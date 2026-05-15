Этот урожай не завянет: клатч-помидор, босоножки с гроздьями смородины и другие "гастрономические" тренды лета 2026

В этом сезоне дизайнеры решили, что фрукты и овощи должны быть не только на тарелке, но и в нашем гардеробе. Теперь модные коллекции сезона весна-лето 2026 больше напоминают прилавок фермерского маркета, чем скромную одежду в духе тихой роскоши. Разбираемся, как фруктово-овощная эстетика стала главным летним трендом.

Все началось с того, что дом Loewe решил переосмыслить само понятие "вкусного" дизайна. Еще несколько лет назад Джонатан Андерсон наполнил коллекцию Paula’s Ibiza принтами с киви и маракуйей, но настоящий гастрономический экстаз случился позже. С появлением клатча в виде спелого помидора высокая мода и интернет-культура нашли точку пересечения. Клатч-томат стал воплощением модной иронии: мягчайшая кожа наппа, повторяющая каждый изгиб и бороздку старинного сорта помидора, увенчанная золотистой короной из листьев. Секрет бренда кроется в сочетании почти детской игры и безупречного мастерства.





Когда на смену томату пришел клатч-артишок, мир окончательно сдался в объятия фруктово-овощной эстетики. Тот факт, что аксессуар за несколько тысяч евро, имитирующий овощ, раскупается в считанные часы, говорит о нашей жажде чего-то осязаемого, природного и ироничного.

Другие бренды интегрируют съедобные элементы в образ более тонко. Например, Jacquemus превратил золотую фасолину в аккуратную подвеску на цепочке. Saint Laurent, обычно склонный к нуару и драматизму, тоже поддался ягодному искушению: их подвески в виде вишен из смолы и босоножки, украшенные гроздьями смородины, добавляют парижскому шику неожиданную легкость. Даже киви в их исполнении превращается в элегантный вечерний минодьер, который смотрится уместнее со смокингом, чем на продуктовом прилавке.





Фруктово-овощная эстетика – своего рода антидот от стерильности современных трендов. Мы видим сумки-спагетти от Moschino и понимаем, что мода наконец-то разрешила нам расслабиться. Гастрономические аксессуары обладают удивительной способностью добавлять легкости даже в самый сложносочиненный образ, делая его живым и естественным.





Собирая летнюю капсулу в этом году, оставьте место для фруктового или овощного изделия, ведь, в конце концов, этот урожай никогда не завянет.