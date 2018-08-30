Новинки женских сумок осень-зима 2018: новинки, фото

Ни одна модница в осенне-зимнем сезоне не сможет обойтись без нескольких новых сумок. Роскошный образ прекрасно дополняют кожаные, замшевые, меховые модели разнообразных форм и цветов. Женские сумки 2018 года отражают не только модные мировые тенденции, но и соответствуют всем стандартам качества.

Основные тренды

По мнению дизайнеров, в сезоне осень-зима 2018 года будет отмечено преобладание четких линий и жестких фактур. Каркасные модели займут лидирующие позиции. Сумки в виде геометрических фигур появятся в коллекциях современных модниц.

Цветовое решение принято в пользу натуральных, спокойных оттенков, дополняющих монохромный образ. Однако, сумки ярких расцветок, сочных, живых цветов не исчезнут из гардеробов модных барышень.

Классические модели женских сумок 2018 года сочетают в себе модные тенденции в виде цветовых решений морковных, красных, терракотовых оттенков. В новом сезоне остается актуальна клетка, полоска, рептилия (крокодил, змея питон).

Не стоит забывать классическое правило сочетания яркого цвета и формы сумки - простой фасон в сочетании с наличием минимального декора. Декорированные детали идеально дополнят современную модель следующим образом:

стежка создает эффект элегантности и четкости линий;

шнуровка акцентирует внимание на отдельной детали;

бахрома создает динамический эффект во время движения;

цепочках снова стали образцом высокого стиля, при этом форма, размер звенев, окрас металла не имеют принципиального значения, как и форма самой сумки;

ремни идеально смотрятся в качестве аппликации и как дополнительный элемент к сумке;

дополнительная сумочка большего или меньшего размера.

Современная тенденция обращает внимание на текстуру, и декоративные элементы затронула вес модельный ряд сумок. Но минимализм и монохром не теряют своей актуальности. Не теряют актуальности вставки различные элементы ручной работы:

плетение макраме;

вышивка;

теснение.

Декор органично смотрится на классических моделях и придает женственности спортивным сумкам, рюкзакам и клатчам.

Размер еще меньше

Микросумки из прошлого сезона плавно перешли в осень и зиму 2018 года и еще больше уменьшились в размере. Новая мини-сумочка органично смотрится на шее, чем на плече или поясе. Дизайнеры советуют нам носить такие крошечные модели вместо подвесок или крепить спереди на одежду. Практичная сторона декоративных сумок-малюток полностью отсутствует из-за минимальной вместимости. Модные критики воспринимают такие ультра-мини модели в качестве бижутерии или дополнения к многослойному образу.

Многослойность из прошлой осени плавно перекочевала в новую коллекцию осень-зима 2018 года. Носить две сумки сразу не только модно, но и удобно, особенно, когда тяжело определиться с выбором в пользу той или иной модели.

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Свободу действиям

Имевшие грандиозный успех в прошлом сезоне сумки с креплением на поясе плавно переходят в осенне-зимний сезон уже в новой цветовой гамме и с доработанными деталями. Некоторые модные критики считают ее антитрендом, но дизайнеры внесли изменения и усовершенствовали эту модель.

Сумка на поясе стала внешне привлекательнее и не утратила своей практичности. В нее помещается необходимый минимум подручных средств, а руки остаются свободными. Молодые мамы отдают предпочтение именно этой модели в силу ее функциональности, внешних качеств и практичности.

Представительницам прекрасного пола, которым хочется носить с собой все необходимое для жизни в сумочках небольшого размера, модные эксперты предложили смелый вариант в виде крепления к одному ремню двух или трех моделей.

Дорога в бизнес и на свидание

Популярность набирают модели, напоминающие формы для хранения или переезда:

сумки-сундуки;

сумки-шкатулки;

сумки-коробки;

сумки-чемоданчики.

Особенно актуальны мини-версии дорожных саквояжей. Принт этих моделей может соответствовать дорожной тематике, «чемоданному настроению», но и притягивать взгляд яркостью цвета и необычностью фактуры.

В зависимости от того куда вы собрались пойти, подобрать интересную сумочку не составит труда:

Однотонную квадратную сумочку удобнее всего взять на бизнес-ланч. В дорогу или активных перемещений по городу подойдет мини-копия дорожного чемодана. На вечернюю прогулку, светское мероприятие, свидание подойдет сумка-шкатулка из бархата, замши или кожи.

Макси-сайз

Современный ритм жизни диктует свои условия и требует практичности. Огромные сумки-баулы макси-сайз популярны в сезоне осень-зима 2018 года. Декоративные мешки и шопперы становятся более элегантными и сдержанными, но не менее объемными. Цветовое решение соответствует дорожной тематике и «чемоданному настроению» поднимет настроение любительницам носить с собой все «на всякий случай».

Любительниц объемных моделей заинтересуют сумки-кисеты, вместимость которых может поражать воображение. Эти сумки не выделяются наличием излишнего декора, поэтому им отдают предпочтение серьезные бизнес-леди, которые хотят сгладить строгий образ мягкими линиями.

Лонг-сайз

Продолжением темы стали супер длинные клатчи лонг-сайз. По прогнозам – это будет хит коллекции сумок осень-зима 2018. Такая сумка очень универсальна и подходит для любого случая:

деловой встречи;

свидание;

прогулка.

В сумке лонг-сайз есть недостатки, связанные исключительно с ее формой:

Клатч неудобно постоянно носить в руках та как ремень или ручки не предусмотрены. Нерациональное распределение места внутри сумки.

Но невероятно стильный лук перекрывает вес минусы новомодного клатча и приводит в восторг всех модниц.

Нестандартное решение

Для женщин предпочитающих нестандартные образы и смелые решения, дизайнеры для сезона осень-зима 2018 года подготовили коллекцию сумок различных симметричных и ассиметричных форм:

сумки – пирамиды;

сумки-браслеты;

сумки-сердечки;

сумки шары.

Модели круглой формы так же претендуют на звание одного из главных трендов сезона осень и зима 2018. Шарообразные сумки будут шикарно смотреться в любом цветовом решении и фактуре.

Любимые рюкзаки

Рюкзаки сочетают в себе красоту, удобство, стиль и надежность. Модные эксперты усовершенствовали положительно зарекомендовавшую себя модель. Теперь на спине можно носить сумку абсолютно любой формы и размера. От привычного рюкзака остались только ремни для носки на спине.

Сумка-пакет

Удобная и практичная сумка-пакет останется до весны в коллекции аксессуаров всех, кто следит за модой. Плетеные вставки, бахрома, отделочные швы, декоративные ручки, незатейливая расцветка разбавят и освежат любой гардероб.

Простые лаконичные «магазинные» сумочки однотонной расцветки, без излишнего декора и контраста фактур идеально впишутся в повседневный образ.

Тотал-лук

Тотал – лук не покидает своих лидирующих позиций. Сумка, подобранная в цвет и под текстуру одежды станет дополнением модного образа. Модель может копировать полностью наряд, но и может совпадать с отдельными элементами одежды или обуви.

Новомодный принт

Модные бренды в новом сезоне открыто себя рекламируют на сумках и одежде. Название известной фирмы на лицевой стороне сумки – это теперь элемент декора.

Сумки с картинками мультяшных героев, рекламных надписей, вырезками газет и журналов в топе самых модных тенденций.

Поп-арт осенью и зимой будет занимать лидирующие позиции при выборе цветового решения среди многообразия сумок. Модели с подобной расцветкой идеально впишутся даже деловой стиль.

В моде остается сочетание в одной модели совершенно разных цветов одной фактуры. Эта тенденция перекочевала из обуви и одежды. Любая удачная комбинация цветов правильно составленный образ.

Женские сумки 2018 года не только отражают модные мировые тенденции сезона осень-зима 2018 , но и дополняют образ даже самой требовательной модницы. Из многообразия моделей, найдется именно та сумочка, которая сделает ваш образ завершенным.