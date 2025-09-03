Умер итальянский модельер Джорджо Армани

Легенда мировой моды, итальянский дизайнер Джорджо Армани ушел из жизни в возрасте 91 года. Его кончина стала событием, которое потрясло как индустрию, так и миллионы поклонников по всему миру. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, модельер до последних дней оставался активным участником модной сцены – контролировал подготовку коллекций, следил за показами и вел проекты, запланированные на ближайшие сезоны.

Армани оставил после себя не только модный дом с почти полувековой историей, но и целую эпоху, которую сформировал своей эстетикой. Его подход к стилю, основанный на элегантности и минимализме, навсегда изменил представление о мужской и женской одежде. Он начал свой путь с оформления витрин и работы в универмаге, а затем – через сотрудничество с Нино Черутти – открыл собственное дело, которое выросло в мировой бренд.

Среди направлений бренда Giorgio Armani – и элитные коллекции haute couture, и линии повседневной одежды, и даже гостиничный бизнес. Империя Армани включает подразделения Emporio, Exchange, Prive, Jeans и Armani Casa. На протяжении десятилетий Джорджио сохранял полный контроль над брендом – от творческих решений до бизнес-процессов.

Дизайнер не ограничивался подиумом. Он активно работал с Голливудом, создавая костюмы для десятков знаковых фильмов, и не раз становился объектом признания как со стороны модных критиков, так и мировых лидеров. Его подход к моде – это сочетание принципиальности, утонченности и внимательности к личности каждого клиента.

Несмотря на закрытую личную жизнь, Армани был публичной фигурой – он не раз выступал с социальными инициативами, помогал в борьбе с эпидемиями, вкладывал средства в экологические проекты. Он не стремился к славе – но стал иконой. Его уход завершает целую эпоху, в которой дизайнер не просто создавал одежду, а формировал культурный контекст времени.

Церемония прощания пройдет в Милане. Джорджо Армани оставил после себя не только мощное наследие, но и будущее – бренд, чья философия по-прежнему востребована в мире, жаждущем искренней и осмысленной красоты.