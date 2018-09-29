Модные осенние образы 2018 года для женщин на каждый день

Для многих, осень – это время хандры, уныния и плохого настроения. Но современные модницы смогут воспользоваться удобным случаем составить стильный лук или полностью изменить гардероб. Модным образом осени 2018 для женщины на каждый день станет женственность в выборе одежды во всех ее проявлениях.

Холодной осенью согреют душу и тело ткани с различной фактурой. Именно они станут основой стильного образа. В модном образе на каждый день для женщин любого возраста осенью 2018 станет сочетание более трех фактур.

Ткани, рекомендованные для использования, в осеннем гардеробе:

мягкая и грубая кожа;

искусственный мех;

искусственная дубленка с коротким ворсом;

твид или шерсть;

шелк;

шелк-твин;

классическая джинса.

При подборе фактур необходимо учитывать то, что лаковая или светоотражающая поверхность материала делает любой оттенок сочнее и выразительнее.

Цветовые решения осенью 2018 года в модном образе для женщины на каждый день могут быть весьма разнообразны. Самые популярные оттенки осеннего сезона - коричневые, а так же вся золотистая палитра.

В один стильный лук можно собрать вещи от нюдовых, миндальных, карамельных до насыщенно-коричневых оттенков. Приглушенные цвета подойдут для создания базового осеннего гардероба. Для любительниц скромной элегантности в моде по-прежнему монохромные образы.

Дизайнеры рекомендуют приобрести на осень несколько вещей трендовых неоновых оттенков, которые будут хорошо сочетаться одеждой изумрудного, голубого и оранжевого цвета.

На неделе моды были отмечены основные актуальные принты осени 2018 года:

цветная или однотонная клетка;

анималистическая агрессивная расцветка;

цветовая гамма стиля «милитари»;

ромбы, геометрические фигуры;

цветы и растения.

Из летнего сезона в осень перебралась логомания, представленная на обуви, сумках и одежде. Уже несколько сезонов подряд изображение бренда на предметах гардероба не считается дурным тоном или рекламой.

Верхняя одежда

Холода без нашего разрешения приходят на смену теплым денькам. Осенью хочется не только утеплиться, но и модно одеться. До наступления зимних холодов модницам следует принять во внимание то, что в этом сезоне из верхней одежды очень актуальны:

тренч;

кейп;

косуху;

ветровка;

плащ из лакированной кожи;

жакет;

жилет.

Все предметы осеннего гардероба можно носить по отдельности, но многослойный комплект будет выглядеть намного интереснее.

Особое внимание заслуживает кардиган. Этот универсальный предмет гардероба впишется в любой лук в качестве дополнения к платью, юбке или брюкам. Силуэт - оверсайз или простой прямой покрой кардигана, без резинки по нижнему краю, гармонично войдет в многослойный образ.

Длину модного предмета гардероба можно выбирать любую, а фактура должна быть вязанная или из плотного трикотажа. Для вязаных изделий очень важна форма, не стоит отдавать предпочтение тонкому трикотажу.

Пальто – наиболее популярный вариант верхней одежды на прохладную осеннюю погоду, который сочетается со всеми предметами гардероба.

Самые выигрышные модели пальто осень 2018:

Классическое женственное пальто-халат с поясом, подчеркивающим силуэт. Пальто - "кокон" со вставками из искусственного меха или кожи. Приталенные пальто с объемными рукавами, большими плечами в стиле 80х. Модели с изгибами и плавными линиями в силуэте. Пальто максимальной длинны и свободного кроя.

Аналогичные модные тенденции затронули куртки и пуховики. Цветовое решение, зависит от вашего предпочтения и новых трендов.

Кейп в новом сезоне должен был уйти с вершин модного олимпа, но из-за своего удобства и остался в исполнении стиля «Вестерн» и не уступает своих позиций.

Вязаные вещи

Одним из самых важных теплых элементов модного образа для всех женщин на каждый день осенью 2018 года станет свитер и его вариации. Стилисты советуют приобрести несколько джемперов и пуловеров для базового гардероба.

Греющая тело и душу модная вязаная одежда хорошо сочетается с:

футболками;

блузами;

шелковыми топами;

рубашками.

Основной критерий при выборе модели для повседневного образа - это полуприлегающий фасон или силуэт оверсайз. Между телом и одеждой должно быть свободное пространство.

С объемными формами следует быть осторожнее девушкам, чей рост ниже 165 см и дамам с размером «плюс». Объемный верх может искажать пропорции фигуры и нарушить гармоничность образа.

Чтобы быть в тренде, этой осенью следует выбирать следующие цвета:

бежевый;

серый;

белый;

черный.

Нейтральная цветовая гамма идеально впишется в гардероб любой представительницы прекрасного пола.

Не стоит забывать о ярких цветах. Для создания выразительного образа подойдут насыщенные оттенки желтого, красного, синего и фиолетовых тонов.

Модные модели вязаного платья осенью 2018 года отличаются от свитера только длинной. Универсальность теплых платьев завоевала любовь многих модниц. Стильный лук стоит обыгрывать с помощью обуви и аксессуаров.

Особое внимание осенью 2018 года в создании модного образа для женщин на каждый день стоит уделить кардигану. Этот универсальный предмет гардероба впишется в любой лук в качестве дополнения к платью, юбке или брюкам.

Силуэт - оверсайз или простой прямой покрой кардигана без резинки по нижнему краю гармонично впишется в многослойный образ.

Длина модного предмета гардероба может быть и длинная и короткая, но фактуру рекомендуется выбрать вязаную или из плотного трикотажа. Для подобных изделий очень важна форма, не стоит отдавать предпочтение тонкому трикотажу.

Трикотажные тренды

Трикотажная одежда продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге самых актуальных вещей нового сезона. В осенью 2018 года женщинам для создания модного образа на каждый день необходимо иметь:

Платье с объемным верхом в стиле 80 или оверсайз. Юбочные и брючные костюмы. Водолазка свободного силуэта. Свитер свободного покроя.

Оригинальные образы с использованием трикотажной одежды подойдут для любого случая. При выборе изделия, необходимо уделить внимание плотности и качеству. Избегайте тонкого трикотажа, он быстро теряет форму и изнашивается.

Обувь

Осенью 2018 года главной моделью станут казаки в различных вариантах, так как тема вестерна на пике популярности. Разнообразная цветовая гамма, бахрома, острый или квадратный носок, сочетание различных фактур и логомания - основные обувные тренды. Суперактуален в новом сезоне каблук цилиндрической и клиновидной формы.

Смело дополняйте повседневный образ казаками и ботильонами. Они замечательно сочетаются с любой одеждой:

шифоновыми или трикотажными платьями;

юбками различной длины и фактуры;

укороченными брюками с завышенной талий;

джинсами-скини или моделями прямого покроя.

Лоферы и ботинки не теряют своей популярности, особенно в эффектном сочетании с цветными носками или колготками. А при выборе сапог на осенне-зимний период, обратите внимание на модели с широким голенищем и присмотритесь к ботфортам. В этом сезоне обувь – это главный акцент вашего образа.

Сумки

Тема вестерна не смогла обойти стороной сумки. Главный тренд осени 2018 - сумки в форме шара. Дорожная тематика представлена в новой осенней коллекции в виде баулов, авосек и чемоданчиков разных размеров.

Основные тренды сумок на осень 2018 года:

бамбуковая ручка;

круглое дно;

анималистический принт;

четкая форма.

Однако, многие классические варианты не претерпели изменений. Миниатюрные сумки на цепочках из матовой или глянцевой кожи и рюкзаки не теряют своей актуальности.

Сумка так же как и обувь может быть самостоятельным акцентом. При выборе сумки опирайтесь на ее функциональные качества и личные предпочтения.

Планируя новые образы на каждый день, ориентируйтесь на особенности своей внешности, а не слепо следуйте советам дизайнеров. Оставайтесь собой в любом новом образе и наслаждайтесь модными новинками. А главное – не бойтесь экспериментировать.