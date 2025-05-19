Пьерпаоло Пиччоли стал новым креативным директором Balenciaga

В мире моды – важное назначение. Итальянский дизайнер Пьерпаоло Пиччоли, более десяти лет формировавший эстетический язык дома Valentino, официально занял пост креативного директора Balenciaga. Новость подтвердил модный конгломерат Kering, владеющий брендом.

Пиччоли сменит Демну Гвасалия, покинувшего пост в марте 2025 года и вскоре после этого перешедшего в Gucci. Официально Пьерпаоло приступит к новым обязанностям 10 июля, сразу после последнего показа Демны. А первую коллекцию под его руководством мир увидит уже в октябре 2025 года.

В беседе с Vogue Пиччоли подчеркнул, что не намерен устраивать революцию. Напротив, он нацелен на преемственность и уважение к наследию Кристобаля Баленсиаги, Николя Жескьера и Демны:

"История Balenciaga – это история дизайнеров, которых я глубоко уважаю. Это не игра в музыкальные стулья, а передача факела, и я чувствую себя невероятно счастливым быть ее частью".

Вместе с тем он отметил, что хочет придать бренду новое дыхание, опираясь на идеи человечности, интеллекта и художественного высказывания, при этом не разрушая существующую экосистему марки.

Пиччоли прославился в Valentino не только за изысканные кутюрные коллекции, но и за тонкое умение говорить с аудиторией на языке эмоций и символов, не отрываясь от ремесленного мастерства. Он сделал романтизм современным, а красоту – инклюзивной.

Его приход в Balenciaga может означать перенастройку модного вектора. Если Демна выстраивал провокационный и ангажированный имидж бренда, то Пиччоли – про поэзию в деталях, элегантность и глубину высказывания.

Пиччоли рассказал, что чувствует родство с Кристобалем Баленсиагой. Оба – выходцы из небольших городков, оба воспринимают моду как форму самовыражения и культурного манифеста.

"Кристобаль выражал себя через свою работу. Если подумать о его силуэтах, его формах – он воспринимал творчество как культуру и всегда оставался провокационным", – сказал дизайнер.

Назначение Пьерпаоло Пиччоли стало частью более широкой сделки: в 2023 году Kering приобрел 30% Valentino у фонда Mayhoola, оставив за собой опцион на полный выкуп до 2028 года. Это сближение брендов может открыть новые горизонты в стратегии группы.