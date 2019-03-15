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Маникюр шеллак на короткие ногти - идеи на весну-лето 2019

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Короткие ногти - это удобно и красиво. Современные тенденции в нейл-арте подтверждают это. Красивый и стильный дизайн с использованием шеллака и декора на короткие ногти весной 2019 года превратит маникюр в изюминку образа, добавит элегантности или яркости.

Модные весенние оттенки шеллака

Основным моментом в маникюре является выбор оттенка шеллака. Именно цвет делает маникюр модным, актуальным и стильным.

Можно использовать декор или любой дизайн, но основой является выбор оттенка и сочетание тонов покрытия и декора.

Для стильного и актуального весной 2019 года маникюра на короткие ногти можно смело использовать  шеллак следующих оттенков:

  • Розовый. Этот цвет, кажется, никогда не выходит из моды. Но этой весной он звучит по-новому. Розовый во всех своих проявлениях будет смотреться свежо и модно. Трендом последних сезонов являются пастельные оттенки. Пастельный розовый, нежный, разбеленный хорошо сочетается со всеми другими цветами. Его можно использовать как монохромное покрытие или совмещать с декоративными элементами, росписью. Благородно, сдержанно и при этом модно выглядит оттенок пепел розы. Он может быть более насыщенным или светлым. Его хорошо сочетать с серым, телесным, черным или любыми другими цветами в пастельной гамме. Яркий розовый, фуксия – это еще один тренд. Для вечернего маникюра или особых случаев он как нельзя кстати.

  • Сиреневый – еще один модный цвет весны 2019 года. Он хорош как в монохромном нанесении, так и в качестве основы для любого декора. Фото маникюра на короткие ногти с  дизайном и сиреневым шеллаком весны 2019 года, подтверждают это. Пастельный или насыщенный сиреневый, лиловый можно комбинировать с любыми оттенками пастельной гаммы, а так же с белым, серебристым, черным цветами. На сиреневом очень хорошо смотрятся флористический дизайн или жемчужные втирки.

  • Любые оттенки зелени. Весеннее настроение проникает даже в тенденции нейл-арта. Свежая трава, распускающаяся листва, зеленые поляны и лужайки находят отражение и в дизайне маникюра. Для ногтей можно использовать весной свежие пастельные тона зелени, насыщенные темные, цвета стекла; оливковые; зелень, смешанную с серым оттенком. Это все очень актуально для 2019 года. Оливковый зеленый хорошо сочетать с телесным или белым. Пастельный зеленый с розовым, сиреневым, желтым и оранжевым.

  • Голубой – еще один оттенок, который будет очень популярен весной 2019.  Маникюр на короткие ногти с использованием голубого шеллака весной 2019 года будет смотреться свежо и актуально в монохромном варианте или с легким декором.

  • Серый, черный и белый – классика, которая актуальна всегда. Черно-белый маникюр на коротких ноготках сделает образ сдержанным и ярким одновременно. Серый шеллак хорошо сочетается практически со всеми цветами и оттенками, его можно использовать как самостоятельное монохромное покрытие или комбинировать с другими цветами и декором.

  • Яркий красный маникюр по-прежнему пользуется спросом у модниц. А на коротких ногтях он выглядит по-особому стильно и девственно.

Модные тенденции в дизайне ногтей дают большой простор для фантазии и творчества. Под любой образ можно подобрать свой оттенок шеллака или декор.

Важно правильно сочетать цвета в одном маникюре и не переборщить с декоративными элементами, так как на короткой длине они могут показаться безвкусными.

Модная форма коротких ногтей с шеллаком

Не меньшее значение в маникюре имеет форма ногтевой пластины. На нее тоже есть свои модные веяния, даже если речь идет о короткой длине. Весной 2019 года своим ногтям можно придать следующую форму:

  1. Овал. Это классическая форма, которая более всего подходит к коротким ногтям. Делает маникюр женственным.
  2. Лопатка или квадрат. Подойдет для стильных, уверенных в себе девушек. Ее можно смело использовать тем, кто от природы обладает длинной, вытянутой ногтевой пластиной. Если ноготь по природе с коротким ложем, то лучше использовать овал, чтобы зрительно продлить его, не наращивая длину.
  3. Миндалевидная форма. Для коротких ногтей этот вариант хорош тем, что приближает форму ноготка к ультрасовременной форме – стилет, при этом оставляет комфортную длину.

Но даже в выборе формы нет строгих ограничений. Квадрат можно сделать более сглаженным, скруглив краешки. Главное, подбирать форму ногтей под строение руки.

Если пальцы тонкие, изящные, то можно выбирать квадрат с ярко выраженными уголками или любую другую форму. Удлинить короткие пальцы поможет овал или миндалевидная форма ногтевой пластины.

Новинки в дизайне коротких ногтей

Весной 2019 года нет ярких новинок в дизайне маникюра на короткие ногти, но можно говорить о неких трендах в выборе и сочетании цвета шеллака и декора, которые отражены на фото.

Одной из новинок сезона в ногтевом дизайне можно считать акварельную роспись с цветочными мотивами и наклейки с флористической тематикой. Эти техники нанесения декора уже использовались и ранее, но сами сюжеты картинок – цветы получили новое звучание именно весной 2019 года.

Пудра для ногтей и втирки, придающие блеск и фактуру, выходят на первый план. Их можно использовать на все ноготки или выделять отдельные пальчики.

Флористический дизайн. Идеи и техники

Дизайн маникюра с использованием шеллака на короткие ногти  в 2019 году весной предполагает разнообразие цветочных мотивов.

  • А какой маникюр предпочитаете вы?

Особой популярностью пользуются:

  • тюльпаны;
  • пионы;
  • розы.

Наносить цветочный декор на шеллаке на коротких ногтях в 2019 году можно с применением разнообразных техник:

  • наклейки, стикеры;
  • акварельная роспись;
  • графическая роспись;
  • использование трафарета и пудры.

Любой вариант сделает маникюр весенним и стильным. Главное правильно сочетать оттенок основы и декора. Для коротких ногтей не стоит перебарщивать с картинками. Можно выбрать изящный рисунок цветка или выделить декором 1-2 пальчика.

Графические мотивы и френч на весну 2019 года

Графика на коротких ноготках последнее время пользуется большой популярностью, весна 2019 года – не исключение. Графику можно наносить несколькими способами:

  • с использованием блестящей или матовой декоративной ленты;
  • с использованием фольги или конфетти;
  • с использованием трафаретов;
  • наносить рисунок кистью.

Разновидностью графических изображений на ногтях может считаться френч. Его можно делать плавным мягким, скругленным или треугольным, с выраженными линиями разных оттенков. 

Романтический дизайн

Неким трендом в последнее время стал романтический дизайн на коротких ноготках. Это могут быть различные изображения сердечек, графика с парами влюбленных или картинки из серии «Love is…».

Эти варианты декора можно использовать и на коротких ногтях. При этом важно соблюдать общие правила сочетаемости оттенков и соотношения размера и количества декора и длины ногтевой пластины.

Актуальные техники и элементы дизайна

Для того чтобы весной разнообразить свой маникюр можно смело использовать следующий декор:

  • слайдеры;
  • камифубики;
  • фольгу;
  • втирки;
  • сочетание матового и глянцевого топа;
  • стразы;
  • пудру для ногтей.

Модными техниками весной 2019 года считаются:

  • омбре или деграде;
  • мраморный маникюр;
  • нанесение матового топового покрытия;
  • акварельная роспись.

При всем многообразии современных техник дизайна, классический монохромный маникюр правильного стильного оттенка будет так же актуальным.

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15.03.2019
Теги: маникюр дизайн 2019 шеллак

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