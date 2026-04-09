Рианна показала шестимесячную дочь в винтажном Dior на прогулке в Париже

Рианна впервые вышла в свет с новорожденной дочерью. Певицу заметили во время прогулки по городу вместе с A$AP Rocky и детьми. Для выхода Рианна выбрала расслабленный "лайф-стайл" образ: бейсболку Carhartt, поло Prada и бежевый тренч. В руках помощника заметили ее яркую сумку Dior.

На руках исполнительница держала дочь, которая родилась в прошлом году. Шестимесячная девочка была одета полностью в Dior – от платья до миниатюрных кроссовок. Образ дополняли джинсы и детали, характерные для взрослого гардероба, но адаптированные под детский формат.

Отдельного внимания заслужила шапка малышки. Вязаная модель с помпонами, выстроенными в линию, отсылает к архивному дизайну Джон Гальяно начала 2000-х. Оригинальная версия была создана в 2002 году, задолго до рождения ребенка, и сегодня считается редким винтажным элементом. Не исключено, что аксессуар был переосмыслен уже при участии нынешнего креативного директора бренда – Джонатан Андерсон.





A$AP Rocky появился в более сдержанном образе – пиджаке и джинсах. Он держал за руку старшего сына, трехлетнего Ризу, одетого в серый костюм с акцентной футболкой. Второго сына пары, Раета, на прогулке не было.

Рианна регулярно выбирает для детей вещи люксовых брендов. Ранее ее сыновья уже появлялись в кастомных образах Dior, созданных по мотивам мужских коллекций.

Рианна и Rocky вместе с 2021 года и за это время сформировали узнаваемый семейный стиль, который часто обсуждают в модной индустрии.