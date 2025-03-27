10 лет в Balenciaga: как Демна Гвасалия изменил уличную моды

Несмотря на то, что Balenciaga имеет почти столетнюю историю, новое дыхание и виток популярности бренд обрел сравнительно недавно. Сначала возродить модный дом после долгого затишья пытался Николя Гескьер, нынешний креативный директор женских коллекций Louis Vuitton. Но настоящая революция началась в 2015 году с приходом грузинского дизайнера Демны Гвасалия на пост креативного директора и Лотты Волковой в качестве стилиста бренда. Они превратили Balenciaga в постмодернистский феномен, генерирующий виральные новинки раз за разом для нового поколения люксового потребителя.





Теперь, после десяти лет работы, Гвасалия переходит в Gucci. Для Balenciaga он создал уникальный стиль, неотделимый от его имени, воскресив архивы Кристобаля Баленсиага и полностью адаптировав их к современности. Так что же революционного привнес Демна в моду, и почему его имя навсегда останется ассоциироваться с Balenciaga?

До 2015-го классическая стритвир-одежда не дотягивала ни то что до подиумов в Париже, а даже до категории люкса. Демна сделал то, что до него никто не осмеливался: вывел уличную моду на кутюрный уровень. Яркий пример – уже в 2016 году, спустя год после назначения Демны, ценник на кроссовки Balenciaga Triple S стартовал от 150 тысяч рублей. Такая цена не помешала им стать хитом и самой покупаемой моделью сезона. За 10-летний период коллабораций Balenciaga с Adidas, Porsche и, совсем недавно, с Puma, Демна окончательно воскресил стритвир, сделав его почти сакральным для модной индустрии.





Мастерство Гвасалия проявилось в уникальном синтезе классического наследия Balenciaga, заложенного Кристобалем Баленсиагой, и его радикально нового видения. Он вывел streetwear на подиумы, сохранив при этом его самобытность и "нишевость". Геометричные силуэты, напоминающие "перевернутый треугольник", узкая талия, подчеркнуто широкие плечи, монохромный черный, яркие акценты электрического синего и неоново-зеленого, культовая сумка Cagole – все это стало синонимом Balenciaga.





Гвасалия не только следовал модным тенденциям, но и формировал их. Он не остался в стороне от технологического прогресса. В 2020 году, в разгар пандемии, он провел виртуальный показ, оказав поддержку угасающей фэшн-индустрии. А в 2024 году Balenciaga и Apple создали эксклюзивный плеер для платформы Vision Pro. Обладатели шлема виртуальной реальности могли наблюдать за коллекциями Summer 25 Couture и Spring 25, как будто они присутствуют на самом показе.





За 10 лет Демна Гвасалия превратил бренд в один из самых продаваемых в мире и самых популярных в интернете. Каждая его коллекция с новыми изобретениями – будь то сумки, стилизованные под мусорные пакеты, брюки-ботфорты или шипованные сандали Crocs – моментально становилась вирусной в социальных сетях. Его одежду носили все: от Николь Кидман до Ким Кардашьян и ее дочери. Пока неясно, каким станет Balenciaga с новым креативным директором, но однозначно: Демна стал лицом бренда, поэтому и дальше будет с ним ассоциироваться.