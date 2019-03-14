Черный с золотом - модный маникюр 2019 года

Многие считают маникюр с черным покрытием невзрачным и угрюмым, но если сочетать его, например, с золотом, можно получить роскошные ногти. Украшения в виде узоров, блесток, страз и многого другого преобразят любой маникюр. Каким элегантным может быть маникюр в черном цвете с золотом, а также, что диктует мода сейчас, продемонстрируют фото примерных работ.

Французский маникюр

На протяжении многих лет одно из главенствующих положений занимает френч. Покрытые ногти в черный лак с золотистым краем выглядят превосходно. Такой маникюр будет оценен по достоинству.

Лунный маникюр

Лунный маникюр также можно отнести к группе классических вариантов, а на черном покрытии с золотом лунки как на коротких ногтях, так и на длинных, смотрятся особенно привлекательно.

Такой вариант выбирают девушки, которым приелся обычный дизайн. С таким украшением стиль обладательницы становится более эксцентричным.

Декор блестками

Маникюр в черном цвете с золотом и блестками также актуален на сегодняшний день, а фото с вариантами дизайна на просторе интернета очень много. Такой вариант покрытия очень праздничный, что проявляется в золотом напылении.

Если включить фантазию, покрыть ногти можно по-разному: декорировать только один ноготь, покрыть свободный край и многое другое.

Матовое покрытие ногтей

Если украсить ногти золотистым декором и покрыть матовым топом, можно получить еще более элегантный маникюр. Под таким покрытием насыщенность золота увеличивается. Особенно роскошно смотрятся матовые рисунки, узоры, росписи, а также кружева.

Такой маникюр в черном цвете и с золотом отлично подойдет для новогоднего или другого торжественного образа.

Декорирование стразами

Если захотелось блистательного маникюра, на помощь придут стразы. Благодаря такому декору ногти превратятся в настоящее произведение искусства.

Такой вариант подходит больше всего для праздничных мероприятий, а в повседневной носке лучше всего использовать что-то более простое.

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Перед тем как приступить к украшению ногтей, рекомендуется продумать желаемый дизайн. Стразы могут располагаться беспорядочно либо дополнять уже имеющиеся рисунки.

Можно стразами выложить золотые полосы на каждом ногте либо выбрать один палец и декорировать его полностью сверкающими камешками. Рекомендуется аккуратно работать с таким видом декора, чтобы избежать нелепости в дизайне.

Диагональные полосы

Многие девушки полюбили такой дизайн, как золотистые диагональные линии. Они смотрятся интересно, оригинально и привлекательно, а сделать такой декор сможет даже новичок в ногтевой индустрии.

Для покрытия ногтей диагональными полосами не требуется особенных навыков, в этом деле помогут лишь рекомендации специалистов. Нужно покрасить ногти в черный лак, а с помощью страз через всю поверхность выложить диагональ.

С таким маникюром, благодаря его роскошности и сдержанности, можно посетить праздничное мероприятие, а также ходить каждый день.

Рисунки

Девушки, женщины любого возраста могут украсить свои ногти рисунками. Стоит только пофантазировать, и вариантов декора может быть очень много. Рисунки можно наносить на несколько ногтей, и главное, в меру.

Нарисованные ромбы, треугольники или другие фигуры в золотом цвете на черном покрытии выглядят интересно и привлекательно.

Черно-золотой маникюр на коротких ногтях

До недавнего времени ходило мнение, что сделать красивый маникюр можно только на длинных ногтях, но сейчас короткая длина не проблема для мастеров ногтевой индустрии. Любые ногти можно преобразить и сделать для них стильный, красивый и современный дизайн.

Особенно привлекательно смотрится маникюр в черном покрытии с золотом на коротких ногтях, фото которого представлено ниже. Такой вариант оформления дамских рук прекрасно гармонирует с объемными, пушистыми свитерами, отражая комфорт.

Черный с золотыми блестками и стразами на длинных ногтях

Чтобы сделать маникюр со стразами на длинных ногтях необходимо обладать определенными умениями. Тогда точно получится притягательный и красивый дизайн. Стоит отметить, что с таким маникюром нужно осторожнее выполнять работу по дому, потому что стразы легко могут потеряться.

Зачастую черно-золотой маникюр делают для торжественных мероприятий, потому что в таком окрасе ногти выглядят очень достойно.

Стразы можно расположить в любом порядке, например, выложить в виде квадрата или приклеить точечно. Главное, придерживаться одного стиля и выкладывать камешки аккуратно.

Маникюр в черном цвете с золотом, фото которого представлены ниже, будет отлично смотреться как на коротких ногтях, так и на длинных. Это идеальный вариант дизайна, который подойдет для любого повода и мероприятия, где обладательница маникюра будет блистать, и собирать вокруг себя восторженные взгляды.

Сочетание черного и золотистого цветов можно использовать в различных вариациях дизайна, который подойдет, и для повседневной носки, и для праздничного события. Девушкам необходимо только включить фантазию, экспериментировать и не бояться пробовать новое.