кислотных красок и агрессивно радостных мотивов – от культовых улыбающихся цветов до мутирующего Мистера ДОБа.

Эта коллаборация, насчитывающая 11 уникальных предметов, представляет собой трансформацию классических моделей сумок Louis Vuitton в арт-объекты. Культовая модель "Capucines", названная так в честь первого магазина Louis Vuitton, открытого в 1854, перевоплотилась в драгоценное изделие из кожи с золотым покрытием, расписанной эмалью и деталями из сусального золота.



Другая работа Мураками в рамках седьмой коллекции Artycapucines представляет собой сказочный лес, выполненный более чем из сотни декоративных грибов, изготовленных вручную из эпоксидной смолы. Модель "Tentacle" переосмысляет одного из знаковых персонажей арт-Вселенной Такаси Мураками – Мистера ДОБа. В этот раз он появился в виде яркого игрушечного осьминога, чьи щупальца охватывают корпус сумки.







Коллекция, где некоторые модели достигают стоимости более 2,7 млн рублей, продолжает партнерство Мураками и Louis Vuitton, начавшееся в 2002 году. Выставка Artycapucines VII стала событием, где мода соединяется с искусством.