Новинки женских сумок осень-зима 2018: новинки, фото
Ни одна модница в осенне-зимнем сезоне не сможет обойтись без нескольких новых сумок. Роскошный образ прекрасно дополняют кожаные, замшевые, меховые модели разнообразных форм и цветов. Женские сумки 2018 года отражают не только модные мировые тенденции, но и соответствуют всем стандартам качества.
Основные тренды
По мнению дизайнеров, в сезоне осень-зима 2018 года будет отмечено преобладание четких линий и жестких фактур. Каркасные модели займут лидирующие позиции. Сумки в виде геометрических фигур появятся в коллекциях современных модниц.
Цветовое решение принято в пользу натуральных, спокойных оттенков, дополняющих монохромный образ. Однако, сумки ярких расцветок, сочных, живых цветов не исчезнут из гардеробов модных барышень.
Классические модели женских сумок 2018 года сочетают в себе модные тенденции в виде цветовых решений морковных, красных, терракотовых оттенков. В новом сезоне остается актуальна клетка, полоска, рептилия (крокодил, змея питон).
Не стоит забывать классическое правило сочетания яркого цвета и формы сумки - простой фасон в сочетании с наличием минимального декора. Декорированные детали идеально дополнят современную модель следующим образом:
- стежка создает эффект элегантности и четкости линий;
- шнуровка акцентирует внимание на отдельной детали;
- бахрома создает динамический эффект во время движения;
- цепочках снова стали образцом высокого стиля, при этом форма, размер звенев, окрас металла не имеют принципиального значения, как и форма самой сумки;
- ремни идеально смотрятся в качестве аппликации и как дополнительный элемент к сумке;
- дополнительная сумочка большего или меньшего размера.
Современная тенденция обращает внимание на текстуру, и декоративные элементы затронула вес модельный ряд сумок. Но минимализм и монохром не теряют своей актуальности. Не теряют актуальности вставки различные элементы ручной работы:
- плетение макраме;
- вышивка;
- теснение.
Декор органично смотрится на классических моделях и придает женственности спортивным сумкам, рюкзакам и клатчам.
Размер еще меньше
Микросумки из прошлого сезона плавно перешли в осень и зиму 2018 года и еще больше уменьшились в размере. Новая мини-сумочка органично смотрится на шее, чем на плече или поясе. Дизайнеры советуют нам носить такие крошечные модели вместо подвесок или крепить спереди на одежду. Практичная сторона декоративных сумок-малюток полностью отсутствует из-за минимальной вместимости. Модные критики воспринимают такие ультра-мини модели в качестве бижутерии или дополнения к многослойному образу.
Многослойность из прошлой осени плавно перекочевала в новую коллекцию осень-зима 2018 года. Носить две сумки сразу не только модно, но и удобно, особенно, когда тяжело определиться с выбором в пользу той или иной модели.
Свободу действиям
Имевшие грандиозный успех в прошлом сезоне сумки с креплением на поясе плавно переходят в осенне-зимний сезон уже в новой цветовой гамме и с доработанными деталями. Некоторые модные критики считают ее антитрендом, но дизайнеры внесли изменения и усовершенствовали эту модель.
Сумка на поясе стала внешне привлекательнее и не утратила своей практичности. В нее помещается необходимый минимум подручных средств, а руки остаются свободными. Молодые мамы отдают предпочтение именно этой модели в силу ее функциональности, внешних качеств и практичности.
Представительницам прекрасного пола, которым хочется носить с собой все необходимое для жизни в сумочках небольшого размера, модные эксперты предложили смелый вариант в виде крепления к одному ремню двух или трех моделей.
Дорога в бизнес и на свидание
Популярность набирают модели, напоминающие формы для хранения или переезда:
- сумки-сундуки;
- сумки-шкатулки;
- сумки-коробки;
- сумки-чемоданчики.
Особенно актуальны мини-версии дорожных саквояжей. Принт этих моделей может соответствовать дорожной тематике, «чемоданному настроению», но и притягивать взгляд яркостью цвета и необычностью фактуры.
В зависимости от того куда вы собрались пойти, подобрать интересную сумочку не составит труда:
- Однотонную квадратную сумочку удобнее всего взять на бизнес-ланч.
- В дорогу или активных перемещений по городу подойдет мини-копия дорожного чемодана.
- На вечернюю прогулку, светское мероприятие, свидание подойдет сумка-шкатулка из бархата, замши или кожи.
Макси-сайз
Современный ритм жизни диктует свои условия и требует практичности. Огромные сумки-баулы макси-сайз популярны в сезоне осень-зима 2018 года. Декоративные мешки и шопперы становятся более элегантными и сдержанными, но не менее объемными. Цветовое решение соответствует дорожной тематике и «чемоданному настроению» поднимет настроение любительницам носить с собой все «на всякий случай».
Любительниц объемных моделей заинтересуют сумки-кисеты, вместимость которых может поражать воображение. Эти сумки не выделяются наличием излишнего декора, поэтому им отдают предпочтение серьезные бизнес-леди, которые хотят сгладить строгий образ мягкими линиями.
Лонг-сайз
Продолжением темы стали супер длинные клатчи лонг-сайз. По прогнозам – это будет хит коллекции сумок осень-зима 2018. Такая сумка очень универсальна и подходит для любого случая:
- деловой встречи;
- свидание;
- прогулка.
В сумке лонг-сайз есть недостатки, связанные исключительно с ее формой:
- Клатч неудобно постоянно носить в руках та как ремень или ручки не предусмотрены.
- Нерациональное распределение места внутри сумки.
Но невероятно стильный лук перекрывает вес минусы новомодного клатча и приводит в восторг всех модниц.
Нестандартное решение
Для женщин предпочитающих нестандартные образы и смелые решения, дизайнеры для сезона осень-зима 2018 года подготовили коллекцию сумок различных симметричных и ассиметричных форм:
- сумки – пирамиды;
- сумки-браслеты;
- сумки-сердечки;
- сумки шары.
Модели круглой формы так же претендуют на звание одного из главных трендов сезона осень и зима 2018. Шарообразные сумки будут шикарно смотреться в любом цветовом решении и фактуре.
Любимые рюкзаки
Рюкзаки сочетают в себе красоту, удобство, стиль и надежность. Модные эксперты усовершенствовали положительно зарекомендовавшую себя модель. Теперь на спине можно носить сумку абсолютно любой формы и размера. От привычного рюкзака остались только ремни для носки на спине.
Сумка-пакет
Удобная и практичная сумка-пакет останется до весны в коллекции аксессуаров всех, кто следит за модой. Плетеные вставки, бахрома, отделочные швы, декоративные ручки, незатейливая расцветка разбавят и освежат любой гардероб.
Простые лаконичные «магазинные» сумочки однотонной расцветки, без излишнего декора и контраста фактур идеально впишутся в повседневный образ.
Тотал-лук
Тотал – лук не покидает своих лидирующих позиций. Сумка, подобранная в цвет и под текстуру одежды станет дополнением модного образа. Модель может копировать полностью наряд, но и может совпадать с отдельными элементами одежды или обуви.
Новомодный принт
Модные бренды в новом сезоне открыто себя рекламируют на сумках и одежде. Название известной фирмы на лицевой стороне сумки – это теперь элемент декора.
Сумки с картинками мультяшных героев, рекламных надписей, вырезками газет и журналов в топе самых модных тенденций.
Поп-арт осенью и зимой будет занимать лидирующие позиции при выборе цветового решения среди многообразия сумок. Модели с подобной расцветкой идеально впишутся даже деловой стиль.
В моде остается сочетание в одной модели совершенно разных цветов одной фактуры. Эта тенденция перекочевала из обуви и одежды. Любая удачная комбинация цветов правильно составленный образ.
Женские сумки 2018 года не только отражают модные мировые тенденции сезона осень-зима 2018 , но и дополняют образ даже самой требовательной модницы. Из многообразия моделей, найдется именно та сумочка, которая сделает ваш образ завершенным.
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А какие сумки больше нравятся вам? 5
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)))))) / 30.08.18 13:07Это автор так самозабвенно строчит комментарии под своими статьями под разными никами? Очень смешно ))) Подсказка для поднятия самооценки: писать комменты себе любимому нужно в разное время меняя лексику и стилистику.
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Анна / 30.08.18 04:56Огромное спасибо! Очень интересно и познавательно. Действительно, все оригинально, необычно и вкусно! Поскорее бы уже зарплата для настоящего шопоголика. Всю 13-ю с удовольствием растрачу в ближайшем ТЦ.
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Елена / 30.08.18 04:55Невероятные новинки! Хочется поскорее отправиться на шопинг с подругой, но нужно ждать выходных и обоюдной незанятости другими делами с родными и любимыми. Но мы обязательно сходим и прикупим обновки!
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Жанна / 30.08.18 04:54Как всегда, дизайнеры приготовили что-то интересненькое и «вкусненькое». Обожаю все новинки в моде, потому что они каждый раз удивляют и поднимают настроение. Казалось бы, все уже испробовано, нарисовано и создано, но нет – нас продолжают удивлять!))
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Жанна / 30.08.18 04:54Как всегда, дизайнеры приготовили что-то интересненькое и «вкусненькое». Обожаю все новинки в моде, потому что они каждый раз удивляют и поднимают настроение. Казалось бы, все уже испробовано, нарисовано и создано, но нет – нас продолжают удивлять!))