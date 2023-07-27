Какой будет мода для женщин за 50 лет в 2023 году на осень-зиму

Наступление зрелого возраста – не повод отказываться от красивых вещей. Современная мода для женщин за 50 лет в 2023 году на осень-зиму ассоциируется с безупречной элегантностью. Дизайнеры постарались сделать гардероб практичным и эффектным одновременно. Благодаря этому представительницы прекрасного пола смогут притягивать к себе восхищенные взгляды.

Базовый гардероб для женщин за 50 лет

С помощью удачно подобранных комплектов можно составлять стильные аутфиты. Элегантная красивая одежда позволит сбросить несколько лет, зрительно скорректировать фигуру, подчеркнуть женственность обладательницы такого гардероба. Составить представление об актуальных тенденциях и новинках помогут фото эффектных образов. Женщинам за 50 лет рекомендуется обратить внимание на следующие вещи:

Классическое прямое пальто – беспроигрышный вариант, чтобы дополнить гардероб на каждый день. Обладательницы фигуры «песочные часы» смогут подобрать приталенные силуэты, чтобы подчеркнуть свои достоинства. При выборе расцветок рекомендуется отдавать предпочтение сдержанным монохромным вариантам. При желании подобрать принтованную модель пальто обращают внимание на вертикальную полоску, зрительно вытягивающую силуэт, и клетку, выполненную в неярких тонах. При необходимости скрыть полноту остановите выбор на кейпе трапециевидного силуэта, в котором рукава заменены прорезями для рук. Модель требует дополнения высокими перчатками.

Для холодного сезона станет находкой пуховик в светлых пастельных или тёмных расцветках. При выборе длины предпочтение отдаётся миди, прикрывающей бёдра или доходящей до середины голени. Верхняя одежда дополняется крупной или мелкой стёганой прошивкой. Стежки образуют полосы, квадраты, ромбы или извилистые фигуры.

В тренде продолжают оставаться юбки всевозможных фасонов, приносящие в образ женственность. При выборе длины предпочтение отдаётся вариантам и миди и макси. Трендовыми фасонами считаются «карандаш», «годе», «трапеция», юбка, дополненная крупной складкой или мелкой плиссировкой. При наличии полноты скорректировать недостатки фигуры удастся с помощью запаха.

Блузки привнесут в образ элегантность. Вещь носят самостоятельно или дополняют лаконичными жилетками, пиджаками, свитерами. При выборе покроя рекомендуется отдавать предпочтение классическому прямому варианту. Обыграть вещь и придать ей неординарные нотки удастся с помощью дополнения широкими манжетами, необычным воротником, завязками. Оригинально смотрятся блузки с асимметричным подолом. Подчеркнуть красивую зону декольте удастся с помощью треугольного выреза.

Джинсы станут находкой для поклонниц стиля casual. Женщинам за 50 лет предлагаются классические прямые фасоны, укороченные и расклешённые кюлоты, бананы, ассоциирующиеся со стилем ретро. Расцветки могут быть однотонными, представленные классической сине-голубой гаммой, белым, чёрным тонами.

Брючные костюмы, составляющие основу делового гардероба, станут находкой для похода в офис. Пиджак предлагается в прямом или приталенном варианте, встречаются модели, дополняющиеся поясом. Брюки представлены прямыми и расклешёнными фасонами, приветствуется дополнение стрелками.

Женственной тенденцией продолжают оставаться платья фасона «карандаш», «трапеция», дополняющиеся расклешённой юбкой. Для холодного сезона незаменима модель «лапша», выполненная из мягкого трикотажа или из шерсти. При выборе подобной вещи стоит отказаться от слишком облегающего силуэта и отдать предпочтение прямому покрою.

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Обувь для женщин за 50 лет

Целостный завершённый образ создаётся с помощью удачно подобранных моделей обуви. Представительницам прекрасного пола зрелого возраста стоит обращать внимание на комфортные и элегантные варианты. В тренде следующие фасоны обуви:

Изящные ботильоны на небольшом каблучке с заострённым носком подчеркнут красоту щиколотки и придадут дополнительный рост. Модели сочетают с брюками или джинсами традиционной либо укороченной длины. Женственные луки поможет воплотить комбинация ботильонов с платьями либо юбками разнообразных фасонов.

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При создании образов на каждый день станут находкой однотонные кроссовки или ботинки на шнуровке. Актуальной тенденцией становится дополнение такой обуви утолщённой подошвой.

Ботинки челси, ассоциирующиеся с классическим английским стилем, отлично впишутся в гардероб женщины за 50 лет. Модели должны быть на устойчивом каблуке или утолщённой подошве.

Для раннего осеннего сезона можно подобрать туфли лоферы на низком ходу. Фасон гармонично сочетается с брючными или юбочными костюмами, лаконичными джинсами.

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Модные аксессуары для женщин за 50 лет

Сделать образ неповторимым удастся с помощью дополнений, стильной изюминки. Аксессуары могут быть такими:

При выборе сумки беспроигрышным решением станут тоуты или шопперы. Допускается подобрать модель crossbody среднего размера, которая носят с помощью ремешка на плече. Приветствуются закруглённые квадратные трапециевидные формы сумок.

Монохромную одежду допускается разбавить акцентной деталью. Ею может выступать сумочка, выполненная в пастельных тонах, изготовленная из меха.

Для похода в офис незаменим кожаный портфель, имеющий квадратную или прямоугольную форму.

Креативные нотки в образ привнесёт поясная модель, фиксирующаяся на талии с помощью ремешка. При этом сумка становится лаконичной, не перегруженной декором.

В холодную погоду незаменимы однотонные головные уборы и идущие с ними в комплекте шарфы. В тренде шапки-бини, береты, кепки с небольшим козырьком. Шарф может быть узким, подходящим под низ верхней одежды, либо широким объёмным, выступающим акцентной деталью.

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Подведем итог

Мода для женщин за 50 лет в 2023 году на осень-зиму представлена актуальными тенденциями, делающими образ эффектным и элегантным. В гардероб включены подчёркнуто женственные, строгие деловые вещи, практичные варианты на каждый день. Любая представительница прекрасного пола сможет подобрать одежду, соответствующую её индивидуальным предпочтениям, выигрышно подчеркивающую особенности внешности и фигуры.