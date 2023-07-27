Легкие, вязаные, кожаные: какими будут модные жилеты 2023 года

В современной моде особенно актуальными становятся многослойные образы. Дизайнеры представили в коллекции многочисленные модные тренды при создании жилетов 2023 года. Любая девушка сможет подобрать для себя подходящий вариант в зависимости от индивидуальных предпочтений, выбранной стилистики образа, особенностей фигуры и сезонности.

Трендовые фасоны жилетов

Стилисты предлагают вниманию модниц как лёгкие, так и утеплённые предметы гардероба. Составить представление об актуальных новинках помогут фото интересных образов. Девушкам рекомендуется отдавать предпочтение следующим моделям жилеток:

Укороченная вещь послужит альтернативой привычному кроп-топу. Особенность модели заключается в том, что её сочетают с удлинёнными рубашками, выглядывающими из-под низа жилетки. Дизайнеры предлагают фасоны с треугольным либо овальным вырезом в зоне декольте или с высоким воротником под горло.

Стильным трендом является жилет, который носят в сочетании с широким кожаным поясом. Приём помогает дополнительно выделить линию талии, подчеркнуть достоинства фигуры.

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Любительницы неординарных луков оценят кожаный жилет, созданный в корсетном варианте. Под низ допускается надеть классическую рубашку или воздушную шифоновую блузку.

Оригинальным решением станет удлинённый жилет, который может выступать альтернативой платью. Любительницам стиля бохо придутся по душе модели, дополненные широкой бахромой, размещённой по подолу.

Оригинально выглядит жилет, напоминающий по покрою пиджак. Зачастую его дополняет один ряд пуговиц, но встречается и двубортный вариант оформления.

Соблазнительный лук поможет воплотить жилет, выполненный из атласной или шёлковой ткани, который носится как самостоятельный предмет гардероба. Пикантности изделию придаёт углублённый вырез в зоне декольте.

Для похода в офис подойдёт жилетка, которая застёгивается в передней части на пуговицы, имеет лаконичный крой, дополняется английским воротником. Вещь бывает в однотонном или принтованном варианте. В последнем случае пользуется популярностью клетка в сдержанных тонах, продольно расположенная полоска, зрительно вытягивающая силуэт, или оригинальный узор в стиле «шанель».

Неизменно актуальным остаётся вязаный жилет, который незаменим при воплощении демисезонных луков. Его надевают поверх удлинённой рубашки или водолазки под горло.

Для холодной погоды станет находкой жилет, изготовленный из болоньевой непродуваемой ткани, имеющей стёганую структуру. Вещь служит альтернативой привычной верхней одежде. Её комбинируют с тёплым свитером толстой вязки.

Для зимы актуальна меховая жилетка, выполненная из натурального или искусственного ворса. Встречаются комбинированные модели, сделанные частично из кожи либо замши. Подобные вещи дополняются отдельными меховыми вставками, расположенными в верхней или нижней части либо по бокам.

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При создании офисного образа пользуется популярностью жилетка, которая может стать составляющей делового брючного комплекта. Поверх неё надевают удлинённый пиджак или укороченный жакет. Допускается сочетание с блузками либо рубашками или ношение жилетки моно.

Скорректировать пышные формы удастся с помощью удлинённой жилетки свободного либо трапециевидного силуэта. Вещь поможет скрыть недостатки фигуры и представит внешность в наиболее выигрышном свете.

В холодную осень станет находкой утеплённая жилетка из мохера, дополненная высоким воротом под горло. При выборе расцветки подбирают спокойные сдержанные или яркие насыщенные варианты.

Молодые модницы оценят жилетку, имеющую свободный покрой оверсайз. Под низ надевают аналогично оформленную рубашку. Подобный верх требует сочетания с джинсами скинни или облегающими леггинсами. Органичным дополнением образа выступят грубые армейские берцы на шнуровке или массивные кроссовки на утолщённой тракторной подошве.

В тёплую осеннюю и весеннюю погоду альтернативой привычной верхней одежде выступит удлинённая жилетка с небольшими рукавами, прикрывающими плечи. Вещь носят наподобие пальто-халата, зафиксировав на талии с помощью пояса.

Оригинальный лук поможет воплотить жилетка, выполненная в стиле милитари. Вещь дополняется двумя рядами золотистых пуговиц, выделяющихся на общем фоне. При выборе расцветки преобладают чёрные, тёмно-синие, оливковые, бежевые тона, оттенок хаки или камуфляж.

Актуальным трендом стала жилетка с оригинальным чёрно-белым шахматным принтом. Вещь комбинируют с предметами гардероба, выполненными в одном из представленных оттенков.

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Подведем итог

При создании коллекций модных жилетов в 2023 году дизайнеры руководствовались новыми трендами. Вниманию девушек предлагаются варианты, подходящие для носки в тёплую или холодную погоду, отличающиеся по материалу изготовления, фактуре, покрою, цветовой гамме. Модницы смогут выбрать варианты в повседневном, деловом, дерзком молодёжном стиле.