Черный с розовым - модный маникюр

Маникюр черный с розовым смотрится интересно и оригинально. При чем не важно, какой цвет будет преобладать. В любом случае дизайн придаст ногтям изюминку, а своей обладательнице уверенность в собственной привлекательности. Если хочется сделать маникюр более праздничным, в работу стоит добавить стразы.

Модный дизайн

Мастера ногтевого сервиса прекрасно поработали. В новом сезоне они предлагают обратить внимание на новинки и стильные идеи. Почему бы не изобразить на ногтевой поверхности принты, которые будут модными совсем скоро.

Чтобы маникюр приобрел изюминку, в работу следует добавить черный лак с розовым. На фото представлены интересные идеи.

Стильная геометрия

Все чаще ногти модниц украшают геометрические принты. Это зигзаги, квадраты, прямоугольники, ромбы, прямые и кривые линии. Вариантов настолько много, что можно каждый раз выбирать разные рисунки. При этом удастся создать оригинальный дизайн, удивляя всех окружающих своим безупречным вкусом.

Если и рисовать фигуры, то делать это нужно осторожно. Лучше всего записаться к мастеру. Он сможет любые идеи воплотить в жизнь.

Что касается цветовой гаммы, то розовый с черным хорошо сочетаются. Новинки 2019 года представлены на фото, маникюр получается нежным и утонченным. Яркий узор сможет выделиться на нейтральном фоне. Элементы декора в таком дизайне применяются редко. Но это не говорит о том, что украшения будут не уместны.

Модный горох

Мастера нейл-арта не перестают удивлять. Они предлагают модницам обратить внимание на горох. Принт встречается повсюду: в одежде, обуви, аксессуарах. Почему бы не украсить горохом и ногтевую пластину.

Сочетание розового и черного лака бесподобно. Работу можно выполнить даже самостоятельно. Для этого потребуется дотс или зубочистка. Также в дизайне интересно смотрятся камифубуки. За счет оригинальных деталей маникюр становится праздничным.

Горох – это тренд сезона. Если и украшать ногти, то только с помощью этого принта. Отличный вариант для повседневности или выхода в свет. Образ получится идеальным, внимание противоположного пола гарантировано.

Блестящий дизайн

Привлекательный маникюр можно получить с помощью блесток. Почему бы для работы не использовать черный лак с розовым. Если в косметичке девушки появится несколько видов декоративных элементов, удастся получить интересные дизайны.

Мастера нейл-индустрии рекомендуют использовать блестки для создания френча. Отличный выбор для праздничного образа. Такие ногти не останутся незамеченными, и станут изюминкой лука. Главное, во всем соблюдать меру и использовать блестки по минимуму.

Серебристые и золотые отблески

Сочетание черного с розовым и серебристым лаком бесподобно. Выполнить работу можно в домашних условиях, для этого необходимо подготовить глиттер. Его можно наносить как на край ногтя, так и использовать в качестве основного цвета. Не менее интересно смотрится градиент. В этом случае подчеркнуть переход оттенков можно с помощью блесток.

Если хочется немного поэкспериментировать, стоит выбрать маникюр черный с розовым и золотом. Френч в таком исполнении не останется незамеченным. Линия улыбки, оформленная блестками, это то что нужно для вечеринки. Каждая модница сможет почувствовать себя настоящей королевой.

Матовый дизайн

Мастера нейл-индустрии рекомендуют обратить внимание на матовые лаки. Это новинка сезона, которая так нравится модницам. Ногти преображаются на глазах, становятся бархатными.

Матовый маникюр с черным и розовым оттенком смотрится бесподобно. Яркий цвет сделает дизайн нежным и романтичным, а темный бархат принесет в образ строгость. Это отличный вариант для прогулки или вечеринки. Каждая модница сможет показать свою индивидуальность.

Дизайн для коротких ногтей

Многие думают, что короткие ногти невозможно украсить принтами или изобразить на них оригинальные рисунки. Мастера нейл-арта доказывают обратное. Оказывается, короткая длина является наиболее предпочтительной. Такие ногти смотрятся естественно и женственно. Главное, правильно подобрать дизайн.

Какой же черный с розовым маникюр подойдет для коротких ногтей можно посмотреть на фото. Идей много, и каждая из них особенная.

Леопардовый принт. Самый простой дизайн, который можно выполнить в домашних условиях. Для работы необходимо подготовить 2 розовых лака, 1 черный, кисть. Достаточно окрасить ногти ярким лаком, поставить темные точки и обвести их бледным оттенком. Такой дизайн подойдет для летнего периода. Он прекрасно комбинирует с любыми нарядами.

Самый простой дизайн, который можно выполнить в домашних условиях. Для работы необходимо подготовить 2 розовых лака, 1 черный, кисть. Достаточно окрасить ногти ярким лаком, поставить темные точки и обвести их бледным оттенком. Такой дизайн подойдет для летнего периода. Он прекрасно комбинирует с любыми нарядами. Цветочные рисунки. Сложно представить модницу, которой не нравятся цветы. Почему бы не изобразить нежный принт на ногтевой поверхности. Цветы особенно актуальны в весенний и летний период, отлично вписываются в повседневный или деловой образ.

Сложно представить модницу, которой не нравятся цветы. Почему бы не изобразить нежный принт на ногтевой поверхности. Цветы особенно актуальны в весенний и летний период, отлично вписываются в повседневный или деловой образ. Стразы. Если хочется придать ногтям дополнительный блеск, без драгоценных камней не обойтись. Чтобы работа смотрелась аккуратно, для короткой длины необходимо выбирать стразы небольшого размера. При этом камни стоит использовать для украшения 1 или 2 ноготков.

Короткие ногти – хит 2019 года. Они смотрятся естественно и женственно. К тому же мастера предлагают много дизайнов, которые прекрасно дополнят образ.

Советы специалистов

Чтобы маникюр был аккуратным, необходимо выполнять работу качественно. Советы специалистов помогут разобраться с основными нюансами.

Прежде всего следует подготовить ногти. Для этого им нужно придать форму, и обрезать кутикулу. Обязательно необходимо использовать бесцветный лак. Он будет выступать в качестве базы и закрепителя. Если модницы решили окрашивать ногти бледным лаком, наносить его нужно в несколько слоев. В противном случае светлый тон будет незаметен.

Черный и розовый лак – интересная комбинация. С их помощью можно создавать работы невероятной красоты. Яркий цвет придаст дизайну изюминку, темный тон отвечает за сдержанность. Если хочется быть в центре внимания, стоит выбрать именно черно-розовую цветовую гамму.