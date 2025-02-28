Doja Cat и David Guetta хотят сделать совместный трек с исполнительницей хита "Сигма бой"

Юная российская певица Betsy привлекла внимание мировых музыкальных гигантов. После успеха ее хита "Сигма-бой", который покорил чарты и стал вирусным в социальных сетях, 11-летняя исполнительница получила предложения сотрудничества от крупных лейблов и звезд мирового уровня. Среди артистов, желающих записать с ней совместный трек, – Doja Cat и Шон Пол, а знаменитый диджей и продюсер David Guetta предложил сделать ремикс на популярную песню, рассказалпродюсер и отец певицы Михаил Чертищев.

Песня "Сигма-бой", исполненная Betsy вместе с 12-летней Марией Янковской, вышла в октябре 2024 года и сразу же обрела бешеную популярность. Композиция быстро разлетелась по TikTok, стала трендом в социальных сетях, а на YouTube собрала более 51 миллиона просмотров всего за три месяца. В начале 2025 года трек вошел в новый чарт Hot Dance/Pop Songs от Billboard, заняв седьмую строчку и обогнав синглы таких звезд, как Кэти Перри и bbno$.

Такой успех не остался незамеченным: крупнейшие мировые лейблы, включая Universal, Warner и Sony, предложили юной артистке подписать контракт. По словам Михаила Чертищева, сейчас идет тщательный отбор вариантов, так как важно не просто заключить соглашение, а найти компанию, которая будет развивать творческий потенциал Betsy, а не просто владеть правами на ее музыку.