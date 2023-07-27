Лаконичные элегантные или дерзкие рваные: какие модные джинсы будут в тренде осенью-зимой 2023-2024 года

В прохладный сезон становятся актуальными стильные, но при этом функциональные предметы гардероба. Дизайнеры создали для периода осень-зима 2023-2024 года модные джинсы, представленные элегантными и креативными молодежными решениями. Девушки смогут подобрать как универсальные модели брюк, легко вписывающиеся в любые образы, так и дерзкие варианты, служащие акцентной деталью.

Как выбрать женские джинсы

Подобрать фасон, который идеально сядет по фигуре, поможет соблюдение определенных рекомендаций. Стилисты советуют обращать внимание на следующие моменты:

Размер джинсов должен четко соответствовать параметрам их обладательницы. Неудачным решением будет приобрести брюки на вырост или на случай похудения.

Плотность ткани имеет важное значение при выборе зимних моделей. Чем более толстым окажется материал, тем больше вероятность утеплиться. Дополнительным преимуществом станет практичность, поскольку плотные джинсы будут носиться дольше.

О качестве брюк свидетельствуют фурнитура и стежки, которые должны быть чёткими и ровными.

Удачно выбранный цвет имеет важное значение для визуальной коррекции фигуры. Стройные модницы смогут позволить себе светлые варианты брюк. Джинсы тёмного цвета станут находкой для обладательниц пышных форм, делая их зрительно стройнее.

Облегающий фасон подойдёт обладательницам красивых ног. При необходимости визуальной коррекции стоит отдать предпочтение прямым, расклешённым или широким вариантам.

Посадка подбирается с учётом особенностей фигуры. Девушки с тонкой талией смогут позволить себе заниженные варианты. В противоположном случае стоит отдать предпочтение завышенной посадке.

Читайте также: Модные джинсовые куртки 2023 года

Какие джинсы в моде

Чтобы женский образ вышел максимально гармоничным, важно удачно подобрать модель брюк. Помогут сделать правильный выбор фото джинсов, актуальных в прохладный сезон:

Для молодых девушек станут находкой фасоны оверсайз с объёмными штанинами. Преимуществом модели является то, что она способна скрыть недостатки фигуры.

Любительницы романтичности оценят варианты с вышивкой. Узоры создаются с помощью однотонных или разноцветных нитей.

Не утрачивает актуальности классика прямого фасона. Джинсы подойдут как для повседневных городских прогулок, так и для пополнения делового гардероба.

Интересным трендом станут модели «трубы» с прямыми штанинами, которые рекомендуются сочетать с ботильонами на каблуках.

Дерзкой тенденцией станут рваные модели. Разрезы могут размещаться в области колен или бёдер. Удачным станет сочетание с необработанным краем штанин.

Интересно смотрятся джинсы с потертыми элементами. Штанины брюк могут быть необработанными и содержать имитацию бахромы.

«Бананы» станут отсылкой к стилю ретро. Штаны дополнены защипами, размещёнными в верхней части пояса. Стоит учесть, что подобная модель рекомендуется для стройных девушек, поскольку способна сделать дополнительный акцент на пышных бёдрах.

Скорректировать недостатки фигуры помогут укороченные джинсы с завышенной линией талии. Широкий пояс застёгивается на традиционную молнию или дополняется пуговицами.

Читайте также: Женские кожаные куртки 2023 года: ново, интересно, разнообразно

Модный цвет джинсов

Девушки смогут подобрать для себя подходящий вариант среди разнообразия цветовой палитры, представленной в модных коллекциях джинсов:

Универсальным вариантом, подходящим для холодного сезона, станут брюки чёрного цвета. Оригинально смотрится имитация под кожу, выполненная в облегающем фигуру варианте.

Нестандартным решением станут белые джинсы. Вещь подойдёт для того, чтобы стать основным акцентом образа. Она будет удачно сочетаться с куртками или пуховиками в пастельных оттенках.

Неизменно актуальной остаётся сине-голубая цветовая гамма. Разнообразие придадут потёртости, создание градиентного эффекта, расцветка, имитирующая «варёнку».

При желании выделиться из толпы можно позволить себе джинсы яркого оранжевого, зелёного, фиолетового цвета.

Читайте также: Женские рюкзаки 2023 года: в моде комфорт и универсальность

Подведем итог

Дизайнеры предлагают разнообразные варианты модных джинсов для сезона осень-зима 2023-2024 года. Любая девушка сможет подобрать для себя подходящий фасон с учетом особенностей фигуры, выбранного стиля одежды, цветовых предпочтений. Правильный выбор модели поможет визуально скорректировать фигуру и представить её в наиболее выигрышном свете.