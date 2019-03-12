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Модные джинсовые куртки 2019 года

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Джинсовые куртки не теряют своей актуальности даже на сейчас. Давайте узнаем какие модные тенденции будут в 2019 году? Джинсовая куртка настолько универсальная вещь, что подойдет под любой образ и настроение.

Модные тенденции на 2019 год

Основными направлениями в цветовой гамме будут светлые тона джинсовые курток: от белого до серого. Также тенденцией в цвете является нежно-розовый и цвет голубого неба.

Джинсовые куртки - жилетки

Для летнего сезона актуальны будут жилетки из денима, которые дополнят образ и придадут ему неповторимый шарм. Такие джинсовки могут отлично сочетается с джинсами, шортами, а также с кожаными юбками.

Куртки классических тонов и дизайнов, немного осветленные и объемные жилетки из джинсовой ткани станут самыми модными дополнениями к гардеробу в теплое время года в 2019 году.

Укороченные джинсовые куртки

Одним из дополнений к платью, шортам или же брюкам в летний и весенне-осенний период станут укороченные джинсовки как никогда востребованы новые модели коротких курток в 2019-2020 сезоне. Их представили многие дизайнеры модной одежды в своих коллекциях. Естественно, укороченные джинсовки оставили след в душе модниц.

Джинсовые куртки с принтами и росписью

Если вы любите восхищенные взгляды и восторг, то этом сезоне не забудьте приобрести удивительные джинсовки с принтом и/или росписью. Занимательные и красочные картинки по всей спине в сочетании с джинсовой тканью не оставят куртку из денима без внимания идеальный вариант для летнего времени и теплых весенних дней.

Необычайно красивые и удивительные джинсовки с росписью будут отлично сочетаться практически с любой вещью.

Джинсовки с нашивками

Элементы украшения в виде нашивок не только приветствуются в этом сезоне, но и являются модным трендом. Абсолютно разные варианты ярких и красочных нашивок буквально преобразит джинсовую куртку, сделав ее намного изящнее и привлекательнее.

Вышивка может находиться в любом месте как на спине крупный элемент, так и впереди незначительные детали.

Объемные джинсовые куртки

Стиль оверсайз является на сегодняшний день одной из модных тенденций, джинсовки не обошли стороной и уже в 2019 году вы сможете приобрести топовую вещь. Дерзкий образ оверсайз в сочетании джинсов или платья придадут вашему образу андеграундный стиль и неповторимый эффект.

Вначале будет казаться, что подобрали одежку слишком объемную, но это не так - это такой крой и можете спокойно подбирать джинсовую куртку своего размера.

Удлиненные джинсовые куртки

Наиболее модными вариантами в 2019 году стали джинсовые куртки удлиненного кроя. Такого плана джинсовки отлично завершают образ в сочетании с зауженными джинсами с классической завышенной талией, также можно использовать юбки, платья или шорты. Отличным дополнением будет обувь на каблуке, придавая элегантность и утонченность образу. А если вы и так имеете высокий рост, то можете смело надевать обувь без каблука.

Классическая джинсовая куртка

Никогда не выходит из моды джинсовка классического кроя. Она всегда поможет создать неповторимые образы в сочетании с любимыми вещами и тем не менее оставаясь в тренде.

Классические джинсовые куртки составят замечательный тандем с джинсами любой модели, брюками, платьями даже классического стиля и юбками.

Также такого плана куртку из денима вы можете сочетать с комбинезонами и даже шортами. Вы будете выглядеть стильно и эффектно, как на романтическом ужине, так и на дружеской вечеринке.

Как и с чем сочетать джинсовые куртки

Создавать образы с джинсовками в 2019 году не составит сложности. К примеру, образ в стиле total look из джинсового гардероба: обычная джинсовая куртка с джинсами, которые есть у любой девушки.

Помимо одежды из денима в комплекте с джинсовками модно и стильно будут смотреться платья, юбки шорты и даже брюки.

Необычайно эффектно джинсовая куртка смотрится с платьями нежных оттенков, украшенные цветами и оригинальными орнаментами. Грубость денима и легкость платья создадут отличный тандем.

  • А какие куртки любите вы?

Романтичный образ с джинсовой курткой

Для романтического ужина с любимым человеком вы можете надеть джинсовую куртку в сочетании с такими вещами, как мини-юбка, легкие и нежные платья, а также длинными юбками-миди, а разбавить образ стоит туфлями на шпильке или каблуке и дополнить классическим клатчем.

Наиболее оптимальным вариантом для образа будут укороченные джинсовки или же неповторимые куртки из денима в стиле оверсайз.

Кэжуал - образ

Повседневная одежда будет смотреться стильно и модно если разбавить ее джинсовой курткой в сочетании юбок и джинсов, разбавив образ стильными кроссовками, кедами, а также оксфордами или слипонами.

Советы по выбору образа

Если вы предпочитаете удлиненные джинсовки и/или же куртки из денима в стиле оверсайз, то стоит запомнить, что детали гардероба должны быть приталены: облегающее платье, леггинсы, брюки, зауженные к низу или же водолазка и джинсы.

Платья-разлетайки и такого же плана юбки, джинсы-бойфренды или просто широкие брюки будет изысканно смотреться в тандеме с классической или укороченной джинсовкой.

Выбираем джинсовые куртки по сезону

Важно то, что джинсовки можно носить как летом, так и в зимнее время. Но модели существенно отличаются, сейчас мы рассмотрим некоторые варианты для каждого времени года.

Летний вариант

Для лета джинсовки наиболее легкие и пошиты из наиболее минимального количества ткани.

Наиболее оптимальным вариантом считаются жилеты из денима, которые будут бесподобно смотреться с платьями, майками, также шортами и юбками.

На вечер можете подобрать классический вариант джинсовой куртки или же косухи из денима, а также укороченные джинсовки.

Осень-весна

Дизайнеры потрудились и над моделями джинсовые курток на весенне-осенний период. Такие модели дополнены вставками из меха или кашемира или же вязаными элементами. Выглядят такие куртки из джинса стильно и модно. А в более прохладные дни вас порадует джинсовые куртки с капюшоном или же высоким воротником.

Естественно, что джинсовка не защитит от резких порывов ветра или дождя, но однако, вполне может заменить тонкие курточки.

Зимний вариант

Конечно же в -15 вы не выйдете на улицу в утепленной джинсовка, но перед началом зимы, когда еще нет морозов, куртка из денима будет отличным вариантом в сочетании с вязаным теплым свитером.

Дизайнеры дополняют джинсовые куртки на зиму мягкими меховыми подкладками.

Зачастую на джинсовках, для зимнего периода, используется мех в качестве декора, как на воротнике, так и на манжетах и по низу куртки.

Если брать в расчет утепленные куртки из денима, то дизайнеры внутри добавляют подкладки. Это не только тепло, но и довольно практично, особенно если нижняя часть может отстегиваться. В таком варианте можно использовать куртку без подкладки и в более теплое время.

В качестве подкладки может использоваться любой материал. Наиболее легкий - подкладка из фланели. Такая модель не сделает вас слишком “фигуристой”, но и , к сожалению, сильно не защитит от холода.

Наиболее теплым вариантом считается джинсовая куртка с овчинной подкладкой. Такая куртка более уютная и теплая, так что выбирая эту модель, вы не пожалеете в холодное время года.

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12.03.2019
Теги: Джинсовые куртки 2019 года модные тенденции

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