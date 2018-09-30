Новый год свиньи 2019: что надеть по знаку зодиака

Медленно, но очень уверенно мы приближаемся к самому долгожданному событию – встрече Нового 2019 года. Для большинства женщин это настоящее испытание, ведь к нему необходимо тщательно подготовится и решить, что надеть или приготовить на праздник, чтобы привлечь счастье и успех. Для этого всем знакам зодиака следует прислушаться к советам астрологов, которые помогут задобрить новую хозяйку года – Желтую Свинью. Для этого вам потребуется составить свой образ, соответствующий всем современным тенденциям моды (самые интересные идеи представлены на фото).

Основные рекомендации для всех знаков зодиака

Согласно Восточному календарю в следующем году нам предстоит жить под покровительством Желтой Земляной Свиньи. Этот символ гарантирует позитивные перемены в жизни каждого знака зодиака. Специалисты отмечают, что это животное обладает спокойным и добрым нравом. Они веселые, жизнерадостные, но в то же время довольно рассудительные.

Поэтому под влиянием такой положительной энергетики следующий год обещает быть более чем успешным. Для того чтобы основательно подготовиться к встрече Нового 2019 года многие астрологи рекомендуют заранее подумать о том, что вы могли бы надеть на праздник, ведь только в таком случае удача будет на вашей стороне все ближайшие 12 месяцев.

Прежде всего, необходимо учесть актуальные цвета и оттенки, которые должны преобладать в одежде в новогоднюю ночь:

желтый (лимонный);

коричневый;

золотой;

бежевый (кремовый);

красный;

синий;

черный.

Помимо этого, есть некоторые рекомендации по выбору модного и стильного лука:

Лучшим нарядом для празднования Нового года считается платье. Можно подобрать любой фасон, идеально подходящий вам по фигуре. К примеру, романтичным девушкам подойдут расклешенные и легкие платья, а вот женщинам с волевым характером следует присмотреться к свободному фасону наряда. Не менее актуальным остается классическое сочетание юбки и блузы. Но при этом можно разнообразить привычный комплект игрой оттенков. Так, выбрав горчичную атласную блузку, дополните ее лимонной пышной юбкой. Большой популярностью будут пользоваться брючные костюмы, к которым можно подобрать несколько модных аксессуаров. А вот у мужчин вряд ли возникнут проблемы с выбором гардероба. В основном, они предпочитают консервативный стиль в одежде и не верят в то, что могут привлечь удачу только благодаря правильному сочетанию вещей.

В любом случае, не нужно забывать и о личных предпочтениях. Только в гармонии с самим собой человек способен сделать правильный выбор.

Встреча Нового года: выбираем наряды по знаку зодиака

Овен

Представители этого знака относятся к огненной стихии. Они всегда очень эмоциональны, харизматичны и упрямы. Для того чтобы подчеркнуть эти черты характера необходимо выбирать яркие и насыщенные оттенки: красный или фиолетовый. Девушки Овны могут встретить новогоднюю ночь в длинном вечернем платье с глубоким вырезом, дополнив образ элегантными туфлями на высоком каблуке и золотыми украшениями.

Кроме того, уместными будут следующие наряды:

платье прямого кроя, длина которого должна быть чуть ниже колен;

шелковая блуза и брючный костюм;

легкая юбка с разрезами и приталенная рубашка.

В качестве дополнительных аксессуаров можно выбрать шелковый шарф, сумку-клатч или изысканную бижутерию. Важно, чтобы в результате ваш образ не был вульгарным.

Телец

Тельцы отличаются особой добротой и отзывчивостью по отношению к другим людям. Они очень открыты и спешат поделиться новыми достижениями со всем миром. При выборе праздничного наряда им необходимо обратить внимание на глубокие синие оттенки, которые обязательно принесут им счастье в Новом году.

Со стилем можно поэкспериментировать, но помните о том, что именно простота делает наряд более изысканным. Образ будет гармоничным, если вы остановитесь на вечернем шелковом платье лазурного цвета. А для Мужчин Тельцов можно подобрать приталенную синюю рубашку. Стоит отметить, что есть некоторые предметы и элементы одежды, которые совершенно недопустимы в новогоднюю ночь:

мини-юбка;

меховая отделка на вещах;

тесный корсет;

длинный шлейф на платье;

любые кошачьи принты.

Если наряд покажется вам слишком простым, то дополните его ярким макияжем.

Близнецы

Для тех, кто был рожден под этим знаком очень важно общественное мнение. Поэтому они всегда тщательно выбирают каждый предмет гардероба. По словам астрологов, именно в наступающем году многие представители знака смогут найти свою любовь, если в новогоднюю ночь наденут серебряные украшения.

Основной цветовой гаммой для близнецов станут холодные, серебристые оттенки. Не менее важно, подобрать соответствующие украшения:

крупные серьги;

массивные браслеты;

блестящие заколки.

При этом, выбранные элементы должны быть парными. Прекрасным вариантом станет блузка с маленькими сверкающими пайетками и черной юбкой-карандаш.

Рак

Представителям водной стихии стоит присмотреться к праздничным нарядам винных оттенков, которые смогут выразить весь спектр чувств данного знака. Раки – загадочные и романтичные натуры, поэтому основными атрибутами новогоднего образа могут быть:

карнавальная маска;

аксессуары из перьев или цветов;

золотые украшения.

Кроме того, цветовая палитра также имеет значение. Ракам подойдут теплые оттенки: кремовый или персиковый. Идеальным вариантом станет приталенное платье с цветочным принтом.

Лев

Стоит отметить, что люди, рожденные под этим знаком довольно самолюбивы. Они хотят выделяться из толпы, поэтому часто выбирают роскошные и эпатажные предметы гардероба. Но в новогоднюю ночь лучше избавиться от лишнего пафоса и присмотреться к более изящным нарядам. Идеальным вариантом станет вечернее облегающее платье в пол. Основные цвета – белый и золотой. Удача будет на стороне Львов, если они подберут наряды, выполненные из шелка, атласа или бархата.

Дополнить образ помогут следующие аксессуары:

диадема или обруч;

золотые украшения (кольцо, браслет);

элегантные туфли-лодочки.

Стоит отметить, что макияж и маникюр не должен быть вызывающим. Здесь лучше отдать предпочтение светлым и нежным оттенкам.

Дева

В отличие от других представителей земной стихии, Девы обладают врожденным чувством стиля. В их гардеробе всегда есть место для женственных и элегантных платьев. Чтобы в новогоднюю ночь произвести неизгладимое впечатление на гостей, нужно подобрать идеальный наряд.

Для этого есть несколько подходящих вариантов:

шелковый комбинезон с тонким поясом;

модный брючный костюм;

коктейльное платье средней длины;

туфли на высоком каблуке.

Акцент следует сделать на шоколадной и изумрудной цветовой гамме.

Весы

Оптимистичные и веселые Весы смогут привлечь счастье и удачу, если будут встречать Новый год в одежде синего цвета. Прекрасный наряд для девушки – легкое расклешенное платье с пайетками или другими декоративными элементами. Но при этом, блеска не должно быть слишком много. Также можно, чтобы синие оттенки преобладали только в дополнительных аксессуарах (пояс, шарф, сумочка). Желательно, чтобы изделие было выполнено из бархата или велюра.

Скорпион

Сложный характер скорпионов чаще всего находит отклики в смелых и вызывающих образах. Но так как новая хозяйка 2019 года любит простоту и скромность, представителям этого знака придется более ответственно подойти к выбору одежды. Прежде всего, необходимо учесть основные цвета наряда. К ним можно отнести:

желтый;

оранжевый;

красный.

Для того чтобы произвести эффект на окружающих, девушки Скорпионы могут выбрать длинное приталенное платье с открытой спиной или декольте. При этом особый акцент должен быть сделан на прическе, которая должна быть выполнена в естественном и повседневном стиле. К примеру, волосы зачесанные в роскошный хвост.

Стрелец

Самоуверенным Стрельцам улыбнется удача только в том случае, если они будут придерживаться строгого стиля. Мужчинам подойдут классические костюмы темно-фиолетового и синего цвета. А женщинам необходимо остановить свой выбор на элегантном платье-футляре. Предпочтение следует отдать зеленым, коричневым и фиолетовым оттенкам. Чтобы сделать образ еще более таинственным, можно подобрать элегантную шляпку с легкой вуалью.

Козерог

Очаровательным Козерогам звезды советуют не сдерживать своих желаний и подбирать яркие, новогодние наряды. Мужчины могут выбрать оригинальные рубашки или галстуки, а девушки пышные платья с подолами или струящимися складками различных цветов. Для новогоднего торжества актуальными будут наряды, дополненные цветочными принтами или незатейливыми орнаментами (идеи с фото см. ниже в статье).

Не бойтесь проявлять свою индивидуальность, ведь только тогда Свинья сможет помочь реализовать все ваши задумки. Этой ночью можно все – танцуйте и веселитесь от души. А для того чтобы на протяжении всего вечера ваши ножки выдержали большую нагрузку необходимо подобрать правильную обувь. Идеальным вариантом будут туфли-лодочки на низком каблуке или удобные балетки.

Водолей

В новом году добрым, мудрым и честным Водолеям смогут принести удачу следующие цвета:

желтый;

золотой;

коричневый;

бежевый.

Они могут быть более сдержанными или наоборот насыщенными, все зависит от полета ваших фантазий. Отделка нарядов также может быть разнообразной. Приветствуются стразы, перья, кружева и другие дополнительные украшения.

Единственное требование к одежде – ее удобство и практичность.

Рыбы

Представители этого знака отличаются особой добротой и мечтательностью. В их гардеробе есть место для многих стилей, ведь они не стесняются проявлять свою индивидуальность. Стоит отметить, что именно им будет легче всего подобрать наряд в новогоднюю ночь. Можно смело экспериментировать с длиной и фасоном платьев.

Главное, чтобы они отдаленно напоминали рыбью чешую. «Удачными» оттенками наступающего Нового года будут:

бирюзовый;

пепельный;

лиловый.

Приветствуются также легкие ткани с прозрачными или полупрозрачными вставками. Лучшими украшениями станут жемчужные серьги и подвеска. Прическа должна быть легкой и слегка небрежной, поэтому можно распустить волосы.

Этот веселый и долгожданный праздник принесет всем знакам зодиака хорошее настроение. Для каждого это отличный повод, чтобы встретить свою любовь, обрести новых знакомых или встретиться со старыми друзьями. Несомненно, многие девушки ожидают от Нового года больших перемен.

По мнению астрологов, именно правильно подобранный наряд сможет привлечь удачу в жизнь каждого человека. Поэтому не бойтесь пробовать что-то новое, экспериментируйте со стилями и направлениями в одежде, но при этом не теряйте свою индивидуальность и естественную красоту.

Модные тенденции. Лучшие платья для Нового года 2019

Несмотря на огромный выбор различных образов для встречи Нового 2019 года, дизайнеры советуют выбирать наряд исходя из основных показателей внешности, а также главных тенденций в моде. К наиболее популярным вариантам одежды, которая будет актуальной в новогоднюю ночь можно отнести:

Элегантное платье с баской является настоящим must-have в гардеробе каждой современной модницы. Оно подходит практически для всех девушек, которые хотят подчеркнуть свои формы. Благодаря различным фасонам (длинный рукав, съемная баска, без бретелек) можно оставаться стильной даже в холодное время года.

Стиль «Кроп-Топ». Такие платья не смогут оставить равнодушной ни одну девушку. Прелесть фасона заключается в укороченном топе и юбке различной длины в форме футляра, рыбки или трапеции (фото см. ниже в статье).