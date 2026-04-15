Николь Кидман станет доулой смерти

Николь Кидман призналась, что планирует освоить профессию доулы смерти – специалиста, сопровождающего людей в последние дни жизни. Об этом она сообщила на встрече со студентами Университета Сан-Франциско.

"Я хочу расширить свои горизонты. Я хочу стать доулой по сопровождению умирающих", – отметила Кидман.

По словам звезды фильма "С широко закрытыми глазами", на ее выбор повлияла личная трагедия. В 2024 году ушла из жизни ее мать, Жанель Кидман. Родительница ощущала себя одинокой, призналась актриса.

Кидман рассказала, что в тот период она и ее сестры не всегда могли находиться рядом из-за работы и семейных обязательств. Этот опыт, по ее словам, стал поворотным и изменил ее отношение к теме ухода и поддержки.

Актриса подчеркнула, что не ориентируется на общественное мнение при принятии таких решений.

Напомним, в прошлом году стало известно о ее расставании с Китом Урбаном после почти двух десятилетий брака. Сейчас актриса бросила все силы на работу и воспитание детей – Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет.