Джинсы - тренды и новинки 2019 года

Джинсы, являются универсальными и подойдут практически к любому гардеробу. С помощью джинсовых модных брюк можно создать как сдержанный деловой, так и стильный спортивный лук. Тенденции 2019 года можно увидеть в последней коллекции, а фото помогут выбрать свой фасон.

Новинки фасонов джинсовых брюк на 2019 год

В этом году не только джинсовые штаны, но и весь джинсовый гардероб будет пестрить огромным разнообразием всевозможных расцветок.

Одними из самых модных оттенков женских фасонов джинс в 2019 году будут:

голубые;

синие;

карамельные;

нюдовые;

яркие;

темные, в том числе и черный.

Рваные джинсы все также остаются в тренде, а также с бахромой и потертостями.

Не перестают быть популярными и всевозможные нашивки, вышивки, а также наличие декоративных элементов, но в пределах разумного. Чрезмерное их количество может придать вещи вульгарности и вычурности.

На 2019 год намечено несколько видов фасонов джинсовых штанов. Благодаря этому, они прекрасно подойдут не только девушкам со стройной фигурой, но и дамам с пышными формами.

На пике популярности остаются все те же всеми полюбившиеся модели:

бойфренды;

завышенная талия или американки;

клеши;

скинни;

классика.

Длина джинс также остается без изменений. К примеру, бойфренды должны быть 7/8 и подвернутые, клеши обязательно должны закрывать середину каблука, а остальные модели либо слегка открывать щиколотку, либо пониже.

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Выбор расцветки

2019 год порадует всех любительниц джинсовой одежды большим разнообразием цветовой гаммы. В тренде будут такие расцветки, как:

фиолетовые;

нежно-голубые;

нюдовые;

оранжевые;

розовые;

красные;

бордо;

горчичные;

серые.

В моде остаются многими полюбившиеся варенки и хаки, особенно в фасоне джоггер.

Джинсы белых расцветок можно будет носить не только в летний сезон, но и круглый год. Особенно актуально это будет смотреться в зимний период со светлым пуховиком и меховыми уггами или дутиками.

Классический стиль

Классика на протяжении многих лет была и остается на пике популярности. Классические женские брюки универсальны и подходят под любой тип фигуры. В 2019 году такие джинсы средней длины с высокой посадкой, с наличием потертостей будут особенно популярными и прекрасно подойдут для базового модного гардероба. С новыми тенденциями можно ознакомиться в фото-коллекции.

Расцветка данных моделей тоже будет оставаться классической:

голубые;

синие;

белые;

серые.

Главное, чтобы классика оставалась классикой, а значит – без наличия декоративных элементов, дополнительных карманов и всевозможных нашивок. Они прекрасно будут смотреться с любой обувью как на каблуке, так и на сплошной танкетке. А также для придания образу стильности можно подвернуть низ штанин.

Такие модели джинс хороши тем, что они сочетаемы практически со многими вещами в гардеробе и подходят для создания как делового образа, так и повседневного стиля.

Зная, какие джинсы в моде в весенне-летнем сезоне в 2019 году и с чем их носить, можно подобрать модный женский лук как для похода по магазинам, так и для вечернего свидания. Фото новинок помогут определиться с выбором модели.

Модели с завышенной талией или американки

В последнее время все больше стало появляться моделей брюк с завышенной талией. Они прекрасны тем, что замечательно подчеркивают фигуру и скрывают множество недостатков. Но вот излишнюю худобу ног или их неправильную форму они, к сожалению, скрыть не в силах.

А значит, девушкам стоит подумать о выборе более классических моделей с прямым или широким кроем штанин.

Данный фасон прекрасен будет в следующих расцветках:

голубой;

синий;

белый;

черный;

красный;

с зеленоватым оттенком.

Как и большинство моделей джинсовых брюк модель mom jeans, ранее популярная в 80-90-х стала востребована и в 2019 году. Они представляют собой свободный крой и высокую талию. Раньше данная модель пользовалась популярностью у мамочек-домохозяек, так как в них достаточно удобно гулять с детьми. На сегодняшний день это новинка для женщин любых возрастов и весовых категорий.

Но стоит помнить, что данный фасон добавляет излишние объемы в области бедер. Поэтому девушкам с большими формами не стоит их приобретать или нужно знать, с чем их правильно носить.

Рванки и потертости

Данная модель джинс также остается актуальной и в этом 2019 году. Многочисленные потертости, прорези и дыры с бахромой сделают образ более дерзким и стильным.

Такие модельки прекрасно сочетаются с:

футболкой;

кардиганами;

туниками;

удлиненным пиджаком;

объемными свитерами.

Так как данная модель более летний вариант, а значит и расцветка соответствующая – яркая.

Бойфренды

2019 год обещает, что данная модель джинс останется в моде, но с некоторыми изменениями – теперь они имеют более высокую посадку. Эта модель прекрасно подчеркнет стройность фигуры и скроет некоторые ее недостатки, но необходимо знать, с чем носить такие брюки.

Расцветка остается прежней – все синие оттенки. Дыры и потертости здесь также могут преобладать, но в умеренных количествах.

Укороченные модельки

Уже на протяжении нескольких лет брюки с длиной штанин 7/8 остаются на пике популярности, а в 2019 году в моду входят еще и с длиной ¾. Ну и, конечно же, как без подворотов – они также в тренде. Актуальными будут и модели с необработанными краями и бахромой.

Клеши

Данная модель брюк также пришла к нам из 80-х, а затем перешла в 2000, и сейчас начинает набирать популярность, но с некоторыми изменениями. В 2019 году эта модель с более завышенной талией, а клеш будет начинаться от бедра и чуть ниже колена. Этот фасон брюк прекрасно подойдет для любого типа фигуры.

А также они замечательно будут смотреться как с плоской подошвой, так и с каблуком или с платформой.

Важно знать, какие джинсы в моде в 2019 году, чтобы подобрать для женского образа соответствующий фасон. Фото-коллекция, предоставленная ниже, поможет узнать больше – с чем носить и, как правильно сочетать данную вещь.

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Наличие декоративных элементов

В 2019 году модель джинсовых брюк с наличием декоративных элементов также остается в тренде, но только с меньшим количеством этого декора. К примеру, в прошлогодних коллекциях декор преобладал по-максимуму. В этом же году его достаточно в количестве 1-2 штук. Это касается и всевозможных вышивок, и нашивок.

А также таким моделям не уступают и джинсы с лампасами.

Задекорированные варианты таких брюк лучше сочетать с более скромными вещами, чтобы образ не был слишком вычурным.

Джинсовые брюки светлых оттенков

В 2019 году в тренде остаются джинсы белых цветов. Но в этом году актуальным будет то, что данные модельки можно носить не только в летний период, но и зимой.

Но стоит помнить, что белый цвет не скрывает недостатки, а наоборот. Зато он прекрасно подходит под любой гардероб.

Широкая модель

Несколько лет эта модель не перестает быть в тренде. Брюки могут быть, как укороченными, так и в пол, с завышенной талией и со средней посадкой.

Такой фасон замечательно подойдет под любую фигуру и возраст.

Они прекрасно скрывают любые недостатки фигуры и визуально удлиняют образ.

Лампасы в тренде

Лампасы вошли в моду в прошлом году, но в основном они присутствовали в лосинах. В 2019 году эти элементы перешли на джинсы и сегодня они присутствуют во многих моделях, начиная от классики и заканчивая клеш.

Лампасы имеют разнообразную расцветку, что тоже важно в составлении гардероба:

белые;

желтые;

красные;

черные;

золотые;

серебристые;

трехцветные.

Данная деталь должна сочетаться с блузой, футболкой, туникой или сумочкой.

Модные джинсовые велосипедки

Эта модель пришла в моду в 2019 году также, как и многие другие из далекого прошлого. Когда то, в детстве многие бегали по двору именно в таких модельках.

Сочетание в одежде джинсового низа с модным верхом

Джинсовый низ прекрасно подойдет как для делового образа, так и для повседневного, а также для создания модного спортивного стиля. Прежде, чем прикупить очередную пару женских джинсов, стоит учесть, что подбирать нужно те, которые прекрасно подчеркнут не только достоинства фигуры, но и скроют ее недостатки.

В 2019 году актуальными остаются тенденции (фото) и образы с:

футболками оверсайз (обязательно рукава с подворотом);

майками любых фасонов;

топами;

объемными свитерами;

свитшотами;

кардиганами;

всевозможными блузами;

разнообразными рубашками.

В холодное время года прекрасно будут смотреться джинсы с кожаными куртками-косухами, бомберами, жилетками, пальто разнообразной расцветки.

Для завершения образа стоит правильно подобрать определенную обувь и знать, с чем носить их будет правильно. Первым делом стоит обратить внимание на верх. К примеру, к рубашкам и блузам замечательно подойдут более классические варианты:

балетки;

туфли-лодочки на каблуке;

лоферы;

туфли на платформе.

К объемным свитерам и футболкам подойдут кроссовки, кеды, ботинки, тимберлейды.

Покупая джинсовые брюки, стоит учитывать все нюансы не только приобретаемой вещи, но и особенности собственной фигуры. Чтобы образ был законченным, смотрелся стильно и модно, необходимо приобретать джинсы, скрывающие недостатки и подчеркивающие достоинства.

Важно знать, какие джинсы в моде в 2019 году и с чем их носить, чтобы создать гармоничный женский образ. Фото новинок помогут девушкам сделать выбор.