Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж: столицы моды готовятся к Неделям моды весна-лето 2026

Сразу четыре мировые столицы – Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж – готовятся представить коллекции весна–лето 2026 в рамках Недель моды. С сентября по начало октября именно здесь будут определяться будущие тренды и формироваться ключевые ориентиры для индустрии.

Нью-Йорк: 11–17 сентября





Первая из "большой четверки" открывает марафон. Американская неделя объединяет коммерческую силу и независимый креатив. В расписании – Michael Kors, COS, Area, Khaite и Toteme. Интерес вызывает в том числе возвращение Calvin Klein и участие брендов, чьи силуэты чаще всего копируют масс-маркет-марки. Нью-Йорк продолжает балансировать между спортивным шиком и дерзким "андеграундом", сохраняя статус культурного сердца американской моды.

Лондон: 18–22 сентября





Британская столица делает ставку на перезапуск. Новый глава British Fashion Council Лаура Уир убрала взносы за участие в основной программе, расширила список участников и сделала акцент на молодых дизайнеров. Календарь поддержат Burberry, Erdem и Simone Rocha, а среди новичков выделяются Aaron Esh, Talia Byre и Chopova Lowena. Финал недели традиционно закрепит Burberry.

Милан: 23–29 сентября





Наиболее ожидаемая неделя с рекордными 55 офлайн-показами. Центр внимания – дебют Демны в Gucci, способный задать новое направление бренду. Также впереди первые коллекции Луизы Троттер в Bottega Veneta и Симоны Беллотти в Jil Sander. В расписании – Prada, Dolce & Gabbana, Max Mara, Moschino, Fendi, Ferragamo, а завершит неделю юбилейный показ Giorgio Armani в честь 50-летия дома. Не обойдется без интриги: Versace заявил о "камерном формате" вместо привычного шоу.

Париж: 29 сентября – 7 октября





Заключительный аккорд модного месяца традиционно звучит во французской столице. Здесь ожидается череда громких премьер: Джонатан Андерсон представит первую женскую коллекцию для Dior, Матье Блази – дебют в Chanel, а Пьерпаоло Пиччоли возглавит Balenciaga. В расписании – Dior, Chanel, Louis Vuitton, Schiaparelli, Saint Laurent, Miu Miu и десятки других легендарных домов. Париж вновь обещает стать местом, где классика и авангард сталкиваются в поиске нового направления.

Четыре недели моды, четыре столицы, десятки дебютов и сотни выходов на подиум – все это ожидает поклонников модной индустрии уже в сентябре 2025.