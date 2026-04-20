Татьяна Куртукова показала кэжуал-лук за полмиллиона рублей

Исполнительница хита "Матушка" Татьяна Куртукова поделилась в личном блоге свежим фотоснимком, демонстрирующим расслабленный, но дорогостоящий городской аутфит. Певица выбрала многослойную комбинацию. Верхняя часть ансамбля – черный бомбер оверсайз-кроя, надетый поверх анорака от российского бренда Planta Rosa. Модель Cinnamon Anorak, выполненная из стопроцентного хлопка, стоит 26,2 тысячи рублей.





Нижняя часть лука составлена из светло-голубых широких джинсов с рваными вставками на коленях – так называемых "папиных" джинсов, которые остаются главным трендом сезона. Обувью выбраны белые кеды с темно-красными шнурками, добавляющие легкий цветовой акцент.

Главные аксессуары образа – иконы люкса. На лице Куртуковой – безободковые солнцезащитные очки Cartier Signature C Décor rimless. Их узнают по мраморным дужкам и золотистым шарнирам, а стоимость в российских бутиках достигает 182,5 тысячи рублей. На плече певицы – сумка Louis Vuitton Keepall Bandoulière из монограммного канваса. Эта, выпущенная еще в 1930-х, остается эталоном дорожной классики и оценивается примерно в 223 тысячи рублей.





Общий силуэт получился очень удобным: свободный крой, опущенные плечи и небрежная укладка. Татьяна Куртукова, сочетая российский бренд с французскими домами, показала, как можно сочетать статусные элементы без пафоса.