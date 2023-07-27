Элегантный каблук или тракторная подошва? Какую модную обувь выбрать на осень-зиму 2023-2024 года

С наступлением прохладного сезона девушки пополняют гардероб комфортными, утеплёнными и красивыми вещами. При составлении гармоничного образа важным моментом является вопрос, какую модную обувь подобрать на осень зиму 2023-2024 года. Стилисты представили как классические решения, так и необычные креативные варианты.

Модные фасоны обуви

Для прохладного сезона модели подбирают с особой тщательностью. Обувь должна обладать утепляющими и влагоотводящими свойствами, чтобы её можно было носить как в морозную погоду, так и в слякоть. При этом фасон также играет не последнюю роль. Составить представление о моделях, предлагаемых в дизайнерских коллекциях, помогут фото стильной обуви. Модницам предлагается обратить внимание на следующие варианты:

Ботинки с массивной платформой, служащей акцентной деталью. Изделиям придаётся нарочито грубый вид. Это могут быть челси с эластичными вставками по бокам или ботинки на шнуровке. Как та, так и другая модель гармонично вписываются в молодёжные городские луки.

Любительницы романтичности оценят сапоги с голенищем, присобранным гармошкой. Фасон дополняется тонким или широким устойчивым каблуком. Сапоги комбинируют с женственными платьями или юбками, имеющими облегающий или расклешенный силуэт.

Трендом молодёжной моды остаётся обувь на шнуровке. Модель, напоминающая армейские берцы, создаётся с низким или высоким голенищем. В последнем случае обувь напоминает шнурованные сапоги.

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При желании сделать обувь основным акцентом образа рекомендуется обратить внимание на модели с серебристым блеском. Эффект создаётся с помощью применения лакированной кожи, имеющей металлизированный оттенок, либо дополнения моделей мелкими стразами. Сапоги с элегантным каблуком kitten hill, выполненные в серебристом цвете, идеально подойдут для вечернего выхода.

Актуальным трендом продолжают оставаться сапоги-трубы. Модель характеризуется наличием свободного голенища, которое не прилегает по ноге. Преимущество обуви заключается в том, что она обладает корректирующим эффектом. Фасон подойдёт как для обладательниц стройных ножек, так и для девушек с полными икрами. «Трубы» предлагаются на низком ходу, на тракторной подошве, с широким устойчивым каблуком.

Отсылкой к стилю ретро становится дополнение обуви квадратным мысом. Оформление свойственно для ботильонов или сапог с прилегающим по ноге голенищем.

При желании воплотить неординарный образ рекомендуется обратить внимание на нестандартные новинки. Дизайнеры в полной мере проявили фантазию при создании коллекций. Это выражается в создании оригинальной формы каблука, который делается в виде трапеции, в скошенном и сужающемся книзу варианте, полукруглой формы.

В тренде экстремально высокие ботфорты. Сапоги носят с сильно укороченными шортами или юбками. Гармоничным дополнением станут плотные непросвечивающиеся колготки.

При выборе принтованной обуви хитом сезона становятся сапоги с геометрическими принтами. На изделия наносят полоски либо всевозможные фигуры. Приветствуется применение техники color block.

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Меховые сапоги или унты подойдут в качестве акцентной детали образа. Модель органично сочетается с пуховиками, дутыми куртками, шубами или полушубками. Меховая одежда должна совпадать с обувью по расцветке и структуре ворса.

Яркий образ помогут создать сапоги, дополненные змеиным принтом. Изделия выполняются из фактурной кожи, имитирующей кожу рептилии.

В тренде анималистика, выражающаяся в дополнении сапог принтами, напоминающими расцветку леопарда или зебры.

При стремлении привлечь максимальное внимание к образу станут находкой сапоги, выполненные в насыщенных и даже кислотных расцветках. Вниманию модниц предлагаются зелёные, жёлтые, красные, оранжевые модели.

Интересно смотрятся ботильоны, дополненные крупные металлической пряжкой в передней части. Необычность обуви придаёт расширяющийся книзу трапециевидный каблук в сочетании с заострённым носком.

Креативно выглядят ботинки, в которых молния расположена не в традиционной боковой части, а спереди. Змейка играет функциональную роль и выступает стильной акцентной деталью.

В стиль бохо гармонично впишутся сапоги, выполненные из разноцветных полосок кожи или замши. Стоит подобрать их в сходной тональности или в кардинально контрастных тонах.

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Подведем итог

Модная обувь на осень-зиму 2023-2024 года представлена неординарными трендами. Дизайнеры разнообразили коллекции ботинками, ботильонами, сапогами, ботфортами, имеющими элегантное классическое или неординарное молодёжное оформление. Девушки смогут подобрать варианты по вкусу на каблуке, тракторной подошве, утолщённой платформе.