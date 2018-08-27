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Модные пальто осень-зима 2018-2019: новинки сезона

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На показе в Милане ведущие дома моды показали, какими будут образы стильных женщин и девушек в зимнем сезоне. Были расставлены акценты на естественных, строгих и сдержанных цветовых гаммах в коллекциях осенне-зимних пальто 2018 года. А модные тенденции подчеркивают естественную красоту и аристократичное изящество. 

Лаконичный стиль Findi в неожиданных сочетаниях

Строгий и сдержанный стиль четко прослеживается в модных пальто сезона осень-зима 2018 года. Дом Fendi вдохновился итальянскими традициями, представив в таком стиле новую коллекцию верхней одежды. Новые необычные решения проявились в следующем:

  1. В модные тенденции вернулась цветовая гамма для пальто 2018 года в теплых оттенках сургуча. Таким образом, дизайнеры поставили своеобразный штамп в трендах сезона, поставив на первое место аристократичный и сдержанный красно-бордовый, эффектно смотрящийся на фото и выглядящий не менее привлекательно.
  2. Теплый серый в сочетании со светлым и темно-коричневым мехом выглядит необычно, но стильно в коллекции пальто осень-зима 2018 года.
  3. Молочно-белый, холодный оттенок, а также черный и красный воплотился в изделиях из кожи, длиной ниже колен или до щиколотки в зависимости от предпочтений модниц. При этом такая верхняя одежда дополнена удобным поясом.

В удивительной коллекции пальто 2018 года были показаны модные тенденции аристократии, которая отдает предпочтение шикарным и элегантным нарядам. На фото в каталогах эта линия одежды выглядит потрясающе.

Многогранность черного и серого от Chanel

Этот известный бренд не перестает удивлять неожиданными решениями и линейка пальто 2018 года тому подтверждение. Модные тенденции, представленные на показах моды, вызывают трепетный восторг у многих девушек. В предстоящем сезоне стоит обратить внимание на такие дизайнерские решения:

  1. Черный цвет стал основой стиля для создания модных пальто холодного сезона. Теплая верхняя одежда выглядит очень нарядно и празднично благодаря декору в виде страз и материалам с серебряной нитью. Приталенные наряды украшены перьями на плечах и рукаву фонарику, а также цепочками на воротнике и по низу изделия. При этом на всех пальто сезона осень-зима 2018 года есть двойной ряд пуговиц спереди и на манжетах.
  2. Серый, бежевый, коричневый, красный и синий оттенки в пальтовой ткани оформлены не в однотонном цвете, а разбавлены геометрическими узорами в виде средней клетки. В этой ткани также уместны блестящие нити различной толщины.
  3. Легкие пальто сезона осень-зима 2018 года украшены принтом в виде листвы в сдержанных темных оттенках на черном и белом материале.

  • Женское пальто какого фасона больше нравится вам?

Самые горячие тренды сезона

Дизайнеры из российских и других модных домов не остались в стороне. На прошедших неделях моды были представлены коллекции пальто сезона осень-зима 2018 года, в которых:

  • привычная классика предстала в новом облике, ведь в ней появилась верхняя одежда с элементами мужского кроя в широкую полоску из шерсти и драпа серого цвета;
  • в моделях пальто для сезонов осень-зима 2018 года в коричневых и белых оттенках силуэты более женственные за счет широкого пояса в области талии с декоративной пряжкой;
  • в тренде будут необычные модели ассиметричного кроя, который поможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнет легкость женской походки;
  • для любительниц коротких вариантов будут доступны пальто-куртки, пальто-жакеты и пальто-пиджаки;
  • отдельно выведена линейка верхней одежды с укороченными рукавами, которые рекомендовано носить с перчатками разной длины;
  • на пике популярности оказались женские пальто больше напоминающие военный мундир с крупными металлическими пуговицами, застежками и погонами;
  • модными станут варианты из обычной и лаковой кожи с тиснениями под чешуйки крокодила в разнообразной палитре оттенков;
  • аристократичный бархат и не менее великолепный вельвет снова вернулись в моду. Женственные модели из этих материалов представлены в сочных и пастельных тонах, а самым интересным трендом считаются большие карманы, расположенные ниже талии.

Особое внимание любителям яркой верхней одежды стоит обратить на пальто украшенные цветами в сочетании с меховой отделкой воротника и манжет.

Также стоит обратить внимание на пальто, где сочетаются комбинации из двух и даже трех различных материалов. Такие стильные модели подойдут для тех, кто не боится удивлять окружающих.

Модные тенденции Москвы

Ведущие модельеры Москвы представили уникальную коллекцию верхней одежды, которая будет актуальна в холодный сезон 2018-2019 года. Особенные неповторимые коллекции пальто выйдут в продажу в начале сентября в самых сочных и неожиданных оттенках:

  • фиолетового;
  • сочетания теплого коричневого с коралловым;
  • оттенка топленого молока и холодного белого;
  • глубокого синего;
  • сочетание серого и красного.

Актуальными станут модели с необычным дизайном:

  1. Приталенные широкими завязывающимися поясами классические пальто.
  2. Украшенные воланами от воротника до низа изделия в стиле унисекс с наискось расположенной молнией.
  3. Для любительниц ходить без головных уборов разработаны особые коллекции с капюшонами и объемными свободными рукавами.

Такую коллекцию представила Белла Потемкина, у которой одеваются такие известные звезды, как Наталья Королева, Кристина Орбакайте и другие, популярные в России женщины.

Коллекция Valentinа Yudashkinа в Париже

А вот Валентин в этот раз работал в дуэте со своей дочерью Галиной Юдашкиной и сумел удивить не только своих соотечественников, но и модные дома Италии, Лондона и Нью-Йорка неординарными решениями в дизайне пальто.

Модельный ряд выглядит элегантно и очень нежно. Художник использовал в палитру из трех оттенков:

  • жемчужный;
  • серебристый;
  • серо-фиолетовый.

Он создал уникальные модели пальто с авангардным кроем, но при этом сумел сохранить стильность и неповторимую изысканность в представленных образах.

Каждая девушка или женщина любого возраста сможет найти для себя что-то особенное, неповторимое в привычном стиле или кардинально изменить образ.

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27.08.2018
Теги: пальто 2018 года модные тенденции осень-зима

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  • Татьяна / 27.08.18 01:52
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    На самом деле я слегка разочарована, потому что нет ничего нового или необычного. Хоть бери и пальто бабушки доставай и носи, все равно будешь в тренде. Только вот у Шанель и Юдашкина действительно шикарные образы и у Фэнди еще встречаются. В остальном реально старье.
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  • Елена / 27.08.18 01:50
    -
    0
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    Воланы в пальто выглядят как-то странно, а вот килты и клетка выглядят суперски. Хотела бы попробовать подобрать себе что-то в таком стиле. Главное найти в нашем маленьком городишке.
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