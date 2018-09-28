Самые модные шапки осень-зима 2018-2019

Чтобы достойно встретить новый осенне-зимний сезон 2018-2019 необходимо подготовить стильный образ так искусно, чтобы холода не смогли застать нас врасплох. В этом нам смогут помочь определенные элементы гардероба, позволяющие чувствовать себя комфортно при любых погодных условиях: свитера, пуховики, шарфы и, конечно же, шапки.

Последние тенденции включают множество моделей и новинок (фото​ см. ниже в статье), которые подойдут даже самым требовательным модницам.

Стильные тенденции 2018-2019: самые красивые и модные модели

Современный стиль немыслим без модных головных уборов, которые используются не только с целью утепления, но и для создания идеального образа. Стоит отметить, что в этом сезоне дизайнеры сделали акцент на практичных и комфортных моделях, способных подчеркивать главные женские качества: естественную красоту и индивидуальность.

Наиболее актуальными являются универсальные фасоны, которые прекрасно сочетаются с одеждой различных направлений. К примеру, любой образ можно дополнить шапкой в стиле спорт-шик или ретро.

Также особое внимание уделяется правильному комбинированию с другими элементами гардероба. Так, если вы планируете надеть вязанный головной убор, то лучше не совмещать его с аналогичным свитером или кардиганом.

Большую популярность приобретают «гангстерские» шапки из фетра, украшенные яркими элементами декора.

Среди модных новинок 2019 года можно выделить следующие модели:

тюрбан;

берет;

снуд;

вязаные и меховые шапки;

кепи;

шапка-носок.

Помимо этого, самой обсуждаемой новинкой этого сезона стала зимняя шапка-шарф (балаклава). Несмотря на неоднозначное отношение к этой модели, ее считают одной из наиболее практичных и теплых в этом сезоне.

Трендовая модель осень-зима 2018-2019: модная кепи или фуражка

Неординарные головные уборы с козырьком также являются одной из главных новинок сезона осень-зима 2018-2019. Лучшим вариантом для смелых и активных девушек остаются кепи в стиле милитари. Если вы хотите идти в ногу со временем, то в этом сезоне вам просто необходимо обзавестись кепкой или фуражкой с козырьком.

Самые трендовые модели будут сделаны из фетра, твида, кожи, замши или бархата.

Все большую популярность получают модные женские кепи-картузы, украшенные меховым декором, клетчатым принтом, пайетками, аппликациями или стразами.

Стоит отметить, что теплые модели кепок предполагают меховую или флисовую подкладку. А для того чтобы защитить голову от ветра, можно подобрать фасон со специальными отворотами.

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Лаконичные и классические шапки: вязаные модели 2018-2019

Несомненно, вязаные шапки являются главным трендом в новом сезоне осень-зима 2018-2019.

Модные новинки представлены различными моделями, которые могут быть украшены такими элементами, как:

бусины;

стразы;

аппликации;

вставки.

Стоит отметить, что такие модели одинаково хорошо смотрятся как с приталенным пальто, так и с пуховиком. Также отдельного внимания заслуживают шапки с помпоном или ушками, которые можно дополнить длинным шарфом той же вязки, что и головной убор.

Стоит отметить, что для гармоничного образа следует придерживаться подходящей цветовой гаммы для всех аксессуаров.

Оригинальные идеи шапок: новинки 2018-2019

В последнее время такие модели пользуются особой популярностью среди представительниц прекрасного пола. Несмотря на плохую погоду за окном, девушки всегда хотят выглядеть стильно и модно. Кроме того, каждая старается подобрать такую шапку, которая смогла бы подчеркнуть ее внутреннее состояние и индивидуальность.

В этом им помогают дизайнеры, которые каждый год придумывают современные и необычные фасоны головных уборов.

В этом сезоне к наиболее популярным можно отнести:

Шапку с ушками. Так называемые ушки могут иметь заостренную форму или быть в виде объемных помпонов. Обычно такие модели представлены в нескольких вариантах: однотонном или вязанном. Они гармонично сочетаются с уличным стилем. Шапку-шарф. Уникальный головной убор, который можно носить в разных вариациях. Нередко его используют в качестве шарфа или капюшона. Этот модный аксессуар подходит к любой верхней одежде и пользуется большой популярностью не только у женщин, но и у мужчин. Чалма – традиционный восточный аксессуар. В этом сезоне считается одной из трендовых моделей шапок. Идеальный вариант для девушек с длинными и густыми волосами. Такой фасон может быть украшен брошками, разноцветными бусинами, бантиками и другими элементами. Шапку-шлем. Отличный вариант головного убора для всей семьи. Эта необычная модель способна без труда защитить ваше лицо и шею от мороза и ветра. Такая шапка подходит для любого типа внешности. В этом сезоне она представлена различными оттенками.

Немаловажно то, что в этих моделях отсутствуют всяческие застёжки, липучки, завязки или шнуровки, поэтому они отличаются особым комфортом и практичностью.

Шапка-бини – модное решение

Современные модные новинки головных уборов включают еще одну актуальную модель шапок – бини (фото​ см. ниже в статье). Они популярны среди девушек, которые способны заинтересовать окружающих оригинальным и смелым стилем в одежде.

Фасоны могут быть совершенно разными:

шапки с гладкой вязкой;

модели с узорами или вставками;

удлиненный вариант;

вязаные модели из толстой шерсти (с продольными или поперечными линиями);

модель с помпоном.

Основное отличие такой шапки – комфорт и незамысловатые акценты. Вы можете сочетать ее с различными стилями: гранж, кэжуал или классика. Кроме того, не бойтесь экспериментировать с цветами, делая акцент как на ярких, так и на более спокойных, пастельных оттенках. В любом случае выбор будет зависеть только от ваших стилевых предпочтений в одежде.

Разнообразие оттенков: шапки 2018-2019

Не стоит забывать о том, что представленные модели модных шапок должны гармонично дополнять ваш образ.

Также важно, при выборе головного убора ориентироваться на его расцветку, так как неправильно выбранный оттенок может подчеркнуть некоторые имеющиеся недостатки или особенности внешности.

В новом сезоне осень-зима 2018-2019 дизайнеры выделили несколько актуальных оттенков:

дикая орхидея;

кофейный;

бежевый;

сливовый;

оливковый;

фуксия;

кораллово-красный;

бордо;

бирюзовый;

горчичный.

Кроме того, выбранный оттенок должен подходить вам по определенным характеристикам внешности. Так, светловолосым девушкам лучше подобрать шапку светлых оттенков: серый, розовый или голубой.

А вот брюнеткам подойдут более яркие и смелые расцветки: красный, фиолетовый или синий. Рыжеволосым красавицам следует остановиться на изделиях зеленого или желтого цвета.

Несмотря на это, многие девушки не бояться экспериментов и отдают предпочтение ярким, неоновым оттенкам:

индиго;

лаймовый;

оранжевый.

Как мы видим, новый сезон поражает большим количеством разнообразных моделей шапок, благодаря которым каждая модница может создать индивидуальный и неповторимый лук. И никакие серые будни не смогут испортить настроения, если у вас в арсенале найдется несколько ярких аксессуаров.