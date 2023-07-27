Женственные бини или объёмные оверсайз: как выбрать вязаные шапки 2023-2024 года с учётом актуальных трендов сезона

В холодное время года становятся актуальными теплые предметы гардероба. Это не только верхняя одежда, но и удачно подобранные аксессуары к ней. Стилисты использовали актуальные тренды сезона 2023-2024 года при создании вязаных шапок. Предлагаемые фасоны гармонично впишутся в повседневный стиль casual или помогут создать элегантный лук.

Модные фасоны шапок

Вниманию девушек предлагаются головные уборы, которые сочетают в себе практичность и стильный внешний вид. Составить представление об актуальных новинках помогут фото популярных моделей. Девушкам стоит обратить внимание на следующие виды шапок:

Изюминку в образ привнесёт фасон с помпоном, который представлен в шерстяном или меховом варианте. Элемент декора может располагаться на макушке или свисать книзу в задней части. Встречаются варианты с помпоном, расцветка которого совпадает с оттенком изделия, или выполненным в кардинально контрастном варианте.

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Любительницы элегантности оценят вязаные береты. Изделия имеют мелкую или крупную структуру, создаются в однотонном варианте или дополняются оригинальным узором. В качестве последнего могут выступать косы, жгуты, объёмные «шишечки». Береты гармонично сочетаются с классическими шерстяными или кашемировыми пальто, стёгаными куртками, имеющими женственный приталенный силуэт.

Вязаный снуд можно носить в свободном варианте, благодаря чему сохранится даже сложная причёска, и использовать как шарф. В тёплую погоду снуд допускается приспустить вниз, сделав имитацию объёмного шарфа. Подобный женский головной убор органично сочетается с верхней одеждой, дополненной высоким воротником без капюшона.

Воплощением молодежной городской моды выступают шапки крупной вязки. Изделия предлагаются в пастельных спокойных или ярких насыщенных оттенках. Модель гармонично сочетается с пуховиками или дутыми куртками, пальто-оверсайз.

Универсальным решением станет шапочка «бини», плотно прилегающая к голове. Подобный головной убор допускается носить как с элегантными вещами, так и с объёмными предметами оверсайз, ассоциирующимися с молодёжным стилем.

Задорные нотки в образ привнесёт шапка-кошка с имитацией ушек. Последние бывают цельнокроенными или выполняются в виде помпонов, представленных в шерстяном или меховом варианте. Такая шапка подходит юным девушкам.

Неповторимые черты в образ привнесёт женский головной убор, дополненный градиентным эффектом. При выборе расцветки подбираются два оттенка, гармонично сочетающиеся между собой, которые плавно переходят друг в друга. Целостный образ поможет создать шарф, выполненный в аналогичном дизайне.

Актуальной тенденцией становится шапка с удлинённой макушкой, дополненная широким отворотом. Зачастую вещь выполняется с помощью вязки английской резинкой. Модель хорошо сочетается с классическими шерстяными, твидовыми, кашемировыми пальто, меховыми полушубками, пуховиками и дутыми куртками.

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Для холодного времени года станет находкой шапка-ушанка. Фасон характеризуется наличием двух удлинённых деталей в боковых частях, которые при необходимости фиксируются под подбородком с помощью пуговицы или завязок. Изюминку образу принесёт украшение помпонами.

Для относительно тёплой погоды подойдёт шапка с женственным ажурным узором. Приветствуется сочетание данной модели с верхней одеждой, выполненной в классическом стиле.

Настоящей изюминкой образа станут шапки, дополненные крупным декоративным элементом. Последний выполняется в виде вязаного цветка, созданного из аналогичного материала с изделием.

Необычным решением станет шапка-чалма, имеющая оригинальную форму. Головной убор органично впишется как в классический элегантный стиль, так и в бохо-образы.

При желании максимально утеплиться стоит обратить внимание на фасон, известный под названием «балаклава». Шапка имеет сплошную структуру, выполняет функцию одновременно головного убора и шарфа. Модель характеризуется нижней частью, прикрывающей нос, рот и подбородок. Подобный покрой помогает надёжно защититься от холода и порывов ветра. По желанию нижнюю часть опускают, делая из неё подобие шарфа. Такие шапки делаются с помощью сплошной вязки или дополняются змейкой-молнией.

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Подведем итог

Дизайнеры постарались учесть все актуальные тренды сезона, создавая вязаные шапки 2023-2024 года. Вниманию модниц предлагаются фасоны, выполненные в элегантном, молодёжном, спортивном исполнении. В зависимости от индивидуальных предпочтений девушки смогут подобрать облегчённые или максимально утеплённые варианты, выполненные в спокойных или ярких насыщенных расцветках.