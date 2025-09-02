Основательница бренда STUDIO 29 Таня Фомичева: о любви к своему делу и силе аутентичности

Российская мода за последние десять лет пережила впечатляющую трансформацию, став более смелой, самобытной и осознанной. Этот путь не обошелся без ярких имен, ставших проводниками перемен. Среди них – бренд STUDIO 29, основанный Таней Фомичевой в 2015 году, который предложил покупателям нечто большее, чем просто тренды.

История STUDIO 29 началась с искренней любви к своему делу. Таня Фомичева самостоятельно занималась разработкой дизайнов, поиском уникальных тканей, налаживала сотрудничество с производствами и выстраивала отношения с первыми клиентами. Этот глубокий, личный подход стал фундаментом бренда. За десятилетнюю историю STUDIO 29 оброс целой командой профессионалов, собственным отделом дизайна и контроля качества.





В каждой коллекции STUDIO 29 спрятана уникальная история, которую дизайн-команда транслирует через изделия бренда. "Выпуск Nº29" – реверанс ностальгическому прошлому, воплощенный в актуальной эстетике. Осенняя коллекция, вдохновленная забытыми сокровищами – иллюстрациями из старинных книг и журналов, – переосмысляет образы героев тех времен, воплотив их в принтах, крое, цветах и силуэтах. Дизайнеры приглашают нас в диалог между прошлым и настоящим, напоминая о тех ценностях, которые остаются с нами навсегда.





Клео.ру поговорил с Таней Фомичевой о ребрендинге, популярности локальных брендов, важности сильной концепции и о том, как изменилась российская мода за последние 10 лет.

– Таня, как вам пришла идея создания STUDIO 29? Какая концепция заложена в бренд?

– Мода всегда завораживала меня и занимала важное место в моей жизни. Наверное, как и многие, я с детства любила наряжаться, придумывать образы и сочетать несочетаемое. Еще в студенческие годы я открыла в Екатеринбурге мультибрендовый магазин. Там я начала разбираться в логистике, занималась закупками, работала с покупателями. Они приходили не только за вещами – мы обсуждали варианты стилизаций, и спустя какое-то время даже образовалось небольшое комьюнити.

Мне нравилось создавать одежду, выстраивать свое сообщество и модное пространство, которое объединяет людей. В начале я не думала о том, что из моего желания получится построить бренд.

Я создала STUDIO 29, в начале совмещая все возможные функции: занималась поиском тканей, договаривалась с производителями, вела социальные сети. Довольно быстро появился первый шоурум, куда я позднее наняла первого сотрудника – продавца-консультанта. Постепенно развиваясь и масштабируясь, бренд вырос и стал таким, каким вы знаете его сейчас.





С самого начала у бренда были коды, которые близки мне и которые я сохранила по сей день – это комфортная одежда, в которой удобно на протяжении дня. В основе каждой нашей коллекции лежит идея, история, о которой нам хочется рассказать. Мы раскладываем эту концепцию и рассказываем о ней через одежду, ищем подходящие детали, символы.

В основе нашего стиля – классические модели, которые мы стараемся переосмыслить в рамках нашего бренда и видения, добавляя к ним что-то свое.





Позднее у нас появилась потребность описать, для кого наш бренд и о чем он. Мы определили героиню бренда: на основе опросов аудитории вывели ее портрет – цели, стиль жизни, интересы.

Мы для девушек, которые ценят глубину, качество и смысл. Им близка идея семейных и дружеских ценностей, но поданная через современную эстетику.

Это дало нам больше понимания, какие коллекции создавать, чтобы наш покупатель видел в них себя. Сейчас мы планируем делать упор, с одной стороны, на вневременные модели, с другой – добавлять в каждую коллекцию несколько трендовых позиций. Кроме того, планируем использовать больше натуральных материалов в наших изделиях.





– STUDIO 29 существует уже 10 лет. Как, на ваш взгляд, изменилась российская модная индустрия за эти 10 лет? Поменялись ли ваши стратегии, а что осталось неизменным с момента создания бренда?

– За десять лет изменилось, конечно, многое. Когда я основала STUDIO 29, на российском рынке еще не было представлено столько локальных брендов, полюбившихся покупателям и занявших свою нишу.

В начале своего пути я не придавала большого значения брендингу, маркетинговым стратегиям. Но, конечно, со временем мы активно работали над этими направлениями для того, чтобы повысить узнаваемость бренда, лояльность среди покупателей, которым важно знать, какие ценности и смыслы несет тот или иной бренд, какие эмоции и настроение он транслирует.





Весной этого года мы провели ребрендинг, который отразил то, каким стал бренд за десять лет. Мы изменили логотип, выбрали фирменные цвета, полностью изменили визуальное оформление в социальных сетях. Сейчас мы работаем над внедрением новейших технологий в наши процессы, автоматизируем аналитику.

Неизменным осталось стремление создавать качественный продукт, который находит отклик у покупателей.

Стали ли люди в России больше следить за модой и отдавать предпочтение продукции российского производства?

Не могу сказать, стали ли больше следить за модой, но массово люди нуждаются в базе. Многие стремятся поддерживать отечественных производителей и обращают на них свое внимание.

Потребительские привычки сменились: многие отмечают снижение покупательской способности, люди серьезнее относятся к совершению покупок.

– Что для вас главное при создании изделия: качество, трендовость или что-то иное?

– Качество – это база для всех брендов. В рамках той конкуренции, которая есть, нельзя делать некачественный продукт. Для нас важно донести до покупателя ценность продукта. Мы детально продумываем каждый запуск, разрабатываем концепцию коллекции и смыслы, на основе которых она будет строиться. Из этого вытекают и другие задачи: донести основную идею до покупателя. Мы заранее продумываем, как будем рассказывать о концепции и смыслах через контент, спецпроекты и партнерства.





– Чем вы вдохновляетесь при разработке своих изделий?

– Наши коллекции сочетают в себе аналитику и идею, о которой мы хотим рассказать. Перед началом работы над сезоном дизайн-команда собирает мудборд, где отражает направления, которые будут актуальны в этом сезоне. Также дизайн-команда совместно с маркетингом отбирает актуальные маркетинговые тренды на сезон, чтобы понять, что будет актуально с точки зрения потребительского спроса.

Работу над каждой коллекцией мы начинаем за 7-8 месяцев до ее выхода.

Кроме того, мы отслеживаем тренды, но отбираем мы только те из них, что подходят именно нам, адаптируем и добавляем к ним что-то свое.





Мы всегда продумываем, для кого нужна та или иная вещь, кто будет ее носить и куда. Исходя из этого, команда вносит коррективы в модель: меняет длину, посадку, ткань. Уже после этого модель проходит множество этапов: дизайнеры придумывают эскизы, затем они отшиваются в экспериментальном цеху.

Создавая осеннюю коллекцию, мы вдохновлялись иллюстрациями из старых детских книг и журналов. Их отличало то, что каждое изображение несло в себе целую историю, понятные человеческие ценности, которые близки и актуальны для нашего бренда. Иллюстрации были неотъемлемой частью историй, в которые мы погружались с головой, которые стали частью культурного кода для многих из нас. В новой коллекции, "Выпуск №29", вы найдете элементы образов героев книжных иллюстраций: меховые воротнички и капоры, приглушенные цвета и цветочные мотивы.





Через знакомые образы мы хотели объединить пространство культурного кода настоящего и прошлого, создать пространство силы и вдохновения.

– Есть ли ваш личный секрет успеха? Как вам удалось из локального бизнеса вырасти до крупного бренда с бутиком в центре Москвы?

– Уверена, наш успех еще впереди, но есть вещи, которые всегда будут важны для нас. Во-первых, искренняя любовь к своему делу, а во-вторых, сильная бизнес-стратегия. Не менее важны аналитика и сильная команда. Мне кажется, для бренда важно транслировать целостную историю и иметь сильное позиционирование, которое выделит вас среди конкурентов. Мы много сил вложили в узнаваемость бренда, работали над качеством изделий и расширением ассортимента, а также над созданием собственного комьюнити.