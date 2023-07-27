Легкие, вязаные, кожаные: какими будут модные жилеты 2023 года

Самые актуальные модели женских жилетов в 2023 году. Стильные новинки и тренды сезона.
В современной моде особенно актуальными становятся многослойные образы. Дизайнеры представили в коллекции многочисленные модные тренды при создании жилетов 2023 года. Любая девушка сможет подобрать для себя подходящий вариант в зависимости от индивидуальных предпочтений, выбранной стилистики образа, особенностей фигуры и сезонности.
Трендовые фасоны жилетов
Стилисты предлагают вниманию модниц как лёгкие, так и утеплённые предметы гардероба. Составить представление об актуальных новинках помогут фото интересных образов. Девушкам рекомендуется отдавать предпочтение следующим моделям жилеток:
- Укороченная вещь послужит альтернативой привычному кроп-топу. Особенность модели заключается в том, что её сочетают с удлинёнными рубашками, выглядывающими из-под низа жилетки. Дизайнеры предлагают фасоны с треугольным либо овальным вырезом в зоне декольте или с высоким воротником под горло.
- Стильным трендом является жилет, который носят в сочетании с широким кожаным поясом. Приём помогает дополнительно выделить линию талии, подчеркнуть достоинства фигуры.
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- Любительницы неординарных луков оценят кожаный жилет, созданный в корсетном варианте. Под низ допускается надеть классическую рубашку или воздушную шифоновую блузку.
- Оригинальным решением станет удлинённый жилет, который может выступать альтернативой платью. Любительницам стиля бохо придутся по душе модели, дополненные широкой бахромой, размещённой по подолу.
- Оригинально выглядит жилет, напоминающий по покрою пиджак. Зачастую его дополняет один ряд пуговиц, но встречается и двубортный вариант оформления.
- Соблазнительный лук поможет воплотить жилет, выполненный из атласной или шёлковой ткани, который носится как самостоятельный предмет гардероба. Пикантности изделию придаёт углублённый вырез в зоне декольте.
- Для похода в офис подойдёт жилетка, которая застёгивается в передней части на пуговицы, имеет лаконичный крой, дополняется английским воротником. Вещь бывает в однотонном или принтованном варианте. В последнем случае пользуется популярностью клетка в сдержанных тонах, продольно расположенная полоска, зрительно вытягивающая силуэт, или оригинальный узор в стиле «шанель».
- Неизменно актуальным остаётся вязаный жилет, который незаменим при воплощении демисезонных луков. Его надевают поверх удлинённой рубашки или водолазки под горло.
- Для холодной погоды станет находкой жилет, изготовленный из болоньевой непродуваемой ткани, имеющей стёганую структуру. Вещь служит альтернативой привычной верхней одежде. Её комбинируют с тёплым свитером толстой вязки.
- Для зимы актуальна меховая жилетка, выполненная из натурального или искусственного ворса. Встречаются комбинированные модели, сделанные частично из кожи либо замши. Подобные вещи дополняются отдельными меховыми вставками, расположенными в верхней или нижней части либо по бокам.
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- При создании офисного образа пользуется популярностью жилетка, которая может стать составляющей делового брючного комплекта. Поверх неё надевают удлинённый пиджак или укороченный жакет. Допускается сочетание с блузками либо рубашками или ношение жилетки моно.
- Скорректировать пышные формы удастся с помощью удлинённой жилетки свободного либо трапециевидного силуэта. Вещь поможет скрыть недостатки фигуры и представит внешность в наиболее выигрышном свете.
- В холодную осень станет находкой утеплённая жилетка из мохера, дополненная высоким воротом под горло. При выборе расцветки подбирают спокойные сдержанные или яркие насыщенные варианты.
- Молодые модницы оценят жилетку, имеющую свободный покрой оверсайз. Под низ надевают аналогично оформленную рубашку. Подобный верх требует сочетания с джинсами скинни или облегающими леггинсами. Органичным дополнением образа выступят грубые армейские берцы на шнуровке или массивные кроссовки на утолщённой тракторной подошве.
- В тёплую осеннюю и весеннюю погоду альтернативой привычной верхней одежде выступит удлинённая жилетка с небольшими рукавами, прикрывающими плечи. Вещь носят наподобие пальто-халата, зафиксировав на талии с помощью пояса.
- Оригинальный лук поможет воплотить жилетка, выполненная в стиле милитари. Вещь дополняется двумя рядами золотистых пуговиц, выделяющихся на общем фоне. При выборе расцветки преобладают чёрные, тёмно-синие, оливковые, бежевые тона, оттенок хаки или камуфляж.
- Актуальным трендом стала жилетка с оригинальным чёрно-белым шахматным принтом. Вещь комбинируют с предметами гардероба, выполненными в одном из представленных оттенков.
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Подведем итог
При создании коллекций модных жилетов в 2023 году дизайнеры руководствовались новыми трендами. Вниманию девушек предлагаются варианты, подходящие для носки в тёплую или холодную погоду, отличающиеся по материалу изготовления, фактуре, покрою, цветовой гамме. Модницы смогут выбрать варианты в повседневном, деловом, дерзком молодёжном стиле.