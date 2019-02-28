Модный леопардовый принт в одежде 2019 года

Одной из востребованных тенденций весны 2019 года станет леопардовый принт в одежде. Это не новинка, несколько лет назад анималистические принты уже были на пике популярности. И вот, тренд снова взорвал бомонд! Леопардовые расцветки - настоящий лидер в весенне-летнем сезоне, но необходимо знать, с чем их носить.

Модно или нет

Принт "леопард" актуален не только в весенний период времени. Для осенних и зимних коллекций 2019 года он подходит не меньше. Дизайнеры смело используют этот принт в одежде не только на платьях, куртках, но и применяют его даже на колготках. А поэтому можно сделать выводы, модно или нет будет это направление.

Леопард - самый распространенный вариант из всех анималистических рисунков. В Домах моды ведущие дизайнеры также используют этот принт для лучших своих коллекций 2019 года.

«Ареал его обитания» достаточно широк: это и комплекты нижнего белья, и платья, и костюмы, и даже элементы спецодежды, например, для строительства. Такие принты всегда притягивали внимание. В них есть дерзость, вызов повседневной серой массе.

Если правильно уметь сочетать леопардовый принт, то это невероятно модный и актуальный принт.

Как сочетать леопардовый принт в одежде

Без преувеличения можно сказать, что в 2019 году большинство коллекций представило хотя бы один элемент одежды с анималистическим принтом в виде шкуры леопарда. Кроме того, что он украшает платья, юбки, брюки, верхнюю одежду (шубы, пальто, куртки), его можно встретить на сумках, обуви. Когда-то обувь с таким принтом считалась редкостью. Сейчас можно довольно часто увидеть сапоги, туфли, декорированные под леопард.

Леопардовая расцветка всегда была интересна дизайнерам. Поэтому многие из них включали ее в свои коллекции каждый год. Часто можно увидеть мелькающие образы с леопардовым принтом на подиумах мира. Последние коллекции этого года не исключение. Ниже узнаем, с чем сочетать такие вещи в гардеробе.

Брюки леопардовых принтов

Брюки из леопардовых тканей - отличная находка для современного времени. Такую одежду можно надеть на работу в офис или на деловую встречу.

Брюки из леопарда в сочетании с блузой белого цвета и классической, строгой черной обувью, помогут стать настоящим профессионалом делового стиля. Те же брюки с любого вида блузой, пиджаком, топом в черной и белой расцветках, помогут стать настоящим лидером в городском стиле.

Модные пиджаки из леопардовых тканей

Пиджак с леопардовым принтом станет на пик популярности в 2019 году. Кроме того, аксессуары будут также выполнены в этом стиле. Они прекрасно сочетаются с леопардовым жакетом. Такой вариант одежды идеально подойдет для праздничных мероприятий, вечеринок.

Леопард - признак роскоши и говорит об обладателе, как о человеке, знающим современные модные тенденции, соответствующие их требованиям.

Леопардовые платья

Большинство стилистов, дизайнеров единогласны во мнении, что анималистические принты привлекали внимание и особый интерес модниц, желающих показать миру свой нрав, силу, отсутствие страха и готовых быть в центре внимания.

Данный принт чаще можно встретить в гардеробе представительниц прекрасного пола. Причина проста: такой рисунок помогает скорректировать фигуру, добавив нотку игривости, задора.

Леопардовые платья отличаются изысканным кроем, длиной до самого пола. Это позволяет удлинить фигуру, сделав ее более стройной и изящной. Есть особые поклонницы данного направления в стиле одежды, которые могут надевать ее в качестве повседневной, но важно также знать, с чем носить такие вещи, какие аксессуары к ним подобрать.

Леопардовый костюм

Леопардовые принты в одежде, аксессуарах, помогают создавать поистине неповторимые и яркие образы, скрывая недостатки фигуры и подчеркивая выигрышные стороны. Зачастую в костюмах что-то одно леопардового раскраса, это или брюки, или пиджак.

Леопардовые блузки

Блуза в стиле леопард отлично сочетается с однотонными изделиями. Для гармоничного лука - это лучший вариант.

Юбка, брюки в темных тонах (в том числе, коричневом, черном) - отлично смотрятся с блузами в расцветке леопарда. Можно смело надевать подобные вещи, так как они очень гармоничны друг с другом. Есть много других идей, когда можно комбинировать блузу с принтом леопард.

Модное леопардовое пальто

Принт из ткани леопардового мотива способен привлечь внимание на большом расстоянии. Пальто с таким узором не требует дополнительных ярких деталей. При этом, стиль может быть абсолютно разным: от классики до вещей для повседневного ношения. Это удобно, практично, ярко.

Советы от стилистов

Сами стилисты отмечают, что леопардовый принт достаточно сложен и нужно знать, с чем его сочетать. Чтобы составить гармоничный образ, нужно изрядно постараться. Особенно касается аксессуаров. Но то не пугает модниц. Они продолжают создавать интересные варианты сочетаний леопардового принта с другими вещами. Важно только соблюдать меру, чтобы образ из стильного не стал вычурным, вульгарным, кричащим.

Есть одно самое проверенное и достойное сочетание леопардового принта с предметами гардероба в черной расцветке. Классический, простой вариант, который одновременно выглядит и модно, и серьезно. Это огромная возможность для экспериментов.

Для смелых модниц отличный вариант - комбинирование пиджака с леопардовым узором с предметами одежды красных оттенков. Здесь очень важно не переусердствовать, чтобы образ не стал кричащим и знать, с чем носить такую вещь.

Шифоновые длинные блузы с прямым кроем стильно смотрятся вместе узкими брючками из кожи или же леггинсами. Ботильоны завершат стильный образ.

Очень эффектный лук: блуза из шифона с леопардовым принтом, заправленная в брючки белого цвета, широкие от бедер и туфли на шпильке.

Леопардовый принт стоит использовать осторожно и знать, с чем сочетать. В некоторых случаях будет достаточно всего лишь небольшого аксессуара с леопардом, в других - жакет. Платье в леопардовой расцветке также самодостаточно само по себе. Его можно разбавить простыми аксессуарами.

Важно запомнить простое и важное правило: при сочетании вещей с леопардовым принтом не комбинировать в одном образе больше двух деталей гардероба с анималистической расцветкой, образ не должен быть перегружен. В моде 2019 года простота и изысканность стиля.