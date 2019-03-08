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Джинсы - тренды и новинки 2019 года

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Джинсы, являются универсальными и подойдут практически к любому гардеробу. С помощью джинсовых модных брюк можно создать как сдержанный деловой, так и стильный спортивный лук. Тенденции 2019 года можно увидеть в последней коллекции, а фото помогут выбрать свой фасон.

Новинки фасонов джинсовых брюк на 2019 год

В этом году не только джинсовые штаны, но и весь джинсовый гардероб будет пестрить огромным разнообразием всевозможных расцветок.

 

Одними из самых модных оттенков женских фасонов джинс в 2019 году будут: 

  • голубые;
  • синие;
  • карамельные;
  • нюдовые;
  • яркие;
  • темные, в том числе и черный.

Рваные джинсы все также остаются в тренде, а также с бахромой и потертостями.

Не перестают быть популярными и всевозможные нашивки, вышивки, а также наличие декоративных элементов, но в пределах разумного. Чрезмерное их количество может придать вещи вульгарности и вычурности.

На 2019 год намечено несколько видов фасонов джинсовых штанов. Благодаря этому, они прекрасно подойдут не только девушкам со стройной фигурой, но и дамам с пышными формами.

На пике популярности остаются все те же всеми полюбившиеся модели:

  • бойфренды;
  • завышенная талия или американки;
  • клеши;
  • скинни;
  • классика.

Длина джинс также остается без изменений. К примеру, бойфренды должны быть 7/8 и подвернутые, клеши обязательно должны закрывать середину каблука, а остальные модели либо слегка открывать щиколотку, либо пониже.

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Выбор расцветки

2019 год порадует всех любительниц джинсовой одежды большим разнообразием цветовой гаммы. В тренде будут такие расцветки, как:

  • фиолетовые;
  • нежно-голубые;
  • нюдовые;
  • оранжевые;
  • розовые;
  • красные;
  • бордо;
  • горчичные;
  • серые.

В моде остаются многими полюбившиеся варенки и хаки, особенно в фасоне джоггер.

 

Джинсы белых расцветок можно будет носить не только в летний сезон, но и круглый год. Особенно актуально это будет смотреться в зимний период со светлым пуховиком и меховыми уггами или дутиками.

Классический стиль

Классика на протяжении многих лет была и остается на пике популярности. Классические женские брюки универсальны и подходят под любой тип фигуры. В 2019 году такие джинсы средней длины с высокой посадкой, с наличием потертостей будут особенно популярными и прекрасно подойдут для базового модного гардероба. С новыми тенденциями можно ознакомиться в фото-коллекции.

Расцветка данных моделей тоже будет оставаться классической:

  • голубые;
  • синие;
  • белые;
  • серые.

Главное, чтобы классика оставалась классикой, а значит – без наличия декоративных элементов, дополнительных карманов и всевозможных нашивок. Они прекрасно будут смотреться с любой обувью как на каблуке, так и на сплошной танкетке. А также для придания образу стильности можно подвернуть низ штанин.

Такие модели джинс хороши тем, что они сочетаемы практически со многими вещами в гардеробе и подходят для создания как делового образа, так и повседневного стиля.

Зная, какие джинсы в моде в весенне-летнем сезоне в 2019 году и с чем их носить, можно подобрать модный женский лук как для похода по магазинам, так и для вечернего свидания. Фото новинок помогут определиться с выбором модели.

Модели с завышенной талией или американки

В последнее время все больше стало появляться моделей брюк с завышенной талией. Они прекрасны тем, что замечательно подчеркивают фигуру и скрывают множество недостатков. Но вот излишнюю худобу ног или их неправильную форму они, к сожалению, скрыть не в силах.

А значит, девушкам стоит подумать о выборе более классических моделей с прямым или широким кроем штанин.

Данный фасон прекрасен будет в следующих расцветках:

  • голубой;
  • синий;
  • белый;
  • черный;
  • красный;
  • с зеленоватым оттенком.

Как и большинство моделей джинсовых брюк модель mom jeans, ранее популярная в 80-90-х стала востребована и в 2019 году. Они представляют собой свободный крой и высокую талию. Раньше данная модель пользовалась популярностью у мамочек-домохозяек, так как в них достаточно удобно гулять с детьми. На сегодняшний день это новинка для женщин любых возрастов и весовых категорий.

Но стоит помнить, что данный фасон добавляет излишние объемы в области бедер. Поэтому девушкам с большими формами не стоит их приобретать или нужно знать, с чем их правильно носить.

  • А какие джинсы предпочитаете вы?

Рванки и потертости

Данная модель джинс также остается актуальной и в этом 2019 году. Многочисленные потертости, прорези и дыры с бахромой сделают образ более дерзким и стильным.

Такие модельки прекрасно сочетаются с:

  • футболкой;
  • кардиганами;
  • туниками;
  • удлиненным пиджаком;
  • объемными свитерами.

Так как данная модель более летний вариант, а значит и расцветка соответствующая – яркая.

Бойфренды

2019 год обещает, что данная модель джинс останется в моде, но с некоторыми изменениями – теперь они имеют более высокую посадку. Эта модель прекрасно подчеркнет стройность фигуры и скроет некоторые ее недостатки, но необходимо знать, с чем носить такие брюки.

Расцветка остается прежней – все синие оттенки. Дыры и потертости здесь также могут преобладать, но в умеренных количествах.

Укороченные модельки

Уже на протяжении нескольких лет брюки с длиной штанин 7/8 остаются на пике популярности, а в 2019 году в моду входят еще и с длиной ¾. Ну и, конечно же, как без подворотов – они также в тренде. Актуальными будут и модели с необработанными краями и бахромой.

Клеши

Данная модель брюк также пришла к нам из 80-х, а затем перешла в 2000, и сейчас начинает набирать популярность, но с некоторыми изменениями. В 2019 году эта модель с более завышенной талией, а клеш будет начинаться от бедра и чуть ниже колена. Этот фасон брюк прекрасно подойдет для любого типа фигуры.

А также они замечательно будут смотреться как с плоской подошвой, так и с каблуком или с платформой.

Важно знать, какие джинсы в моде в 2019 году, чтобы подобрать для женского образа соответствующий фасон. Фото-коллекция, предоставленная ниже, поможет узнать больше – с чем носить и, как правильно сочетать данную вещь.

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Наличие декоративных элементов

В 2019 году модель джинсовых брюк с наличием декоративных элементов также остается в тренде, но только с меньшим количеством этого декора. К примеру, в прошлогодних коллекциях декор преобладал по-максимуму. В этом же году его достаточно в количестве 1-2 штук. Это касается и всевозможных вышивок, и нашивок.

А также таким моделям не уступают и джинсы с лампасами.

Задекорированные варианты таких брюк лучше сочетать с более скромными вещами, чтобы образ не был слишком вычурным.

Джинсовые брюки светлых оттенков

В 2019 году в тренде остаются джинсы белых цветов. Но в этом году актуальным будет то, что данные модельки можно носить не только в летний период, но и зимой.

Но стоит помнить, что белый цвет не скрывает недостатки, а наоборот. Зато он прекрасно подходит под любой гардероб.

Широкая модель

Несколько лет эта модель не перестает быть в тренде. Брюки могут быть, как укороченными, так и в пол, с завышенной талией и со средней посадкой.

Такой фасон замечательно подойдет под любую фигуру и возраст.

Они прекрасно скрывают любые недостатки фигуры и визуально удлиняют образ.

Лампасы в тренде

Лампасы вошли в моду в прошлом году, но в основном они присутствовали в лосинах. В 2019 году эти элементы перешли на джинсы и сегодня они присутствуют во многих моделях, начиная от классики и заканчивая клеш.

Лампасы имеют разнообразную расцветку, что тоже важно в составлении гардероба:

  • белые;
  • желтые;
  • красные;
  • черные;
  • золотые;
  • серебристые;
  • трехцветные.

Данная деталь должна сочетаться с блузой, футболкой, туникой или сумочкой.

Модные джинсовые велосипедки

Эта модель пришла в моду в 2019 году также, как и многие другие из далекого прошлого. Когда то, в детстве многие бегали по двору именно в таких модельках.

Сочетание в одежде джинсового низа с модным верхом

Джинсовый низ прекрасно подойдет как для делового образа, так и для повседневного, а также для создания модного спортивного стиля. Прежде, чем прикупить очередную пару женских джинсов, стоит учесть, что подбирать нужно те, которые прекрасно подчеркнут не только достоинства фигуры, но и скроют ее недостатки.

В 2019 году актуальными остаются тенденции (фото) и образы с:

  • футболками оверсайз (обязательно рукава с подворотом);
  • майками любых фасонов;
  • топами;
  • объемными свитерами;
  • свитшотами;
  • кардиганами;
  • всевозможными блузами;
  • разнообразными рубашками.

В холодное время года прекрасно будут смотреться джинсы с кожаными куртками-косухами, бомберами, жилетками, пальто разнообразной расцветки.

Для завершения образа стоит правильно подобрать определенную обувь и знать, с чем носить их будет правильно. Первым делом стоит обратить внимание на верх. К примеру, к рубашкам и блузам замечательно подойдут более классические варианты:

  • балетки;
  • туфли-лодочки на каблуке;
  • лоферы;
  • туфли на платформе.

К объемным свитерам и футболкам подойдут кроссовки, кеды, ботинки, тимберлейды.

Покупая джинсовые брюки, стоит учитывать все нюансы не только приобретаемой вещи, но и особенности собственной фигуры. Чтобы образ был законченным, смотрелся стильно и модно, необходимо приобретать джинсы, скрывающие недостатки и подчеркивающие достоинства.

Важно знать, какие джинсы в моде в 2019 году и с чем их носить, чтобы создать гармоничный женский образ. Фото новинок помогут девушкам сделать выбор.

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08.03.2019
Теги: джинсы модные тенденции с чем носить

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  • Катя / 08.03.19 23:44
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    Понравились в коллекции яркие джинсы. Отлично подходит такой вариант одежды как для работы, так и для уикенда с друзьями. Понравились модели укороченных рваных джинсовых брюк - дерзко и, в то же время, романтично! Если сочетать классические джинсы с рубашкой получится отличный лук в строгом стиле.
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  • Елена / 08.03.19 23:43
    -
    0
    +
    Нравится спортивный стиль одежды, предпочитаю именно джинсовый. С брюками бойфрендами можно отлично сочетать рубашки, футболки и кроссовки. Такой стиль подойдет, конечно, больше для прогулок, но если подобрать верх более нарядный и туфли лодочки, то можно и на свидание пойти.
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  • Мария / 08.03.19 23:43
    -
    0
    +
    Очень люблю джинсовый стиль одежды. Нравятся как по отдельности вещи, так и костюмы с брюками и юбками, педжаками и джинсовыми рубахами. Главное, найти правильное сочетание, чтобы образ получился законченным и соответствовал стилю.
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