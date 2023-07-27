Классические и креативные: модные женские дубленки 2023-2024 года

С наступлением холодной погоды особенно актуальным становится приобретение теплой верхней одежды. Дизайнеры руководствовались актуальными трендами сезона 2023-2024 года, создавая модные женские дублёнки. Вниманию девушек предлагаются классические или оригинальные молодёжные варианты, длина которых варьируется от укороченной до максимальной, в пол. Проводятся эксперименты с выбором расцветок, которые любая женщина может подобрать на свой вкус.

Модные фасоны дублёнок

Стилисты представили вниманию девушек модели, отличающиеся по фактуре материала, длине, цветовой гамме. Составить представление о популярных фасонах помогут фото актуальных образов. Модницам рекомендуется обращать внимание на следующие варианты:

Заслуживший признание девушек стиль «унисекс» проявляется при оформлении верхней одежды. Подтверждением служит модель, напоминающая мужскую. Дублёнки предлагаются в чёрном цвете, могут иметь выраженную пористую структуру материала.

Белая дублёнка привнесёт свежие нотки в образ. За счёт светлой расцветки верхней одежды лук становится утончённым и изящным. В подобном цветовом формате предлагается классика прямого или приталенного покроя, трендовый фасон «авиатор».

Актуальной будет дублёнка из лакированной кожи. Благодаря этому изделие приобретает роскошные гламурные нотки. Особенно выигрышно смотрятся модели, выполненные в тёмной расцветке с контрастной белой меховой отделкой. Стоит учесть, что лакированная вещь выступает основным акцентом образа, поэтому требует дополнения сдержанными нейтральными предметами гардероба.

Неизменно актуальными для зимы остаются замшевые модели. Бархатистая структура материала придаёт вещи роскошные нотки. При оформлении прибегают к контрастной меховой отделке, дополнению поясом в нижней части, накладными карманами.

Актуальными на протяжении многих сезонов подряд остаются дублёнки, известные под названием «авиатор». Покрой вещи напоминает куртку-косуху, но отличается максимальным утеплением с помощью овчины. При выборе меховой отделки подбирают сходный оттенок с изделием либо кардинально контрастный. Пример последнего — чёрная дублёнка с красной овчиной.

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Оригинальной тенденцией становится создание комбинированных моделей. Верхняя часть изделия оформляется в чёрном кожаном варианте, низ делается светлым замшевым. С помощью подобной верхней одежды удастся воплотить топовый образ, отличающийся креативностью и неординарностью.

Женственный лук поможет воплотить удлинённая дублёнка, имеющая прямой или приталенный силуэт. Выделить область талии удастся с помощью дополнения поясом. Неординарные нотки придадут накладные карманы, выделенные отделкой из овчины. Удлинённую дублёнку допускается носить как с брюками, так и с женственными платьями либо юбками.

При желании подчеркнуть достоинства фигуры стоит обратить внимание на укороченный фасон. Это дублёнка, доходящая по длине до уровня талии. Изделие дополняется молнией, расположенной чётко по центру или смещённой вбок. Вещь круто смотрится с джинсами, имеющими завышенную посадку, и юбками, облегающими фигуру или расклешённого силуэта.

Дизайнеры прибегают к необычным трендам при создании коллекций верхней одежды. Подтверждением служит дублёнка наизнанку, в которой внешняя часть меховая, внутренняя — замшевая. Вещь выигрывает за счёт насыщенного оттенка, используемого для оформления. Всё великолепие лука удастся оценить, когда изделие оказывается расстегнутым нараспашку.

Сделать образ неординарным получится с помощью оригинального декора. Распространённый дизайнерский приём – дополнение дублёнки крупными накладными карманами. Детали становятся особенно заметными с помощью выделения овчиной. Аналогичный декор применяется при оформлении ворота, манжет и подола вещи.

Для девушек, которые предпочитают ходить без головных уборов, станет находкой дублёнка с капюшоном. Плотное прилегание удастся обеспечить с помощью дополнения утягивающими шнурками. Внутренняя часть капюшона отделывается овчиной, применяемой для создания декора и в других частях.

Соответствовать тренду на экологичность помогут дублёнки с искусственным мехом. Благодаря современным технологиям изделие выглядит максимально естественно и не уступает вещам с натуральным ворсом. Стоит отметить, что искусственный аналог наделён меньшими теплосберегающими характеристиками, поэтому подобная дублёнка подойдёт для тёплой зимы.

Оригинальным дизайнерским решением станет двусторонняя модель. Одна часть дублёнки выполняется из кожи или замши, обработанной специальной пропиткой, другая делается из износоустойчивого меха, известного под названием «астраган». Модель идеально подойдёт для девушек, которые стремятся к разнообразию при создании образа. Вещь можно выворачивать на ту или иную сторону.

Для воплощения молодёжного городского лука незаменима объёмная дублёнка-оверсайз. Изделие придаёт эффект вещи, снятой с чужого плеча, выглядящей на пару размеров больше её обладательницы. Для этого модельеры прибегают к дизайну рукавов со спущенной плечевой проймой. Дублёнка-оверсайз идеально подойдёт для морозной погоды, поскольку предоставляет возможность надеть под низ утеплённый свитер толстой вязки.

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С чем носить дублёнку

Дизайнеры разработали фасоны с учётом того, чтобы сделать их универсальными, сочетающимися со многими предметами гардероба. Определённая модель поможет составить стильный образ:

Женственную приталенную дублёнку длины макси предпочтительно носить с юбками или платьями. Альтернативное решение – подобрать укороченную верхнюю одежду. Завершением образа выступят сапоги на каблуке или танкетке.

Дублёнки-оверсайз требуют дополнения в нижней части силуэта. Отлично подойдут джинсы-скинни либо обтягивающие леггинсы. Образ станет завершённым с помощью дополнения массивными кроссовками или армейскими берцами на шнуровке.

Дублёнку-авиатор допускается сочетать как с дерзкими джинсами, так и женственными юбками. Обувь подбирается в зависимости от выбранной стилистики.

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Подведем итог

Дизайнеры постарались учесть все актуальные тренды сезона 2023-2024 года, создавая модные женские дублёнки. Топовые образы помогут воплотить разнообразные фасоны, к которым относятся укороченные или удлинённые модели, куртки «авиатор», оверсайз. Девушки смогут подобрать на свой вкус длину, покрой и цвет вещи.